V teplákoch ďalej ako na nákup? Obľúbené oblečenie "na doma" vynikne v tom najlepšom svetle i na ulici

Ešte pred rokom by si v nich nešla vyniesť ani len smeti z bytu, dnes sú i v uliciach čoraz frekventovanejšie. Reč je o klasických teplákoch, v ktorých možno i v tejto chvíli leňoších v pohodlí domova. Prečo by ale doma mali aj ostať? Tepláky takisto dokážu ponúknuť pestrú paletu možností, o ktorých sa ťa dnes pokúsime presvedčiť. I keď ide primárne o športové oblečenie, môžeš ich doplniť napríklad pančuchami s okami a skráteným topom, čím docieliš unikátny sexy outfit.

Pri teplákoch si zrejme ihneď predstavíš tie šedé so sťahovaním na páse. Sú úplne jednoduché a nechýbajú snáď v žiadnom šatníku muža i ženy, starého i mladého. V oblečení sú tak jednou z najväčších klasík vôbec, i keď ich na verejnosť príliš nevystavujeme. To už však nemusí platiť, pretože i v nich môžeš vyzerať neodolateľne. Stačí len správna kombinácia s typickými ženskými kúskami a sexy look je na svete.

Najobľúbenejšími farbami prebiehajúceho roka sú bez pochýb odtiene pleťovej. Na oko celkom jednoduchá paleta však ponúka nepredstaviteľne veľa možností. Od prírodných odtieňov cez tmavšie farby až po okrovú a svetlohnedú. Výber je iba na tvojich preferenciách, rozhodne s nimi neurobíš krok vedľa.

Pleťové farby sú in

I keď najideálnejšími sú asi šedé a čierne, o nič horšie na tom nie sú ani farebné kúsky. Modré, žlté alebo červené tepláky dokážu byť rovnako sexy ako ich nevýraznejšie modely. V skratke, tie jednofarebné ti rozhodne neuškodia. So vzormi však buď už o čosi opatrnejšia.

Tými najobľúbenejšími sú rozhodne tie od adidas. Tepláky s troma prúžkami by v tvojom šatníku určite chýbať nemali. Nielenže nemecký gigant so športovým oblečením zaznamenáva čoraz väčšiu popularitu, sú jednoducho krásne. A čo sa týka vyšších štandardov, v každoročnej ponuke držia hneď niekoľko modelov obľúbené značky našej mládeže ako Palace alebo Supreme.

Crop top, dizajnérska kabelka a tepláky

Ttapple a jej značkové kúsky od Palace a Supreme

V podobnej, i keď trochu odlišnej kategórií ležia takisto trendové trackpants. Vyrobené z ľahších materiálov predstavujú športové nohavice s maximálnou pohodlnosťou. Sú zvyknuté na drsnejšie podmienky, preto im prezentovanie na ulici určite neurobí problém. Nohaviciam s prúžkom po stranách proste patrí módny svet.

Do Lamborghini výhradne v track pants

Najpríjemnejšou voľbou pre nastávajúce tropické horúčavy sú však rozhodne trackpants s gombíkmi po stranách. Môžeš ich kedykoľvek rozopnúť do potrebnej dĺžky, pokojne až od pása úplne dole. Hravé nohavice sa navyše hodia prakticky ku všetkému, takže skutočne predstavujú nevyčerpateľne veľa možností. Odhaľ v nich sexy nohy v podpätkoch, ale i unikátnu kombináciu s rolákom a teniskami.

Neodolali ani Gigi Hadid a blogerky po celom svete

O tom ako najväčšie klasiky športovej módy z deväťdesiatych rokov povstali z popola sme si zdokumentovali už na začiatku jari. Prestížnym logom sa s príchodom aktuálneho roku stali dve sediace postavy opierajúce sa o seba chrbtom. Talianska značka Kappa zažíva pravdepodobne svoj najväčší boom, aký si kedy počas svojej storočnej kariéry pamätá.

Či do najbližšieho chladnejšieho dňa zvolíš pohodlné tepláky, alebo sa prikláňaš na stranu trackpants, v tomto roku určite okoloidúcich nepohoršíš. Trendy sa menia rýchlosťou, ktorú si v momente jednoducho nedokážeme povšimnúť, avšak keď už raz prídu, vytvoria si okolo seba svoj kult. Tepláky tak nie sú iba súčasťou cvičebného oblečenia, ale skvelý plnohodnotný doplnok. Na záver sa s tebou ešte rozlúči Emily Ratajkowski v jej domácom úbore.

