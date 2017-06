Jednodielne plavky sú v kurze ako ešte nikdy predtým. Nezaháľajú ani trendové volány alebo šnúrky

S príchodom leta už určite netrpezlivo očakávaš dátum svojej vytúženej dovolenky pri mori či nonšalantné leňošenie na kúpalisku bez starostí a negatívnych myšlienok. Zaslúžený oddych však sprevádza posledná dilema končiacej sa jari, ktorou je výber správnych plaviek. Tvojou úlohou je totiž zahviezdiť a blysnúť sa v najlepšom kúsku na pláži. "A teda ktoré?" Na tvoju otázku sa ti posnažíme odpovedať v nasledujúcom článku tými najaktuálnejšími trendmi a najlepšími značkami zo sveta plaviek.

Plavky od Minimale Animale

Volány

O tom, že volány sú absolútnym hitom prebiehajúceho roku, sme vás informovali už niekoľkokrát. A inak to nie je ani u plaviek. Najčastejšie je nimi vybavený vrchný diel po celom svojom obvode, ktorý tiež navyše odhaľuje ramená. Nepohrdnú nimi však ani klasické podprsenky či dokonca jednodielne plavky.

Vrchný diel s volánom od L*Space

Červené a oranžové plavky od New Look

Cross front plavky s volánmi od For Love & Lemons s pee-a-boo výstrihom

Šnúrky

Najnovším výstrelkom sú takisto šnúrky. Vidíme ich na nohaviciach, vo výstrihu tričiek i po bokoch svetríkov. Prečo by mali plavky zaostávať? Dosiahneš nimi nenútený sexy look a prípadne môžeš pôsobiť ako tajomný darček čakajúci na rozbalenie. Okrem šnúrok sú v kurze takisto ozdobené okraje rôznych tvarov.

Úžasné tvarované okraje od Marysia Swim

Trend šnúrok neobišiel ani plavky. Kúsky od Marysia Swim

Netradičné viazanie

Plavky s dodatkovým viazaním okolo krku predstavujú efektné možnosti pre konečný výsledok. Ponúkajú nevtieravý peek-a-boo pohľad a takisto istotu, že ti ich žiadna neočakávaná akcia nestiahne dole. Okrem toho zaujme už na prvý pohľad snáď všetko, čo nie je zaužívané a tak trochu sa vymyká tradícií bez toho, aby ju tým urazilo.

Jemné volániky a peek-a-boo od Khassani Swimwear

Tropický vrchný diel od Beach Riot s cross front viazaním

Jednodielne plavky

S oživením Pobrežnej hliadky prišiel čas i na jednodielne plavky. Monokini sú aktuálne v móde viac ako hocikedy predtým a niet sa čomu čudovať. Nie sú o nič menej sexy ako klasické bikini a dávajú šancu zapracovať i fantázií. A aj keď majú primárne skôr zakryť, tie odvážnejšie dokážu ponúknuť skvostný pohľad na ženské zbrane zo strán.

Žlté plavky od Lovers + Friends a oranžový kúsok od Beach Riot

Čierne plavky od Saraha Ray Swim a modré od Khassani Swimwear

Červené plavky inšpirované Baywatch od Monday Swimwear

Jednoduché bikini

Po všetkých každoročných výstrelkoch a trendoch môžeme však s istotou a kľudným svedomím povedať, že už nikdy nevyjdú z módy jednoduché dvojdielne plavky. Sú skrátka stelesnením termínu "sexy" a pokiaľ máš svoju súdnosť, niet nimi čo pokaziť. Navyše ich nájdeš bez dlhého hľadania v každom obchodnom dome.

Na oboch obrázkoch kúsky od Monday Swimwear

Pevne veríme v to, že sme ti pomohli rozhodnúť sa, a pokiaľ si to ešte nestihla, svoje rozprávkové plavky si zaobstaráš čo najskôr. Trendy sa samozrejme menia z roka na rok, avšak existuje nespočetne veľa univerzálnych možností. Či už v samotnom strihu, vo farbe, alebo jednoducho v komplete. Niet sa čoho báť, na dovolenke sa ukážeš v tom najlepšom svetle i vďaka sebavedomým plavkám. A na večernej party na pláži môžeš svoj look vylepšiť napríklad i sprievodným body chainom. Rozhodne takisto nezabúdaj na dôležitosť opaľovacieho krému.

