Krásnej Slovenke sa naskytla príležitosť, ktorá prichádza raz za život. Ako sa dostala na pódiá rockerov Aerosmith či Guns N’ Roses? (Rozhovor) 

Volá sa Katarína Benzová, má 30 rokov a pochádza z Liptovského Mikuláša. V trinástich rokoch začala s modelingom, ktorý jej otvoril dvere do celého sveta. Počas cestovania v sebe objavila vášeň pre dobrodružstvo a fotografiu. Avšak za objektív sa onedlho postavila z druhej strany. Aj napriek tomu, že precestovala takmer celý svet, robila DJ-ku v Los Angeles, Tokyu a Singapure, vrátila sa naspäť na Slovensko, kde sa jej naskytla príležitosť, ktorá prichádza raz za život. V článku si môžeš prečítať, ako sa táto krásna a mladá Slovenka dostala na pódiá svetovo známych rockerov, akými sú Guns N’ Roses, The Dead Daisies, AC/DC, Aerosmith alebo KISS, ale aj o tom, akú kampaň robí aj s Ozzy Osbournom na pomoc zvieratkám.

Ahoj Katka! V krátkosti nám povedz niečo o sebe. Od kiaľ si, čo ťa baví?

Ahojte! Narodila som sa v Liptovskom Mikuláši a mám už nenormálnych 30 rokov. Mám veľké šťastie, lebo ma živí to, čo ma baví a je to moja najväčšia vášeň. Fotografia a cestovanie. Okrem toho ma baví strašne veľa vecí, na ktoré však nemám toľko času, ako by som chcela. Sú to napríklad snowboarding, paddleboarding, turistika, umenie alebo maľovanie.

V minulosti si istú dobu robila modelku. Kedy prišiel zlom v tom, že si sa rozhodla prejsť z jednej strany objektívu na druhú?

Keď som mala trinásť rokov, mamina kamarátka ma nahovorila, aby som vyskúšala modeling a išla na kasting súťaže Elite Model Look. Ocitla som sa tam viac-menej nechtiac a odchádzala som z tade s modelingovou zmluvou a prvými cestami do sveta. Tým sa mi otvorila pandorina skrinka a moja neskutočná závislosť na dobrodružstve a cestovaní. Na modelingu som nemala rada práve tú “modelingovú” stránku. Najviac ma bavilo spoznávanie kultúr, pracovanie s ľuďmi, počúvanie príbehov. Ako modelka som nemohla byť kreatívna a rýchlo som dospela do štádia, kedy mi táto práca nemala čo viac dať. Naučila ma všetko, čo som potrebovala a chcela som sa pohnúť ďalej. Počas modelingu som sa priučila základom fotografie, kreatívneho myslenia a zo skúseností, ktoré som nadobudla, som dostala iný pohľad na svet. A tak som sa prehupla na druhú stranu objektívu a bolo to to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla spraviť.

so skupinou KISS a The Dead Daisies na ich Austrálskom turné v 2014

Si dvornou fotografkou svetovo známej skupiny Guns N’ Roses. Takýto príbeh sa nestáva často, tak nám porozprávaj, ako sa ti podarilo k nim dostať?

Keď som skončila s modelingom, presťahovala sa do Los Angeles, kde som cez deň učila plávať malé deti a v noci som bola DJ-ka v cluboch. Už počas modelingu som hrávala v cluboch v Tokyu či Singapure. No rozhodla som sa prísť naspäť na Slovensko. Ozval sa mi jeden známy, či nechcem ísť na koncert Guns N’ Roses do Viedne. Keďže ma fotografia bavila už dlho a nebola som hanblivá, spýtala som sa, či môžem ten koncert nafotiť. A tak sa aj stalo a tým sa to všetko začalo. Pozvali ma na ďalší koncert do Prahy, kde som sa po rozhovore s Axlom dozvedela, že hľadajú fotografa a zo srandy som hodila do éteru, že by mali zobrať mňa! (smiech) A oni mi tú šancu naozaj dali. Pozvali ma na dva skúšobné koncerty do Španielska, kde som podpísala zmluvu a som s nimi dodnes. Verím, že to bol osud. Bola som v správnom čase na správnom mieste a stretla som tých správnych ľudí. Mám veľké šťastie a vážim si to každý deň.

Si jediná fotografka, ktorá s nimi cestuje po turné? Kde všade si už bola?

