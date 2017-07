Fascinuje ťa lietanie? Cestovanie v oblakoch ti priblíži Slovenka, ktorá pracuje pre jednu z najväčších súkromných leteckých spoločností na svete

Rozmýšľaš nad prácou letušky alebo stewarda? Prinášame ti rozhovor s ambicióznou mladou Slovenkou, ktorá sa počas štúdia na vysokej škole rozhodla vybrať, a to doslova na dráhu lietania. Začala pracovať pre klasickú nízkonákladovú leteckú spoločnosť, neskôr prešla náročným pohovorom a dostala sa do Emirates v Dubaji a dnes, už ako čerstvá mamina cestuje po svete luxusnými súkromnými letmi. O tom, čo všetko zahŕňa práca letušky, ako sa v priebehu rokov vypracovala do jednej z najväčších leteckých spoločností na svete a ako sa dá aj popri materstve udržať stále fit ti v tomto rozhovore prezradí sympatická Lívia Jurigová.

Lívia, ahoj! Na úvod nám porozprávaj niečo o sebe.

Ahojte čitatelia! Aj napriek tomu, že som vyštudovala marketing a kedysi aktívne hrávala hádzanú, vždy som vedela, že sa chcem stať letuškou. Dnes mám 10-mesačnú dcérku Emmku a aj vďaka môjmu snúbencovi Martinovi, som sa mohla po materskej dovolenke vrátiť späť k tomu, čo po mojej rodine milujem najviac na svete. K lietaniu.

Ako sama hovoríš, byť letuškou bol tvoj sen od detstva, no aj napriek tomu si išla študovať marketing. Ako sa ti teda podarilo zrealizovať tvoj sen?

Sestra mojej spolužiačky vtedy pracovala pre Sky Europe a mňa to veľmi fascinovalo. Bolo to asi pre to, lebo môj tatino vyrastal v malej dedinke pri letisku a každý deň sledoval lietadlá. Rovnako aj mňa od malička brával k dráhe a na rôzne letecké dni. Myslím si, že keby z neho nebol futbalista, bol by určite pilot. Môj priateľ Martin sa na nás občas smeje, keď nás ráno vidí behať po záhrade v pyžamách s ďalekohľadom a aplikáciou Flight radar v ruke (smiech).

V akej spoločnosti si dostala svoju prvú uniformu?

Svoju prvú uniformu som dostala v spoločnosti Travel Service. Bola to sezónna práca na leto. Aj napriek tomu, že to bola klasická low cost spoločnosť, lietanie som si tam zamilovala. Boli sme skvelá partia. Dodnes sme niektorí v kontakte. No prišiel október a s ním aj koniec dovolenkových destinácii, takže možnosť lietať by sa mi naskytla opäť až v lete.

Vieme, že si neskôr lietala pre Emirates. Táto letecká spoločnosť je obľúbená medzi dievčatami, ktoré sa rozhodnú vydať na dráhu letušky. Ako tam prebiehajú pohovory? Sú náročné?

Bol to jeden z najdlhších pohovor v mojej kariére. Trval dva dni a spočíval z celkom náročných kôl, kde do každého nasledujúceho prešlo stále menej a menej uchádzačov. Absolvovali sme skúšky z angličtiny podobné našej písomnej maturite, veľa skupinových cvičení, psychologický test a ten kto sa dostal do finále, absolvoval dlhý zvyčajne hodinový ústny osobný pohovor. Samozrejme všetko to prebiehalo v angličtine, no miesto konania bol jeden známy hotel v Bratislave. Zo sto uchádzačov nás vybrali sedem. Aj ja som bola medzi šťastlivcami, ktorí sa sťahovali do Dubaja.

Ako žijú letušky v Dubaji? Čo všetko im spoločnosť zabezpečuje?

Emirates poskytuje svojím letuškám ubytovanie, dvojmesačný tréning, uniformu, dopravu na letisko a rôzne benefity v podobe zľavnených leteniek alebo možnosti ubytovať rodinu vo svojom apartmáne. Tam som zažila lietanie, aké som si vždy predstavovala. Krásne destinácie, možnosť spoznať nových ľudí, krajiny rôzne kultúry a za to všetko ste ešte aj platení. Samozrejme je aj veľa ťažkých dní, kedy vám chýba rodina.

Preto si s lietaním pre Emirates skončila? Chýbala ti rodina, domov?

