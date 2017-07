V horúcom letnom počasí by si mal každý dávať pozor predovšetkým na to, aby jeho pokožka ostala starostlivo chránená. Poznáš prvý kožný senzor?

V horúcom letnom počasí by si mal každý dávať pozor predovšetkým na to, aby jeho pokožka ostala starostlivo chránená pred škodlivým UV žiarením. Niekoľko mesiacov v roku sa vystavujeme silným slnečným lúčom, ktoré naše telo dokážu skrášliť a pekne opáliť, ale tiež by sme nemali ostať ľahostajní voči rizikám, ktoré toto ročné obdobie so sebou prináša.

ČO JE UV PATCH?

UV PATCH je prvý kožný senzor s inovatívnou technológiou, ktorá na základe UV žiarenia, miesta pobytu a typu ochrany informuje o slnečnej expozícii cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Vďaka tomu pomáha lepšie sa chrániť pokožku pred slnečným žiarením.

AKO FUNGUJE?

Transparentný, pružný, ultratenký (ako polovica normálneho vlasu), vodeodolný a priedušný senzor, vo forme náplasti, ktorá je ako druhá pokožka.

Senzor je možné nosiť na exponovanej časti kože niekoľko dní a je adaptovaný aj pre potreby citlivej pleti.

UV Patch je prepojený s mobilnou aplikáciou MY UV PATCH

v smart telefóne, ktorá spracuje užitočné informácie týkajúce sa infividuálneho správania sa na slnku. Následne stačí jednoducho ,,nascanovať” srdiečko (ako pri QR kóde) a získate informácie o UV expozícii v reálnom čase. Aplikácia zohľadňuje unikátny odtieň pokožky a poskytuje osobné informácie o UV expozícii. Upozorní, kedy je potrebné znovu naniesť ochranný prípravok, akú zvoliť textúru a informuje o UV Indexe.

Pre deti ponúka aj edukatívne hry so superhrdinami.

UV Patch bude v roku 2017 distribuovaný ZADARMO, pribalený ako darček k nákupu vybraných fotoprotekčných prípravkov ANTHELIOS od La Roche-Posay.

A ešte jeden dôležitý odkaz na záver. Značka La Roche-Posay dbá o zdravie a prevenciu teba aj tvojich blízkych. Šíri virálnu osvetovú kampaň SKINCHECKER, ktorej cieľom je vzdelávať a informovať širokú verejnosť o dôležitosti prevencie rakoviny kože novou, modernou a zábavnou formou. Rakovina kože je jediným typom rakoviny viditeľným voľným okom a pokiaľ je diagnostikovaná včas, 90 % prípadov je účinne liečiteľných. Skontrolujte sebe a svojim blízkym znamienka.

Viac informácií nájdete na www.chrantesvojupokozku.sk