Zobudíš sa po párty a spolu s tebou plače aj tvoja pokožka? Máme tipy na domáce masky, ktoré zvládneš aj po opici 

Častokrát sú domáce pleťové masky účinnejšie ako predražená značková kozmetika. Ak poznáš jednoduchší spôsob, ako si spraviť výživnú kúru na tvár ako to, že otvoríš chladničku alebo zájdeš do najbližšieho zelovocu, gratulujeme. Avšak prinášame ti rady nad zlato, o ktorých si už určite počula aj veľa čítala, no vždy je dobré si oprášiť vedomosti. Prichádza leto a my musíme za každých okolností vyzerať fresh!

Ideš na rande a chceš sviežu pleť? Med a citrusy

Chystáš sa na dlho očakávané rande, pracovný pohovor či významnú rodinnú udalosť? Určite by si mala pôsobiť sviežo, a preto by si sa v prvom rade mala zamerať na svoju pleť. Nie je nič jednoduchšie ako siahnuť po mede a citróne a naniesť si ho na tvár. Med so svojimi blahodárnymi účinkami má schopnosť viazať vlhkosť v bunkách pokožky, a preto bude tvoja pokožka dostatočne hydratovaná a svieža. Citrón pleť zbavuje nečistôt, a tak ho pokojne môžeš použiť aj ako pleťovú vodu zriedenú s vodou. Zmiešaj tri polievkové lyžice štavy z citrónu alebo pomaranču a tri velké polievkové lyžice medu. Nanes na tvár, nechaj pôsobiť 30 minút a opláchni.

Vyhádžeš sa z každej kozmetiky? Vyskúšaj čisté avokádo

Najlepšie pre citlivú a ľahko podráždenú pleť. Ak ti ostane trochu avokáda z guacamole, určite ním neplytvaj! Rozpuč ho vidličkou a nanes na očistenú pleť. Ideálne pekne zrelé. Nechaj 20 minút na tvári, zatiaľ spapkaj večeru a opláchni vodou. Avokádo je vo svete domácej kozmetiky cenené za svoje regeneračné účinky. Vysoký obsah vitamínu E zabraňuje predčasnému starnutiu a pleť je odolnejšia a pôsobí zdravšie.

Na každej fotke a v odrazovej ploche sa ti nepekne leskne čelo a teba to neustála rozčuluje? Banány, banány a banány

Po tejto kozmetickej bombe by mala tvoja pleť pôsobiť prinajmenšom menej mastnejšie. Rozpuč banán, najlepšie prezretý, zmiešaj s medom alebo pomarančovou šťavou a nanes na čistú pokožku. Nechaj pôsobiť, nepapkaj si ju z okolia úst a po 20 minútach zmy. Efekt?

Zobudíš sa po párty a tvoja pokožka plače a ty s ňou? Rozbi vajce a použi žĺtka

Ideálne by bolo k jednému žĺtku pridať lyžicu oleja a trochu šťavy z kiwi. Žĺtko z vajíčka sa nie nadarmo používa ako hlavná prísada do pleťových masiek, nakoľko bojuje za pružnosť pokožky. A preto, ak si vystavená riziku dlhodobého ponocovania, malo by sa to stať tvojím rituálom. Stačí naniesť na tvár a po niekoľkých minútach opláchnuť čistou vodou.

Máš pod vrtstvou make-upu nepekne ošúpanú a suchú pleť? Vyber sa na trh a kúp si rajčiny

Ak sa už naozaj pekne namaľujeme a make-up okolo nosa nám po chvíli začne nepekne opadávať je na vine buď nekvalitná kozmetika, nešikovné ruky alebo suchá pleť. Látka nachádzajúca sa v šupke paradajky zapríčiňuje jej červenú farbu a tiež je antioxidantom a bojujú proti voľným radikálom. Spomaľujú starnutie pokožky a pleť rozjasňuje. Jedna rozvarená rajčina, lyžica oleja a rovnaký postup. 20 minút na tvári a opláchni vodou.

Najväčší strašiak v hre, akné? Ak ti nič nepomáha, vyskúšaj klasiku v podobe bieleho jogurtu

Tento výživný zázrak obsahuje antibakteriálne zložky a dokáže úspešne redukovať akné. Jogurtovú masku si pokojne natri na celú tvár alebo stačí na miesta postihnuté vyrážkami a nechaj pôsobiť pol hodinu. Ako tip pre lepší efekt pridaj dve kvapky levandulového esenciálneho oleja. Určite ti to nepomôže po jednom raze, ale ak si budeš masku aplikovať pravidelne, prinesie to ovocie.