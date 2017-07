Vogue preslávil mnohé značky, prestížne mená či známe modelky. Ktoré ženy stoja za úspechom najvplyvnejšieho módneho časopisu všetkých čias?

Pravidelne sa ti snažíme prinášať príbehy svetových módnych značiek, ktoré svojimi trendmi zahlcujú stránky módnych magazínov. Aký je však príbeh mena, ktoré ti určite nie je neznáme? Nižšie v riadkoch si môžeš prečítať, kto stojí za vznikom najvplyvnejšieho módneho časopisu Vogue, aké silné ženy sa vystriedali v jeho redakcii a komu dopomohol ku sláve.

ZALOŽIL HO MUŽ

O tom, že muži do značnej miery ovplyvňujú svetovú módu niet najmänších pochýb. Nie je tomu inak ani v prípade najvplyvnejšieho módneho časopisu všetkých čias. Vogue totiž v roku 1892 založil Arthur Baldwin Turnure a hlavnou témou boli spoločenské podujatia, plesy a večierky pre lokálnu smotánku.

ČASOPIS PRE SNOBOV

Tento, zo začiatku nie veľmi perspektívne vyzerajúci týždenník viedla jeho prvá šéfredaktorka Josephine Redding a jej hlavným cieľom bolo osloviť predovšetkým manželky vysoko postavených pánov. Vďaka tomu si časopis vyslúžil označenie “snobské médium”. Išlo hlavne o to, aby si ženy z vyššej spoločenskej vrsty vedeli pri svojej poobednej káve prediskutovať hlavné témy z uplynulého týždňa. Aké faux pas sa stalo na akej udalosti, aký je trend na najbližšiu plesovú sezónu, no časopis sa nevyhýbal ani kontroverzným témam americkej politiky. Celý obsah však musel byť šitý na mieru dámskeho publika.

MÓDA SA STALA PRIORITOU

Aj napriek tomu, že časopis nebol prioritne módnym magazínom, ženské publikum čím ďalej, tým viac zaujímali trendy v oblečení, a preto ich začali tlačiť do popredia. Keď zomrel zakladateľ Arthur Baldwin Turnure, Vogue odkúpilo vydavateľstvo Condé Nast. Nový majiteľ nastolil niekoľko strategických zmien, s ktorými časopis začal veľmi rýchlo napredovať. Vydavateľstvo sa mohlo pochváliť vyborným markeringovým plánom, v ktorom gro bola reklama a Vogue si začal podmaňovať trh. Okrem iného sa zmenila periodicita z týždňovej na dvojtýždňovú, aby autori dostali väčší priestor na kvalitný obsah. Lifestyle sa stal rubrikou, na ktorú sa kládol najväčší dôraz a pri tak úspešnom vývoji sa majiteľ začal pohrávať s myšlienkou dobiť aj zahraničný trh.

S KOŽOU NA TRH DO EURÓPY

Európa rozhodne pomohla Vogue vybudovať si impérium módneho giganta. V roku 1916 sa otvorila prvá európska redakcia v Londýne a neskôr aj vo Francúzsku. Prirodzenou cestou a narastajúcou slávou sa časopis začal predávať aj v ďalších krajinách Európy, no Amerika naďalej ostávala vedúcou redakciou, ktorá vládla rozširujúcemu sa impériu.

VPLYVNÉ ŽENY NA ČELE REDAKCIE

V ťažkých časoch prvej svetovej vojny zasadla do kresla šéfredaktorky Edna Woolman Chase a redakcii šéfovala až 40 rokov. Módny návrhári, ktorí sa len zťažka chceli prebiť na svetové móla jej môžu vďačiť za odrazový mostík v ich kariére. Edna dopomohla k sláve nejednej módnej značke. V roku 1963 začala Vogue kraľovať Diana Vreeland, ktorá o sebe tvrdila, že je od prírody lenivá. Dokázala sa však ako zaopatrená manželka amerického finančníka vypracovať z autorky týždenného stĺpčeka na šéfredaktorku najvplyvnejšieho módneho časopisu. Preslávila modelku Twiggy, speváčku Cher, z herečiek spravila modelky a z modeliek herečky.

modelka Twiggy

ŽELEZNÁ LADY

Meno, ktoré sa nepopierateľne spája so značkou Vogue. Anna Wintour je žena, ktorej chýbalo už len pomyselné žezlo. Na tróne hlavnej šéfredaktorky je od roku 1988 a od vtedy sa jej podarilo vybudovať povesť žijúcej legendy sveta módy. Priniesla do časopisu známe osobnosti či celebrity, zaujímavé spolupráce, a tým sa jej podarilo ponechať v pozornosti každé jedno nové číslo. Kládla dôraz na kvalitu, zamestnávala len tých najlepších z najlepších. Vytvorila si pevné kontakty a jej meno sa stalo pojmom americkej smotánky. Legendárny film Diabol nosí Pradu je inšpirovaný jej postavou a aj napriek tomu, že v ňom nie je vykreslená v najlepšom svetle, na popularite jej to neubralo. Podľa mnohých médií je považovaná za jednu z najvplyvnejších osobností vo svetovej móde. Viac o Anne Wintour lady si môžeš prečítať aj v článku, ktorý sme ti priniesli dávnejšie.

Dnes je to už 125 rokov, čo uzrel svetlo sveta prvý výtlačok najslávnejšieho módneho časopisu na svete. Preslávil mnoho mien, dopomohol ku sláve svetovým značkám, objavil nové talenty a dostať sa na jeho titulku bolo a aj stále je výsadou. V pozadí časopisu však stojí nespočetné množtvo autorov, fotografov či editorov, ktorí vytvorili z obyčajného radového plátku skvost medzi svetovými magazínmi, ktorý si svoju prestíž drží doteraz.