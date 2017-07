Veronika Cifrová Ostrihoňová: Na Slovensku máme množstvo inšpiratívnych žien, o ktorých ľudia nevedia. A ja ich chcem všetky ukázať! (Rozhovor)

Ako sama tvrdí, od detstva ju fascinovali tie dámy z televízie, ktoré fundovane behali s mikrofónom v hlavných správach. Po štúdiu politológie a histórie vo Francúzsku a USA sa vrátila domov, pretože podľa nej potrebujeme na Slovensku šikovných a vzdelaných ľudí. Verejnosť ju pozná predovšetkým ako ambicióznu redaktorku spravodajstva, teraz už manželku Mateja Sajfa Cifru a atraktívnu ženu, ktorá sa o seba príkladne stará. V júni uviedla prvú časť svojej novej Talk show, v ktorej predstavuje silné príbehy zaujímavých a úspešných žien či šarmantných mužov. Prečítaj si rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou aj o tom, kto ju najviac inšpiruje, čím ju zaujal Sajfa, akým rituálom začína každý svoj deň a kde vznikla myšlienka robiť Talk show s príznačným názvom SIT DOWN Stories.

Ahoj, Veronika! Verejnosť ťa pozná predovšetkým ako sympatickú redaktorku spravodajstva, Sajfovu manželku a atraktívnu ženu s vášňou k športu. Je ešte niečo špeciálne, o čom nemáme možnosť vedieť a vystihuje ťa to?

Ahojte! Hmmm, asi len veľmi nešpeciálne! Spím tak tvrdo, že by vedľa mňa mohli cvičiť delostrelci, bojujem so skorým vstávaním - vstávanie vyhráva 10:0, kávu som mala dvakrát v živote - raz z toho na mojej svadbe, venčím psa v župane a s maskou na tvári. A celkovo si pripadám ako úplne nešpeciálna žena.

Študovala si vo Francúzsku aj v USA. Čo ťa ťahalo vrátiť sa naspäť na Slovensko?

Vždy ma ťahalo ísť študovať von. Chodila som na sekciu medzinárodnej maturity na Gymnáziu Jura Hronca, odtiaľ skoro všetci išli na vysokú školu do zahraničia. Milujem Francúzsko, Paríž bol môj splnený sen a USA mi sedí. Študovala som kombináciu politológia a história. Bola to skvelá škola, aj škola života a mám na toto obdobie len príjemné spomienky. Vrátila som sa preto, lebo som Slovenka, mám tu rodinu a všeobecne mi je sympatické, keď sa po "oťukaní" v zahraničí mladí vrátia domov. Potrebujeme ich tu!

Vždy si chcela byť redaktorkou? Bola to skôr životná náhoda, že si sa k tejto príležitosti dostala alebo si si za tým vedome išla?

Od malička som pozerávala s rodičmi Televízne noviny a vždy sa mi páčili tie dámy, čo tam tak fundovane behali s mikrofónom. Siedma hodina a správy bol rituál. Veľa sme sa s rodičmi aj bavili o tom, čo sa deje, prečo sa to deje a tieto debaty ma neskôr veľmi ovplyvnili. Zistila som, že keď ma o tom baví sa baviť a analyzovať doma, mohla by som to robiť aj vo väčšom. Takže okrem obdobia, kedy som chcela byť sestričkou z Kramárov, som asi novinárčinu mala niekde v hlave. Vždy som bola humanitne zameraná, bavili ma jazyky aj písanie. Naopak, som absolútne matematicko-chemicko-fyzikálny SUPER antitalent. Moja škola ma k žurnalistike tiež istým spôsobom nasmerovala. Ale to, že som skončila konkrétne v Markíze, bola náhoda. Dozvedela som sa o kastingu, vyskúšala som a nejako sa to celé zomlelo. Ale zas, asi nič nie je úplne náhoda...

Ak by si nerobila v médiách, vedela by si si predstaviť pracovať v nejakej inej oblasti? Bavilo by ma učiť na vysokej škole. Mám to stále v hlave ako plán do budúcna. Pomerne rýchlo sa učím, takže by som si zvykla na všeličo. Ale nesmelo by to byť nič, kde by som mala niečo organizovať. To ma otravuje. Aj vlastnú svadbu som riešila so zaťatými zubami. Som ten typ, ktorý keď niečo musí vyberať, vybavovať a mať na starosti, rozbolí ho hlava (smiech). No sú veci, ktoré by som si rada vyskúšala, napríklad Maťovu prácu v rádiu. Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Cifrová Ostrihoňová (@veronikaostrihonova), Mar 27, 2016 o 1:52 PDT

Si mladá úspešná žena, ktorá navyše veľmi dobre vyzerá a je inteligentná. Máš nejakú radu pre ženy, ako sa vypracovať alebo je za tým aj kus šťastia? Ďakujem veľmi pekne, vždy ma príjemne zaskočí, keď mi niekto povie, že ma takto vníma. Myslím si, že to je vždy aj kúsok o šťastí. Ale šťastie praje pripraveným. Ja som bola od detstva rodičmi vedená k tomu, že ak chceš čokoľvek, musíš pre to makať ako drak a prekonať mnoho a mnoho úskalí. Mám niekde v génovom fonde, že sa treba zahryznúť a nepustiť, ani keď to bolí. Iba ak by to bolo už život ohrozujúce! Bez disciplíny nejde nič. Ani práca, ani vzťah, ani výzor. Myslím, že je dobré byť na seba náročný, ale pri tom sa mať stále rád.

