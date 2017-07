Letné doplnky, ktoré dokážu posunúť tvoj bežný outfit na vyššiu úroveň

S príchodom leta a vyšších teplôt u mnohých ľudí nastáva i otázka, čo si obliecť. Pokiaľ sa nechceš uvariť či roztopiť zaživa, väčšinu dní na seba nedáš viac ako jednu vrstvu. Čím menej vrstiev, tým menej možných kombinácií, čo miestami spôsobuje absenciu rozmanitosti. Inak povedané, v lete sa kvôli menšiemu počtu nosených kúskov ťažšie vymýšľa niečo jedinečné. Kde sa ale nedajú nosiť ďalšie vrstvy, prichádzajú na scénu doplnky, ktoré všetko s ľahkosťou zachránia. Sú to totiž práve doplnky, na prvý pohľad niekedy neviditeľné kúsky, čo dokážu posunúť tvoj letný outfit na nový level.

Slnečné okuliare

Azda najobľúbenejším letným doplnkom sú práve slnečné okuliare. Tie jednak poskytujú ochranu pred UV žiarením, zároveň sú však štýlovým kúskom. Pri výbere jednoznačne zváž, ktorý typ najlepšie vyhovuje tvojej tvári a hlave, ďalej si over kvalitu a neboj sa investovať, napokon, investuješ i do svojho zdravia. S trochou šťastia (ak ich nestratíš alebo nezlomíš) ti môžu prvotriedne okuliare vydržať aj celý život. Aktuálne trendy sú naozaj rôznorodé, od farebných skiel, cez dvojité nosníky (vec, ktorá spája šošovky), až po mačacie či oversized. Inšpiráciu určite hľadaj u high fashion značiek, no takmer rovnaké kúsky kúpiš i u lacnejších predajcov.

Podarené kúsky od austrálskej značky Quay.

V RETROSUPERFUTURE už dlho vedia, čo robia a že sa to má robiť kvalitne.

Aj podobné extrémne cateye okuliare zažívajú momentálne boom, no pristanú málokomu.

Čiapky a klobúky

V lete fičia medzi pokrývkami hlavy najmä šiltovky a klobúky. Sú pomerne nápadným doplnkom, ktorý preto dokáže jednoducho odlíšiť tvoj outfit od podobného. Pri kúpe šiltovky či klobúku treba dať pozor na rovnaké veci ako pri slnečných okuliaroch, a teda na samotný dizajn, kvalitu a na to, či pristanú tvaru tvojej hlavy. Z dizajnového hľadiska sa momentálne oplatí siahnuť v prvom rade po semišových šiltovkách alebo šiltovkách s jednoduchou grafickou úpravou, napríklad s kvetinami, a v prípade klobúkov radšej vsadiť na istotu. Stačí teda zistiť, čo ti pristane lepšie, či šiltovka alebo klobúk, a podľa toho sa zariadiť.

H&M má v ponuke viacero použiteľných kúskov.

Šatky

O šatkách, špeciálne tej hodvábnej, sme už jeden článok napísali, a tak sa nebudeme príliš opakovať. Výhodou šatky je okrem praktickosti fakt, že sa dá nosiť na naozaj mnoho spôsobov. Môžeš ju použiť ako pokrývku hlavy, môžeš si ju dať do vlasov, na kabelku, okolo krku a tak ďalej. Po istom čase zistíš, že sa stala nevyhnutnou súčasťou tvojho šatníka. Navyše nie je väčšinou ani taká drahá a nezavadzia. Pri vyberaní môžeš popustiť uzdu fantázii a s trochou vkusu trafíš do čierneho, čím získaš pre svoj outfit kúsok, ktorý ho ľahko odlíši.

Chokers

Niektorí muži ich na ženách milujú, iní ich nenávidia, no pravda je taká, že u nežnejšieho pohlavia sa chokers stali minulý rok obrovským hitom, ktorého sila pretrváva dodnes. Zaujímavý doplnok na krk sa zhotovuje v nekonečnom množstve prevedení, napríklad čipkovanom či koženom, s ozdobou aj bez, a je tak len na tebe, ktorý si zvolíš. Určite ho skús skombinovať so zvyškom outfitu a neboj sa ísť i do netradičnejších verzií. Niekedy sa rozhodne oplatí zvoliť radšej tenký pásik s pekným a decentným zdobením než niečo hrubé, otrepané a príliš prenikavé. Kľudne si ich môžeš dať naraz i viac než jeden.