Áno, presne to bol dôvod, prečo som prešla do ďalšej spoločnosti. Túžila som stále lietať do zaujímavých destinácií, ale bývať som chcela doma. Toto spĺňali len súkromné letecké spoločnosti. Tak som posielala životopis a skúšala šťastie, po pár mesiacoch som sa dostala možnosť pracovať pre jednu so sídlom vo Viedni. Po roku lietania som mohla opäť kariérne rásť a dnes pracujem pre jednu z najväčších súkromných leteckých spoločností na svete, Luxaviation. Naša skupina zamestnáva cez 1400 ľudí po celom svete a klient si dokáže vybrať až z 240 súkromných lietadiel. Ja pracujem pre Luxemburskú pobočku, kde som jediná Slovenka. Nikdy však nie je vylúčené, že ak treba pomôcť a zaskočiť v inej našej pobočke, možem byť poslaná aj tam, kde práve potrebujú.

Koľko ľudí je na palube takého súkromného lietadla?

Pre predstavu v akých lietadlách lietame, tak sú to menšie napríklad pre 8 ľudí, stredné lietadlá pre 9 až 11 ľudí a väčšie pre 13 až 15. Smozrejme existujú ešte väčšie lietadlá, napríklad súkromný Boeing alebo Airbus. Tam som sa ešte zatial nedostala. Letušky v takýchto spoločnostiach pracujú väčšinou dva týždne a dva týždne sú doma. V mojom prípade sme sa teraz, keď mám dcérku dohodli na asi 7 dňoch práce a zvyšok mesiaca voľno. To znamená každý mesiac odlietam na tieto dni práve tam, kde máme naše lietadlo.

Čo máš počas letu na starosti?

V tomto biznise zodpovedám za celú kabínu práve ja, keďže som na plalube jediná letuška. Musím ovládať základy prvej pomoci, čo robiť v prípade núdze, musím zvládnuť zabezpečiť catering ako z 5* reštaurácie pre náročného klienta, či už pristanem v Singapúre, Moskve, New Yorku alebo napríklad na Maldivách. Počas letu sa snažím vytvoriť príjemné prostredie, kde kladiem veľký dôraz na to, aby už iba prvý krok na palube bol zážitkom a zachytili ho všetky zmysly klientov. Dbám na niekoľko detailov, akými sú čistota, čerstvé kvety na každý let, obľúbená hudba, príjemná vôňa, jedlé privítanie v podobe rôznych kreácií.

V podstate si hostiteľka?

Haha, áno a užívam si to! Spomínam si, keď s nami v lete cestovala partia mladých ľudí na Ibizu, tak som im vytvorila na plalube atmosféru dovolenky. Pred odletom sa prišli dokonca na mňa pozrieť, aj niektorí zamestnanci letiska. Vraj počuli, že práve pripravujem kokosové poháre z čerstvých orechov, v ktorých som podávala tropické smoothie. Aj taký klient, ktorý si môže dovoliť naozaj všetko, ocení keď ho na lete dokáže niečo milo prekvapiť. Práve kreativita tu zohráva veľkú rolu. Každý jeden let beriem ako svoju show a vždy chcem priniesť niečo, na čo ľudia budú stále v dobrom spomínať. Učili nás totiž, že väčšinou čo na lete povieš ľudia zabudnú, ale to ako sa na tvojom lete cítili nikdy nezabudnú. Sme niečo ako event manager vo vzduchu. Každý let je iný a do každého dávam kus seba. Zvyčajne cestujem s extra batožinou, v ktorej mám na svoje kreácie pomôcky. Či už sú to rôzne vázy, sklenené poháre, rôzne tácky, stužky, potravinárske farby, jedlé kvety, vydlabávač melónu, farebný kokos s ktorým zdobím poháre, alebo sirupy Monin, ktoré veľmi obľubujem počas servisu. Moji piloti začali nazývať tento kufor Magic Bag (smiech).

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Jurigova (@fly_with_lili), Jún 28, 2014 o 11:26 PDT

Cítiť z teba, že lietaním priam žiješ. Vedela by si si predstaviť ešte, že by si robila niečo iné?

Lietanie je životný štýl a keď ťa to, čo robíš napĺňa, nikdy to veľmi ako prácu brať nebudeš. Samozrejme je to fyzicky náročné, niekedy aj psychicky, ale čo dnes nie je? To by som musela asi doma ležať na posteli a len snívať. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som pracovala v office od rána do večera. Moja práca je tak kreatívna a ja pri každom behu dostávam nové a nové nápady. Dokonca mi moja manažérka povedala, aby som ich dala na papier a prišla odprezentovať pred náš hlavný manažment. Takže ak by sa splnilo iba pár z nich bola by to „TOPKA“ O inom odvetví zatiaľ ani nerozmýšľam, lebo tu vidím veľký potenciál dosiahnuť ešte niečo viac.

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Jurigova (@fly_with_lili), Máj 17, 2017 o 10:24 PDT

Čo je pre teba na tejto práci najťažšie?

Pre mňa osobne je asi najťažšie si niekedy zachovať taký ten profil vážnej letušky, pretože odjakživa som bola treštidlo, také chlapčisko, čo na dvore u babky hrávalo futbal s chalanmi. Možno aj práve pre to, že neskúšam byť niekto iný, tak to ľuďom imponovalo a som dnes tam kde som.

