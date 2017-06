10 vecí, ktoré robia ženy pri randení a opačné pohlavie to odrádza. Prečítaj si, po čom muži rozhodne netúžia

Výnimka potvrdzuje pravidlo, a preto akýkoľvek bod z tohto článku nemusí značiť u muža tvoj okamžitý neúspech. Keby sa však spojili všetky do jedného, musel by byť do teba asi veľmi zaľúbený, aby to prekusol a pozval ťa aj na ďalšie rande. Toto nie je článok z hlavy akejkoľvek ženy. Sú to výpovede mužov, ktorí bez dlhšieho rozmýšľania automaticky vyslovili niektoré z nižšie uvedených bodov. Poďme sa teda pozrieť na to, kde my ženy robíme chyby, alebo skôr, v čom ich pri nás vidia muži.

Hokejkové obočie, silný make-up, škaredé nechty, či žlté zuby

Pre niekoho sú to možno plytké detaily, no mužské oko má naozaj orlí zrak. Hovorí sa, že muži sú nevšímaví, no čo sa týka ženského tela, ich scanerom prejde každučký kúsok tvojej postavy. To, ako si ju zapamätajú, bude závisieť buď od svetla v akom im ju ukážeš alebo od tvojej šikovnosti zakryť svoje nedostatky. Trend posledných rokov, čo valcuje instagramové profily žien, ktorým Pán Boh nenadelil priveľa estetického cítenia je rozhodne hokejkové obočie. Čo tieto ženy vedie k tomu, orámovať si tvár dvomi, nie vždy rovnako nakreslenými strieškami, nie je predmetom tohto článku, no mužom to atraktívne určite nepríde. Podobne je na tom aj niekoľkovrstvový make-up, ktorý sa vo vyšších teplotách nepekne rozlieva po tvári a za ďalšie by každá správna žena vraj mala mať upravené ruky a prinajmenšom aspoň čisté zuby.

Že mu hneď “dá”

K tomuto by sa dal napísať aj celý manuál s podkategóriami mužskej typológie. Nie je muž, ako muž, a predsa sú všetci rovnakí. Ak má vraj chlap naozaj záujem, nechce ju dostať do postele hneď. Skúma ju ako svoju korisť, trochu z diaľky, no nie príliš z ďaleka. Opatrne vystrčí pazúriky a rozbehne sa. Nie hneď, ale ani príliš nevyčkáva. A gazela pokiaľ neuteká, nie je asi príliš zaujímavá korisť. Každá šelma sa rada naháňa. A pokiaľ je gazela naozaj vytrvalá a lev dostatočne hladný, mala by táto hra na national geografic trvať minimálne niekoľko stretnutí, spoločne strávených chvíľ a opätovaných flirtov. Zas ale netreba to prešvihnúť, aby leva neprešla chuť, alebo nebola po ruke iná, pomalšia gazela.

Slovník plný vulgarizmov

Na začiatku vzťahu hráme každá nejaké to divadielko. Určite si ľúbime zahrešiť v pohodlí svojho domova alebo medzi kamoškami na káve. Nejde o pretvárku, ide možno o rešpekt k tomu druhému. Nemusíme byť hneď Matky Terezy, no slušný slovník na prvom, druhom či treťom rande by bol asi na mieste.

Keď sa necháva stále pozývať

…a nedá ani náznakom najavo, že by mohla aspoň prispieť. Na prvom rande by to malo byť nepísaným pravidlom, že muž pozve ženu. Na druhom možno tiež, no keď sa pani veľkomožná nechá pozývať a platiť si drahé drinky či večere, kiná alebo výlety aj naďalej, v mužovi to vraj vyvolá zmiešané pocity. Nie som muž, takže neviem to špecifikovať, ale tento bod im uznávam.

Neustále je na telefóne, chce si robiť selfie v dvojke alebo posiela tajné fotky kamoškám do chatu

V dnešnej dobe veľmi typické. Na obranu žien iba poviem, že niektorí muži nie sú výnimkami. V každom prípade je to obojstranne odrádzajúce. Po každej vete si vezme telefón a prepočuje, čo sa jej muž vlastne pýta. Pri pokročilejšom stretávaní sa s mužom prichádza u niektorých dám syndróm “toto je môj nový objav” a potrebuje sa buď pochváliť kamoškám, ukázať svoj nový objav alebo jednoducho zanechať vo svojom mobile stopu po mužskom elemente. Keď muž pochopiteľne odmietne, prichádza sklamanie v podobe ženského afektu či ješitného správania sa. Nie, nie ženy! Po sladkých fotkách vo dvojici rozposlaných kade-tade po ženských chatoch, keď ešte k tomu nie ste ani oficiálny pár, muži rozhodne netúžia.

Keď napíše prvá, keď mu spamuje chat, večne mu telefonuje a plánuje s ním budúcnosť

Veľký prúser pre každého alfa samca alebo aj iba samca. Muž je ten, ktorý si má dobýjať. Nie, to nie je mýtus. To tvrdia muži. Samozrejme napísať mu občas môžeš. Pošteklí to jeho ego, a to my ženy vieme veľmi dobre. Keď mu ale po prvom rande nedáš dýchať, plánuješ si s ním dovolenky, návštevy rodičov a grilovačky s kamošmi, ktorým ťa ešte ani nepredstavil, tak neočakávaj, že sa ti vôbec ešte niekedy ozve. Muž potrebuje vlastný priestor a keď mu ho nedáš, doskákala si.

Afekt či drama queen

Doslovne, nerob z komára somára. Neozval sa ti jeden deň? Neprišiel na čas? Zabudol akej farby máš oči alebo nevie dátum tvojho narodenia? To naozaj nie sú dôvody robiť paniku. Na ženskú obranu však poviem, že nejeden muž dokáže byť niekedy väčšia drama queen ako spolok menštruujúcich žien.

Premotivovaná mudrlantka

Že sa až moc okrášľuje. Že zjedla celú múdrosť sveta, pozná encyklopédie odzadu a je evidentne múdrejšia ako muž, s ktorým sedí na káve alebo si to iba sama o sebe myslí. Muži neznášajú, keď ich žena podceňuje, vysmieva sa im alebo jednoducho pôsobí múdrejšie ako sú oni sami. Chyba. Drž si svoj intelekt pevne v hrsti, daj mu priestor vyjadriť sa a svoje vedomosti dávkuj opatrne. Nie nadarmo sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš.

Že sa opije na prvom rande, a to do kómy

Tento bod snáď nie je prípadom väčšiny našich čitateliek. Ale vžiť sa do mužovej kože, ktorý v tom najhoršom možnom scenári by žene na prvom rande robil ešte aj šoféra a ona by sa opila na mol, je naozaj nepríjemné. Ženy, pime s kamoškami! Alebo si to nechajme až naneskôr. Také milé faux pas, ako okorenenie začínajúceho vzťahu predsa nezaškodí, no zdravo si určime hranicu.

Zlý sex

Neviem, či sa toto dá pokladať za "chybu" ktorú robí žena, no úskalia mužskej mysle sú rôznorodé a neprebádané. A aj toto bola jedna z odpovedí mužov, ktorých sme sa na to pýtali. Niečo sa im znepáči, nezavoní, nepasuje a jednoducho sa odmlčia. Alebo sa napapkajú svojej gazelky a idú loviť na ďaľšiu. V každom prípade, správna chémia je bohužiaľ alebo možno našťastie tak 60% úspechu každého šťastného vzťahu, a preto ak tento styk nezachutí aspoň jednej strane, nebolo by to veľmi ružové.