Veci, ktoré vraj ženy robia, keď sa na chvíľu ocitnú nahé. So svojím telom sa vedia na dlhé minúty zaujímavo zabaviť

Ilustrátorku a pracovníčku portálu BuzzFeed Becky Barnicoat sme u nás už niekoľkokrát spomínali, pretože svojou tvorbou pravidelne baví státisíce ľudí, a inak tomu nebolo ani pri jej poslednom príspevku. Becky si tentoraz nepripravila hromadu nových ilustrácií, ale zamerala sa skôr na to, čo vraj ženy zažívajú v momentoch, kedy sú vyzlečené a úplne nahé v súkromí svojho domova či izby a nikam sa neponáhľajú. Je jasné, že Becky nereprezentuje každučkú ženu na svete, a preto všetky body zaručene nemusia sedieť aj v tvojom prípade, avšak veľké množstvo žien sa v nich vie dokonale nájsť, pretože čo iné by žena mohla robiť so svojím nahým telom, ak nie ho do detailov objavovať a analyzovať tak, ako sa jej to páči. Nech už sa teda v nasledujúcich bodoch nájdeš, alebo len odmietavo pokrútiš hlavou, určite si zapamätaj aspoň posledný bod, ktorý by sa hodil každej žene pred každým zrkadlom.

Pri pohľade do zrkadla sa tváriš, že si striptérka a skúšaš rôzne zvodné pohyby.

Len tak si ľahneš na zem a skúšaš si vymyslieť svojské pohyby z jogy.

Zoberieš si malé zrkadielko, aby si mohla dôkladne preskúmať všetky záhyby svojho tela.

Nakoniec si aj tak povieš, že každá vagína je krásna.

Stláčaš si svoje prsia dohromady, aby si sa pokochala ich dokonalou formou.

Pozoruješ svoje bradavky, keď prejdeš z chladnejšej do teplejšej miestnosti.

Prehľadávaš svoj pupok, či sa v ňom náhodou nenachádzajú špinky z oblečenia.

Analyzuješ každý kúsok svojho tela, či na ňom nenájdeš nežiadúci vlas.

Pozoruješ sa v zrkadle z profilu a naplno vypučíš brucho, aby si videla, ako budeš vyzerať tehotná.

Snažíš sa vydýchnuť čo najviac vzduchu, aby bolo tvoje brucho na chvíľu úplne ploché.

Sleduješ svoje prsia a zadok a rozmýšľaš, či ti od minulého roku výrazne ovisli.

Dokonale sa namaľuješ a potom sleduješ kontrast so zvyškom svojho tela.

Použiješ vibrátor, alebo čosi, čo vyzerá ako vibrátor, ale nie je to vlastne vibrátor.

Len tak 10 minút sedíš pred zrkadlom a rozmýšľaš, kam sa uberá tvoj život.

Niekoľko hodín ležíš na posteli a prehliadaš si instagramový profil svojho bývalého.

Pozoruješ, či ti náhodou nebudú z plaviek trčať nezbedné chĺpky.

Sedíš a rátaš, koľko vrstiev tuku sa ti vytvorilo na bruchu.

Pozrieš sa do zrkadla a povieš si, že si aj tak krásna.