Lívia, okrem lietania si si pred pár rokmi založila na facebooku profil VIA FIT & EAT PLAN by Livia Jurigova, kde píšeš rady o cvičení a správnom stravovaní. Po pôrode si sa opäť dostala rýchlo do formy a svojím entuziazmom motivuješ nie len ženy. Čo ťa k tomu viedlo?

Moja fan page VIA FIT & EAT PLAN by Livia Jurigova, bola založená len pre zábavu. S touto fan page mám prepojený aj svoj Instagram @fly_with_lili , kde si postujem fotky z cestovania, cvičenia, jedál a koláčikov. Avšak jeden podnet, prečo som si založila VIA stránku, tam tuším aj bol. Raz počas leta som veľmi schudla a začala cvičiť. Moji známi sa ma začali pýtať tie isté veci. Čo som zo sebou spravila, ako sa stravujem, ako cvičím, atď. Preto som si myslela, že by bolo dobré mať to všetko na jednom mieste a nemusím tak každému odpisovať to isté. A prečo VIA – to bol môj prvý tzv. 3-letter code. V letectve sa namiesto mena častokrát používa len vaša skratka. Napríklad toto je moja trojmesačná premena po pôrode. Fotka vľavo je z marca a fotka v vpravo z júna, obe tohto roku.

Máš aj nejaké športové vzdelanie alebo čerpáš čisto iba zo svojich skúseností?

Rozhodne nie som študovaná trénerka, ktorá môže niekomu niečo radiť. Mám certifikát na kvalifikáciu trénerky prvého stupňa, ktorý som si spravila, lebo som chcela získať viac vedomostí, ale v tom čo o tom viem, som skromná. Po tom čo vidím, koľko sa môj Martin učí na Fakulte telesnej výchovy a športu, by som si ani nedovolila niekomu niečo radiť. Viem len napísať, čo funguje u mňa a aké zásady dodržiavam. Všeobecne však platí jedno. Výdaj energie musí byť väčší, ako príjem energie. Na to zas človek študovať nemusí, aby to vedel. Napríklad aj teraz počas písania tohto interview tlačím čipsy s radlerom a vôbec s tým nemám problém, lebo viem, že zajtra si dám do tela v mojom obľúbenom tréningovom centre HDC v Petržalke. Je tam super atmosféra na cvičenie a dosahovanie viditeľných výsledkov na svojom tele.

Športuješ, staráš sa o malú Emmku, o rodinu a popri tom si začala ešte aj znovu lietať. Nie je to náročné pre mladú maminu? Kde berieš energiu?

Ďakujem za kompliment, ale sú aj mladšie maminy. Veď ja už mám 28 rokov. V prvom rade, mám skvelého partnera do života, s ktorým sa veľmi dopĺňame a máme veľa spoločných záujmov. Vždy sme sa spolu radi rozprávali trávili čas a nezmenilo sa to ani príchodom našej dcérky. Keď chceme ísť na rande, alebo si spolu zatrénovať, máme oborvskú rodinu a každý je šťastný ak môžu mať na chvíľku Emmku. My zas že si ukradneme čas pre seba. Občas pomôžu s kočíkovaním aj naši súrodenci. Sú veľmi zlatí. Vlastne všetci sú aj veľmi nápomocní. Babky, prababky, sesternice, naše tety ujovia. Vďaka takejto rodine, som sa mohla vrátiť po materskej dovolenke naspäť do práce. Služba je taký môj čas pre seba a užívam si lietanie viac, ako kedykoľvek predtým, hlavne keď som v klude a viem, že o moju Emmku je doma postarané. Každý deň spolu voláme cez Face time a jej úsmev a radosť, keď sa vidíme ma len upokojí a vtedy viem, že doma je všetko tak, ako má byť.

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Jurigova (@fly_with_lili), Máj 25, 2017 o 2:41 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Jurigova (@fly_with_lili), Apr 16, 2017 o 1:06 PDT

Lívia, ďakujeme ti za rozhovor. Na záver, čo by si odkázala možno práve mladým babám, ktoré rozmýšľajú nad prácou letušky?

Ja ďakujem! A nielen mladým babám, ale všetkým ktorých fascinuje letectvo rovnako ako fascinovalo mňa, odporúčam aby do toho išli. Keď nevedia ako začať, rada im odpoviem cez moju Facebookovu Fan Page - VIA Fit & Eat Plan by Livia Jurigova. Viem, aké boli začiatky ťažké, hlavne keď nepoznáte nikoho z oblasti letectva, alebo sa bojíte angličtiny, alebo si myslíte, že nieste dotatočne pekní, chudí, vysoký či nízky, no s pozítivnou energiou sa dá zvládnuť všetko!