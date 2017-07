Egyptská krajčírka vstúpila do módnej brandže s kolekciou šiestich ženských šiat a vytvorila jednu z najpredávanejších a najluxusnejších značiek

Gabriella Hanoka sa narodila v Alexandrii a v roku 1945 sa so svojím manželom Raymondom Aghionom presťahovala do Paríža. História luxusnej značky Chloé sa začala písať, keď vtedy už vydatá Gaby Aghion vytvorila z vysoko kvalitných materiálov svoju prvú kolekciu elegantných, vzdušných a pohodlných modelov s rafinovanými detailmi.

Calling all #chloeGIRLS – our new London boutique is set on the ground floor of an elegant townhouse at 143 New Bond Street in the heart of the city's bustling West End Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Jún 13, 2017 o 2:11 PDT

Na prvej módnej prehliadke značky Chloé bola predvádzaná kolekcia pre jar - leto 1958. Prehliadka sa konala v kaviarni Café de Flore, ktorú obľubovali najmä renomovaní umelci. V tom čase bola značka Chloé známa prehliadkami v malých francúzskych kaviarňach. Čarovnú atmosféru týchto podujatí opísal aj denník The New York Times: "Módna prehliadka značky Chloé sa konala v Closerie des Lilac, známej literárnej kaviarni. Novinári sedeli okolo okrúhlych stolov a popíjali café au lait, zatiaľ čo sa modelky ladne prepletali pomedzi stoly."

Urban innocence – our #SS17 statement unveiled in Paris today at #PFW #chloeGIRLS​ Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Sep 29, 2016 o 3:33 PDT

Swing past the “Alphabet Bar” at Harrods in London to discover the Chloé exhibition and personalise one of our exclusive Faye or Drew bags On display until 27 September Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Sep 10, 2016 o 2:09 PDT

Značka Chloé sa aj naďalej tešila obrovskému úspechu. Ich romantické, pôvabné, vzdušné a ženské dizajny zosobňovali presne to, po čom mladé ženy túžili. V 60. rokoch Gaby Aghion začala spolupracovať s novou generáciou mladých talentov, medzi ktorými boli zvučné mená ako: Gérard Pipart, Maxime de La Falaise, Michèle Rosier, Graziella Fontana a Karl Lagerfeld. Ako sama Gaby tvrdila: " Mám dar na rozpoznávanie talentu v ostatných ľuďoch."

Evidentne sa nemýlila, keďže sa pod jej krídlami zrodila módna legenda akou je Karl Lagerfeld. Práve on priniesol značke Chloé ešte väčší úspech prostredníctvom jeho originálnych návrhov, rovnako ako aj predstavením prvého dámskeho parfumu Chloé for Women v roku 1975. Za jeho pôsobenia si značku Chloé obľúbili aj osobnosti ako Brigitte Bardot či Jackie Kennedy. Po 17 rokoch pôsobenia prešiel Karl Lagerfeld do módneho domu Chanel.

Medzi ďalšie významné osobnosti pôsobiace pod záštitou tejto značky patrí aj Stella McCartney, ktorá bola v roku 1997 vymenovaná za kreatívnu riaditeľku. Stella vdýchla návrhom nový život. Stavila na kombináciu odvážnych kúskov v štýle rokenrolu a romantických prvkov. Vytvorila tiež kolekciu vintage bielizne, nohavíc s nízkym sedom a tričiek s potlačou.

V roku 2001 nahradila Stellu McCartney jej pravá ruka a blízka priateľka Phoebe Philo. Jej základným materiálom sa stala koža a sústredila sa prevažne na kabelky a topánky.

The right boot forward – dance into the holiday season with our Lexie boots Find your style on chloe.com Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Nov 23, 2016 o 3:41 PST

Colour me happy – seek out our Drew bag in wintry hues of motty grey, intense green and classic tobacco this holiday season on chloe.com Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Nov 22, 2016 o 3:17 PST

Na poste kreatívnej riaditeľky sa vystriedalo ešte niekoľko mladých návrhárok a každá z nich vytvorila novú originálnu kolekciu. Od roku 2017 je kreatívnou riaditeľkou Natacha Ramsay-Levi, ktorá má ambíciu tvoriť prevažne oblečenie na bežné nosenie, kožené výrobky a doplnky.

Welcome to Chloé – introducing Natacha Ramsay-Levi, our new creative director #chloeGIRLS Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Apr 3, 2017 o 6:15 PDT

Welcome to Chloé – introducing Natacha Ramsay-Levi, our new creative director #chloeGIRLS Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Apr 3, 2017 o 3:06 PDT

Summer is here – Erica Pelosini Leeman embraced #Coachella in a flou Chloé dress with the Nile minaudière this weekend #chloeGIRLS Grab your Nile on chloe.com Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Apr 19, 2017 o 2:57 PDT

Your favourite, updated – the iconic Faye bag is revisited in a punchy patchwork of textures and colours for Fall 2017 Explore this season’s Faye bags on chloe.com Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Jún 7, 2017 o 2:18 PDT

A touch of gold – Marion Cotillard stepped out on the red carpet at the closing ceremony of the 31st Cabourg Film Festival in our Spring 2018 dress #chloeGIRLS Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Jún 19, 2017 o 9:01 PDT

Forever Faye – discover our iconic bag, a favourite of #chloeGIRLS everywhere Find yours on chloe.com Príspevok, ktorý zdieľa Chloé (@chloe), Jún 1, 2017 o 5:38 PDT