Josephine a Kendall rady ponúknu názornú ukážu ako na to.

Opasky

Praktický doplnok, ktorý ti pomôže, keď nohavice či sukňa nesedia presne, je tu s nami už dlho. Keď sa bavíme o opasku ako o doplnku, nejde ani tak o samotný opasok ako o jeho pracku, ktorá je momentálne obľúbenou čerešničkou na torte mnohých outfitov. Gucci, Louis Vuitton alebo dvojitá pracka sú asi najvyhľadávanejšími artiklami v tomto odbore. Tým ale nechceme povedať, že sú jediné vhodné, to rozhodne nie je pravda. Medzi opasky, stojace za pozornosť isto patria i široké či farebné kúsky. Koľko chceš do opasku investovať necháme na tebe, len dodáme, že celkom obstojné kúsky nájdeš i na Asose za férové ceny.

Šperky

Chokers sme sa rozhodli z kategórie šperkov vyčleniť a dať ich samostatne, a tak nám logicky ešte ostali doplnky ako retiazky, náramky, naušnice či prstene. U nežnejšieho pohlavia sú dlhodobo práve tieto kúsky veľmi obľúbené a nemožno sa čudovať. Na dámach skvele vyniknú, rozžiaria ich a outfity spravia živšie. Pri všetkých spomenutých kúskoch sú istoty azda jasné, avšak okrem nich sa určite oplatí vkročiť aj do trochu odvážnejších vôd. Pod týmto slovným spojením si predstavujeme napríklad rozmanitejšie farby, kombinácie alebo dizajn. Netreba zabúdať ani na fakt, že retiazky dokážu pohotovo doplniť choker a vytvoriť fungujúce duo.

Na prvý pohľad nenápadné, no napokon spôsobujúce podstatný rozdiel.

Ivanka podporuje slovenskú tvorbu. Jej náušnice nájdeš tu.

Hodinky

Na ruku okrem náramkov a prsteňov nesporne patria aj hodinky, na ktorých sa dáva čoraz viac dám záležať a my im to len kvitujeme. Jedná sa totiž o pomerne nápadný kúsok a keď je správne zvolený, na celkovom dojme outfitu tu je ihneď vidieť. U dám aktuálne kraľuje značka Daniel Wellington, no rozhodne to nie je jediná značka, produkujúca nádherné výrobky. Kúpu hodiniek si treba dvakrát premyslieť, hlavne z pohľadu kombinovateľnosti s oblečením v šatníku, univerzálnejšie alternatívy sú preto uprednostňované. Už po prvom nosení si všimneš, že letný outfit je s peknými hodinkami hneď niekde úplne inde.

Kabelky a ruksaky

Mnoho žien bez kabelky takmer nikdy nevyjde z domu, no s príchodom leta sa oplatí aj tento kúsok trochu vylepšiť. Tradičné biele, hnedé a čierne kúsky vymeň sa niečo sviežejšie a farebnejšie, odviaž sa a uvidíš, že výsledok bude stáť za to. Rôznofarebné kabelky s grafikou, strapcami, nášivkami a inými úpravami sú teraz v kurze, a to i preto, lebo odrážajú atmosféru aktuálneho ročného obdobia. Uspokojujúce alternatívy neponúkajú len drahé značky ako Gucci a Saint Laurent Paris, ale i Mango, Zara alebo Asos.

Ponožky

Na záver článku možno trochu neočakávaný doplnok, no ľudia ponožkám venujú čoraz väčšiu pozornosť, pričom na to majú dobrý dôvod. V lete, keď sa nosia prevažne šortky ponožky jednoducho vyniknú. S peknou grafikou alebo farebnou kombináciou dodajú obyčajnému outfitu poskladanému z jednofarebného trička a denimových kraťasov dávku energie a hravo ho odlíšia od ostatných. Navyše, ponožky zväčša nie sú ani tak drahé, a tak je to pomerne lacná investícia s dobrým výnosom. Kvalitné značky nájdeš tu.

Dokonca aj s tradičným slovenským vzorom.

