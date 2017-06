Nápadné strapy, pútavé zdobenie a hravá basket bag. To najaktuálnejšie zo sveta kabeliek, čomu je naozaj ťažké odolať

Dianie v trendoch sledujeme s dokonalou pravidelnosťou a s rovnakou pravidelnosťou vám ich aj servírujeme. Dnes sa pozrieme na nevyhnutnosť každej ženy, ktorá so sebou nenosí len mobil a drobné zastrčené kdesi vo vrecku, ale spoločnosť jej robia všetky podstatné aj nepodstatné drobnosti. Veď to poznáte. A ak nie, tak potom tento článok nie je pre vás. A nie je ani pre tie, ktorým bohato postačí plátená shopperka s multifunkčným využitím, prípadne nenápadná klasika a nemajú rady zdobenie. Pretože práve to je najaktuálnejším kabelkovým trendom tejto sezóny. Praktické aj hravé strapy, vyšívanie, retiazky, cvoky, strapce a blogerkami mimoriadne obľúbená basket bag rôznych tvarov a veľkostí sú tým, čo by vás malo podľa módnych domov aj bežne dostupných značiek osloviť.

Basket bags - prútené, drevené, imitované

Začíname azda tým najhorúcejším a najviac preferovaným kúskom všetkých módnych blogeriek a modeliek s počtom followerov nad jeden milión. Poslednú dobu ich profily zaplnili chutné košíky, ktoré dokážu skombinovať naozaj so všetkým a nerobí im problém zažiariť s nimi na pláži, no aj v prvom rade na módnej prehliadke. Prútené a drevené tašky sa vám možno spájajú len s chvíľami strávenými pri vode alebo na nejakom pikniku, no dnes je škála ich prevedenia taká široká, že vidieť ich na gala nie je žiadnym trapasom. V obchodoch natrafíte na prútené kabelky natural vzhľadu s drevenými rúčkami, ale aj na pestrofarebné výstrelky v tvare šťavnatého melóna. Na výber máte kufríkové, crossbody, okrúhle, hranaté, priestranné, mini, elegantné, ale aj typické veľké plážovky, ktoré s vami rady vyrazia do mesta a neurobia vám tam hanbu, práve naopak.

V jednoduchosti je krása - postačí biele tričko/blúzka a džínsy, no výbornou voľbou je aj vzdušný overal a tenisky ako môžete vidieť nižšie

Košíkové kabelky od Dolce & Gabbana sú legendárne a stali sa inšpiráciou mnohých reťazcov

Báť sa nemusíte ani väčších rozmerov (ak nie ste príliš útla) a atypických tvarov, hoci tie plnia skôr estetickú funkciu. Aktuálne najväčším hitom medzi blogerkami sú košíky od Cult Gaia, ktoré vás v závislosti od veľkosti vyjdú od 100 eur vyššie, čo nie je vôbec zlé. Z tých známejších ich nosí napríklad Leonie Hanne, Olivia Culpo a Caroline Daur, pričom vidieť na nich tieto zaujímavé kabelky sme mohli už niekoľkokrát a zakaždým sa bolo na čo pozerať.

Vkusne vyzerá aj väčší rozmer a na zvyšných troch fotografiách spomínaná Cult Gaia, u ktorej nájdete napríklad aj prasiatko

Strapy - popruhy

Strapy si už nemusíme nijak zvlášť predstavovať, boli tu v zime a budú tu aj v lete. Svojou farebnosťou a hravým prevedením dokážu oživiť aj najfádnejšiu kabelku a môžu byť vaším skvelým pomocníkom pri vytváraní zaujímavému outfitu. Bohato postačí jednofarebné tričko a cez neho efektný strap a nikto sa pri pohľade na vás nudiť nebude. Dokonca ešte lepšie, ak je zvršok jednoduchý, pretože kvietky, cvoky, prúžky, prepletanie a aztécke vzory na strape lepšie vyniknú. Nájsť ich v súčasnosti už nie je žiadnym problémom, stačí sa len lepšie rozhliadnuť. Tie pôvodné a exkluzívnejšie majú napríklad Fendi a Valentino a tie dostupnejšie Zara (napríklad), Guess (napríklad) alebo aj Dajana Rodriguez (napríklad), s ktorou sme sa pred rokom celkom dobre porozprávali.

Zdobenie všetkých druhov, aké si len dokážete predstaviť

Zdobenie môže mať naozaj všelijakú podobu, či už sú to výšivky, nášivky, cvoky, retiazky, strapce, potlač, nápisy, spony alebo rôznofarebné prevedenie s iným zaujímavým detailom - napríklad s momentálne obľúbenými očami. Zdobenie využívajú všetci, ktorí udávajú trendy na nadchádzajúcu sezónu, a úspešne ho držia na výslní už po istý čas. Kabelka s výšivkou, potlačou alebo nápisom znesie celkom dosť a prekážkou k zaujímavému looku nie je ani vzorovaná košeľa alebo vyšívaná mikina. Pravidelne nám to ukazujú napríklad Gucci alebo Dolce & Gabbana, ktorí sa kombinácií rozhodne neboja, a ich kreácie zakaždým vypália naozaj svetovo. Ak ste však fanúšičkou minimalizmu, tento trend vám určite nebude po chuti a radšej možno jednoduchá kabelka a k nej zaujímavý strap. Zdobenie však dokáže z kabelky urobiť skutočný šperk, ktorého nosenie by malo byť pre vás radosťou, a preto odporúčame vyskúšať.

Strapce, nápisy, výšivky, nápadné spony a tak ďalej a tak ďalej. Fantázii sa medze nekladú a ukazuje nám to napríklad aj Chloé, D&G, Gucci alebo Valentino

A aktuálne obľúbené oči

