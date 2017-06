Pokožka našich nôh prichádza v lete do väčšieho kontaktu s nečistotami ako inokedy. Ako si aj za týchto podmienok udržať nohy krásne a svieže?

Sukne, krátke nohavice, blúzky, šaty? To všetko tvorí v týchto dňoch základ našich šatníkov. Je teplo, slniečko svieti a tak prirodzene odhaľujeme viac zo svojej pokožky ako zvyčajne. Preto venujeme aj väčšiu pozornosť starostlivosti o svoju pokožku. Mimoriadnu starostlivosť by sme mali venovať aj pokožke nôh. Nohy sú v týchto horúcich dňoch vystavené nadmernej námahe – musia znášať nielen horúčavy, ale sú aj vo väčšej miere vystavené vplyvom prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Sandálky sú krásne, ale nosíme ich na boso, preto pokožka našich nôh prichádza do väčšieho kontaktu s nečistotami ako inokedy. Ako si aj za týchto podmienok udržať nohy krásne a svieže?

Krásna od hlavy až po päty

Okrem štandardnej starostlivosti doprajte v letnom období svojim nohám aj kávový peeling MARK face and body. Jeho pravidelné používanie dodá vašim nohám výživu a hydratáciu a pritom obnoví ich jemnosť. To všetko zabezpečia ingrediencie, z ktorého je tento peeling vyrobený. Základnou zložkou kávových peelingov MARK face and body je káva robusta, okrem toho obsahuje aj hnedý cukor, morskú soľ, mandľový olej, kokosový olej a vitamín E. Káva robusta obsahuje kofeín a preto podporí cirkuláciu krvi a vašu pokožku príjemne prekrví. Jemná masáž nôh vám navyše po uponáhlanom dni navodí príjemnú náladu a prinesie vytúžený oddych. Okrem toho má káva schopnosť pohlcovať pachy, čo sa v lete počas horúcich dní takisto hodí. Morská soľ a hnedý cukor z pokožky odstránia odumreté a suché čiastočky. Mandľový olej a kokosový olej pokožke dodajú potrebnú výživu a primeranú hydratáciu a to bez upchávania pórov. Vitamín E je antioxidant, ktorý pomáha obnovovať štruktúru kože a chráni ju pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Nezabúdajte ani na lakte a kolená

Kávový peeling MARK face and body je určený nielen na nohy, ale na celé telo. V sprche alebo vo vani ho jemnými krúživými pohybmi naneste na vlhkú pokožku. Na pätách, lakťoch a kolenách zvykne byť pokožka suchšia a má tendenciu hrubnúť. Preto peeling do týchto oblastí vmasírujte dôkladnejšie. Po niekoľkých minútach pôsobenia ho dôsledne opláchnite vodou a užívajte si jemnú, hydratovanú a voňavú pokožku. Po použití peelingu MARK scrub bude vaša pokožka voňať po káve a aróme peelingu. Vybrať si môžete z 5 základných vôní: original (káva), kokos, čokoláda, pepermint a citrus. Počas leta sú najvhodnejšie svieži citrus alebo chladivý pepermint. Skúsiť môžete aj letnú limitku – osviežujúci melón.

Citlivá tvár a pokožka vášho partnera

Ak chcete pokožke svojej tvári dopriať mimoriadnu starostlivosť, použite kávový peeling určený špeciálne na tvár MARK face scrub s účinnými zložkami tea tree a jojoba. Kávovým peelingom môžete potešiť aj svojho partnera. Vyskúšať môže peeling určený špeciálne pre mužov MARK for HIM after GYM s čokoládovo-pepermintovou vôňou.

Buďte krásna od hlavy až po päty. S kávovým peelingom MARK face and body je to jednoduché a pritom také zábavné! Presvedčte sa!