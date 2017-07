Aké komplimenty ženy milujú? Vyrieš svoje problémy s nimi niekoľkými jednoduchými frázami

Vysvetliť pochod ženských myšlienok môže byť často mimoriadne náročné a niekedy to nezvládajú ani ženy samotné. Snaha viesť komunikáciu s touto záhadnou bytosťou je často sprevádzaná zákernými rozhodnutiami a mnohými chytákmi, ako priznáva aj Courtney Brunson z Elite Daily, ktorá sa poradila s jej známymi a pripravili päť typov komplimentov. S nimi by žiadny muž nemal trafiť vedľa a navyše si môže získať značnú dávku pozornosti bez toho, aby dámu odplašil.

Sama Courtney priznáva, že nie všetko vždy môže s komplimentmi vyjsť podľa predstáv. Ak povieš žene niečo suché v štýle "Vyzeráš úžasne," stále tu existuje šanca, že má práve nebezpečne zlú náladu a spýta sa ťa, či iné dni nie alebo prečo je to dnes hodné spomenutia. Podľa Courtney sú však aj napriek týmto chybičkám komplimenty práve tou cestou, ktorá by mužom mohla zaručiť sebavedomie jeho samého i jeho ženy. Podľa nej ide o najuvoľnenejší spôsob, ako sa rozprávať so ženou a navyše nastavuje príjemnú atmosféru.

To, ako niečo robíš, je nepredstaviteľne očarujúce

Očarujúce. Alebo dychberúce. Courtney tvrdí, že sa k žene treba správať tak, akoby bola tá najjedinečnejšia osoba na svete a práve takéto frázy bývajú najefektívnejšie. A navyše ukážeš, že na nej zbožňuješ aj tú najhlúpejšiu maličkosť. Jasné, nebudeš chváliť, ako umýva riady, no pri spoločnej večeri môžeš oceniť, ako sa dotýka nosu pri smiechu či niečo podobné.

Prezradila by si mi svoj názor?

Inteligentné, ľahké a vzdušné konverzácie, ktoré vytvoria dojem, že ťa naozaj zaujíma jej názor, aj keď je to totálna kravina. Ideálne to zahraj tak, že sa nakoniec skutočne rozhodneš podľa svojej jedinej, čo v nej vyvolá značnú dávku satisfakcie. Mimochodom, funguje to aj v priateľstvách. Všimnúť si, že ťa niekto poctí jeho dôverou a pozornosťou až tak, že môžeš rozhodnúť, akej farby zubnú kefku si kúpi.

Pri tebe môžem byť sám sebou

Inými slovami sa cíti s tebou tak príjemne a komfortne, ako je to len možné. Každý z nás je zraniteľný a možno sa nemusíš báť odhaliť nejakú svoju slabinu aj jej. Vidieť ochotu byť otvoreným je pre druhú stranu príjemné a možno sa aj zachová rovnako a vytvoríte si nejaké tie väzby. Navyše, ak skutočne aj budeš sám sebou, postupne môže všetko skĺznuť do hlbokej intímnej atmosféry, ktorá váš vzťah môže posunúť vpred.

Som závislý na tvojej vôni

Courtney tvrdí, že mnoho komplimentov ani nemusí byť významovo úderných, stačí, ak sú veľmi dobre povedané a trefne romantické. "Mega voníš" je napríklad omnoho horšia verzia vyššie uvedeného komplimentu a asi je ti jasné, aké z nich by si mal radšej použiť. Dokáž ním, že na nej obdivuješ každú maličkosť. Aj také, ktoré by si nikto iný nedokázal vśimnúť.

Mohla by si mať každého v tejto miestnosti

Ale len ak si veríš, veľmi ľahko sa táto fráza môže proti tebe obrátiť bleskovým tempom. Každopádne môžeš zvoliť aj verziu: "Každý muž v tejto miestnosti na teba neustále hľadí." Prípadne jej to povedz pri prechádzke ulicou a dodaj k tomu aj bozk označujúci si teritórium. Takto nepovieš len to, že je mimoriadne príťažlivá, no aj to, že ju chceš len pre seba a práve ty si jej ochotný dodať najviac lásky.