Tvoj, už teraz manžel, Sajfa sa väčšinou oháňal vždy tým, aké má šťastie, že má pri sebe takú ženu ako si ty. Čím ťa prioritne zaujal? Maťo je láskavý blázon. Má najlepšie srdce v okrese. Je vtipný, disciplinovaný, nebojí sa prekážok a zároveň je s ním zábava. Teda, väčšinou! Je tolerantný, starostlivý a nie je ješitný. A to všetko z neho na mňa išlo nejako podvedome už v začiatkoch. A každým rokom sa mi to potvrdzuje viac a viac. Mám obrovské šťastie, že ho mám. Aj moja mamina hovorí, že sa mu čuduje, ako to so mnou vydrží. Bez neho sú dni také šedšie.

Rozbehla si nový projekt - Talk show Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej so zaujímavými a úspešnými hosťami o ich jedinečných, inšpiratívnych či netradičných príbehoch. Porozprávaj nám o tom bližšie.

SIT DOWN Stories za mnou prišli tri organizátorky, ktoré majú pod palcom Sitdown Comedy s Didianou a Lujzou. Chceli urobiť akési pokračovanie tohto programu, ale postavené na rozhovoroch, nie na ženských standupoch. A vybrali si mňa. Najprv som si to nevedela predstaviť, pamätám si ten telefonát v práci, kde na mňa organizátorka Hanka vychrlila prílev slov a ja som si hovorila, že to je sci-fi. No stretli sme sa a zrazu som sa pristihla, ako si píšem do diára dátum prvého vystúpenia. Bola som teda k tomu zľahka dokopaná, ale tak šarmantne, že som sa hneď namotala. To by ste museli zažiť tie organizátorky, ony by na Antarktíde predali klimatizáciu! (smiech)

Hostí si vyberáš sama?

Čo sa hostí týka, je to spolupráca mňa s tímom. Ony dajú svoje návrhy, ja svoje. A nájdeme nejaký stred. Na Slovensku máme toľko úžasne inšpiratívnych žien, ktoré toho veľa dosiahli a o ktorých nikto nevie. A ja ich chcem všetky ukázať! Základom je, aby rozhovor a hosť bavil mňa. Potom sa s ním rozprávam ako doma na gauči. Teda, zatiaľ. Prvý diel Sitdown Stories skončil nad moje očakávania skvele. V prvom rade kvôli úžasným hosťom a publiku a ja môžem len dúfať, že ďalšie pôjdu v podobnom duchu. Prídite to opáčiť na vlastné očí!

Vyberáš si úspešné ženy a šarmantných mužov. Podľa čoho určíš, ktorý muž je šarmantný?

Čo sa mužských hostí týka, tam je to o niečom inom. Muž by mal byť známy, šarmantný a tiež úspešný. Je veľmi vtipné keď brainstormujeme mužských hostí s dievčatami, tam sa človek také veci podozvedá! Napríklad, ktorá by si Janka Koleníka posadila na gauč a iba ho tam mala ako maskota (smiech). Pre mňa je muž šarmantný, keď je vtipný, sám sebou, sebavedomý, ale nie okato a hlúpo. Okamžite to na mňa z mužov ide. Nesedia mi pózeri a ani pózerky.

Máš v pláne ešte iný projekt? Možno začať vlogovať ako Sajfa?

Máš svoj ženský vzor? Niekoho, kto ťa inšpiruje?

Inšpiruje ma moja mama, lebo je nesmierne múdra, ľudská a chápavá. Moja sestra lebo má v sebe v jednom mini telíčku toľko lásky, trpezlivosti a šarmu, ako sa len tak nevidí. Inšpiruje ma moja svokra, ktorá dokáže ľudí okamžite odhadnúť a pomôcť im, aj keď o to ani nestoja. Inšpirujú ma moje kamarátky, aj kolegyne. Vo všeobecnosti ma inšpirujú prajné, usmiate, silné ženy, ktoré si dokážu poradiť samy s čímkoľvek a nie sú za cukrovú bábiku, no stále sú pritom ženami, krehkými a krásnymi. Každý deň stretnem aspoň jednu ženu, čo ma inšpiruje. Napríklad aj len tým, keď mi na instagrame cudzia slečna napíše peknú správu. Vtedy si poviem, že aha, koľko pozitívnej energie na mňa presunula a snažím sa podobne ju presunúť ďalej. Ženy majú obrovskú silu veci meniť. A čím ďalej, tým viac to využívajú, čo je úžasné.

Veronika s mamou

Ako sa o seba staráš? Vieme o tebe, že si športová nadšenkyňa. Športujete spolu aj so Sajfom?

Júj, no mohla by som sa niekedy aj príkladnejšie starať o seba! Keď sa nehýbem, začne mi šibať, som nesvoja. Mám to niekde zakódované, že pokiaľ som zdravá, je to moja psia povinnosť. No na môj vkus mi to stále veľakrát nevyjde. Keď si ráno neprivstanem, šanca, že budem v pracovný deň športovať, exponenciálne klesá. Keď večer prídem o pol ôsmej z Markízy, som lenivá kvargľa a akurát sa tak najem. Každý deň ale začínam ráno dvanástimi pozdravmi slnku. Teraz, keď je krásne, to robím na terase a je to moja minimeditácia. Okrem toho občas fitko, beh, jóga a veľa v poslednom čase cvičím doma podľa aplikácie v mobile! Super vec, čo šetrí čas. Okrem toho sa v dohľadnej dobe plánujem vrhnúť na box a musím začať viac behať!

Ďakujeme za rozhovor, Veronika a prajeme ti veľa úspechov. Čo by si možno na záver odkázala naším čitateľkám/čitateľom?