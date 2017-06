Marilyn si kvôli svojej sexi chôdzi rezala opätok na jednej topánke. Aké ďalšie triky robili ženské idoly pre svoju krásu?

Kult ženskej krásy sa rokmi podstatne zmenil. Určité univerzálne znaky však ostali navždy zachované. Či už sú to plné pery, krásne lesklé vlasy, pevný zadok, alebo jemná pleť, ženy dbajú na svoj zovňajšok od nepamäti. Nejedna femme fatale, ktorá sa zapísala do histórie svojou nesmrteľnou krásou, bola v prvom rade tiež len obyčajná žena, ktorá bojovala s neúprosným starnutím rôznymi spôsobmi. Poďme sa pozrieť na ženy, ktorých mená ti nemôžu byť cudzie. Aj keď už dávno neobohacujú svet svojou krásou, naveky ostali inšpiráciou pre mladé aj staršie.

Grace Kelly

Táto monacká aristokratka s americkými koreňmi je považovaná za stelesnenie elegancie a nadčasovej krásy v jednom. Ľudí neprestala fascinovať ani po svojej nešťastnej smrti a označenie femme fatale si vyslúžila určite právom. O svoj zovňajšok sa však vždy príkladne starala. Alfou a omegou bol zdravý životný štýl. Nefajčila, zdravo sa stravovala a veľa športovala. Trpela komplexom, že má priveľmi chudý driek a tenké nohy a preto sa ani za bezchybne krásnu nikdy nepovažovala. Nevyužívala služby špičkových vizážistov a prirodzený make-up si najradšej robila vždy sama. Trik monackej kňažnej spočíval v kréme na ruky. Bez neho nešla ani na krok. Podľa nej totiž skutočný vek ženy prezradia vždy ruky. Nech teda máte v dnešnej dobe akýkoľvek kvalitný botox, pri pohľade na vaše ruky bude pravý vek asi každému hneď jasný. Grace bola originálnou v každom smere a o tom svedčil aj fakt, že používala parfém vytvorený špeciálne pre ňu. Jeho názov bol Fleurissimo a bol z dielne Creed.

Brigitte Bardot

Odhodlaná ochrankyňa zvierat presvedčila niekoľko módnych návrharov, aby na svoje kožuchy nepoužívali zvieraciu srsť. Žena obletovaná stovkami mužov, ktorej blond hriva, sexi úsmev a uhrančitý pohľad sa stali modlou päťdesiatych rokov. Avšak jej krása tiež nebola samozrejmosťou. Dvakrát týždenne si naparovala pleť a potom ju pedantne čistila. Tvrdila, že muži sa po karamelovej sviežej pokožke išli zblázniť. Jej heslom bolo nosiť bikiny. Za svoje telo by sa žiadna žena nemala hanbiť, no mala by sa ho naučiť správne ukázať svetu. Zakryť nedostatky a naopak, vystavovať svoje prednosti na obdiv. Dlhé vlasy sú jednoznačné sexi. Prirodzené líčenie, správne držanie tela, zvučný ženský hlas a príťažlivý úsmev, to bola vizitka ženy, po ktorej v tej dobe šaleli davy mužov. A dnes by šaleli asi tiež.

Marilyn Monroe

Čo by to bol článok ženských idoloch krásy, keby v ňom nebola Marilyn Monroe. Žena, ktorá sa doteraz objavuje na titulkách ženských magazínov. Vyhlásená sexbomba päťdesiatych rokov, nesmrteľný idol všetkých čias. Riadila sa heslom, že blondíny majú prednosť, a preto si v mladosti prefarbila vlasy. Základ bol pre ňu typický červený rúž, odhalenejší dekolt a kolísavá chôdza. Marilyn si totižto zvykla odrezať podpätok na jednej topánke, nakoľko podľa nej vyzerala jej chôdza vtedy viac sexi a zdôraznila jej vlnenie bokmi. Na otázku, čo má na sebe keď ide spať odpovedala vždy rovnako - Chanel 5 a inak nič.

Sissi, rakúska cisárovná

Rakúska cisárovná Sissi bola žena, ktorej krása, šarm a pôvab ovplyvnil nejednu dôležitú historickú udalosť. Svojou silnou charizmou dokázala obmäkčiť nejedno mužské či ženské srdce. Panovníčka, ktorú velebil národ vlastný a obdivovali ju mnohé iné. Na svoj vzhľad a štíhlu líniu bola však natoľko prísna, že neraz jej stravovacie rituály hraničili s anorexiou. Niekedy za celý deň zjedla jedno jablko, dlhé hodiny cvičila vo svojej telocvični, aktívne sa venovana jazdeniu na koni a pre svoje dlhé husté vlasy podstupovala niekoľko hodinové kúry. Vlasy si umývala zeleným čajom, ako výživovaciu masku používala žĺtky s koňakom a jablčnú šťavu. Svoju pevnú prekrvenú pleť pripisovala ovseným vločkám s mliekom. Zmes uvarila, nechala vychladnúť a naniesla na tvár, ktorú po niekoľkých minútach zmyla.