Áno, som jediná, čo s nimi cestuje a fotí ich. Začala som s nimi cestovať v roku 2010 a odvtedy som bola na každom jednom koncerte. Keď nie je turné, tak pracujem ako tour photographer aj pre iné skupiny ako sú napríklad The Dead Daisies, AC/DC, Aerosmith, KISS a iné. S Guns N’ Roses a inými skupinami som dokopy bola už asi všade okrem juhu Afriky. Tam chcem ísť sama.

Akí sú chalani zo skupiny v reálnom živote? Vieš niečo špeciálne, čo sme o nich netušili a môžeš nám to prezradiť?

V reálnom živote sú úplne normálni ľudia. Život na turné nie je jednoduchý, tak keď sme všetci spolu, neustále sa rozosmievame. Všetci sú extrémne vtipní, inteligentní a talentovaní ľudia. Je to moja druhá rodina. Bohužiaľ, nič špeciálne prezradiť o nich nemôžem :)

s Lennym Kravitzom v backstage po koncerte Guns N’ Roses v Los Angeles

Je život s kapelou naozaj taký hektický, alebo si to len mylne predstavujeme?

Je to neskutočne hektický život. A jasné, niekedy si poviem, že by mi bolo lepšie v office a mala by som normálny život. Ale tento život je ako droga. Tá myšlienka ma po pár dňoch prejde, pretože spôsob života, ktorý mám, mi dáva veľmi veľa. Je to každodenný prísun adrenalínu a emócie. Nikdy neviete, čo sa v ten deň stane a koho stretnete. Ste každý druhý deň v inej krajine, v inom hoteli, máte pod pódiom tisíce nových tvárí. A pri tom všetkom robíte prácu, ktorú milujete s ľuďmi, ktorí svojou hudbou zmenili svet. Možno sa opakujem, ale som za to vďačná každý jeden deň.

Najbizarnejšie story z koncertu?

Tých bolo mega veľa. Niečo divné sa stane každý koncert. Tak v rýchosti si spomeniem iba na jednu osobnú story. Keď som bola na turné s Aerosmith, tak som počas koncertu išla na pódium a vopchala som sa pred mikrofón, kde práve spolu spievali baladu Steven Tyler a Joe Perry. Nevšimla som si, že za mnou bol camera guy, ktorý to všetko točil a premietalo sa to na všetky veľké obrazovky. Až keď som počula pískanie, tak som sa obzrela a videla na všetkých obrazovkách po celom štadióne moje pozadie. Od vtedy nestojím žiadnemu filmárovi v ceste! (smiech)

Axl Rose z Guns N’ Roses

Aký je život s rockermi pre ženu? Zvládaš to?

Skôr či to zvládajú oni somnou! Všetci sme nejakým spôsobom blázniví. Keď robíme túto prácu, asi aj musíme byť. Pre ženu to nie je ľahké, vybudovať si rešpekt v profesii, v ktorej dominujú muži. Ale to bola pre mňa najväčšia výzva! Aby som im dokázala, že to zvládnem. Ale nie som jediná žena na turné, takže všetko je fajn a má to svoj balans.

so Stevenom Tylerom a Joe Perrym v Tel Avive počas ich turné

Aké máš plány s kapelou do budúcna?

Plánov a snov mám vždy až moc. Momentálne som na turné s Guns do decembra. A potom uvidím. Knihy, výstavy, projekty, o ktorých ešte momentálne nemôžem rozprávať. Ale hlavne sa chcem angažovať v projektoch na pomoc ľuďom a zvieratkám.

A v akých projektoch sa angažuješ na pomoc zvieratkám?

Nedávno som robila veľkú kampaň na záchranu medveďa ušatého v Ázii pre Animals Asia. Bola som producentka a fotografka kampane a spolu so mnou tam boli aj rockeri ako Anhony Kiedis z Red Hot Chili Peppers, Ozzy a Sheron Osbourne, Simon Le Bon z Duran Duran, Duff McKagan z Guns N Roses či Steve-O. Momentálne pracujem na kampani na záchranu vlkov.

Kde sa chystá najbližší koncert?

Momentálne som v Kodani. Potom odchádzame do Štokholmu a potom Helsinki, Praha, Paríž, Viedeň a tak ďalej.

Ďakujeme ti za rozhovor a želáme veľa úspechov a dobrých koncertov! Máš aj ty nejakých obdivovateľov v radoch fanúšikov?

Ja ďakujem vám. Obdivovateľov mám veľa a vážim si ich!

Ak si chceš pozrieť prácu Katky Benzovej, klikni na jej web stránke alebo Facebook.