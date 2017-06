Hodvábna šatka je nevyhnutnou súčasťou tvojho šatníka. Poznáš ale všetky možnosti jej využitia?

Hodvábna šatka je snáď najobľúbenejším doplnkom nežnejšieho pohlavia. Je o dosť praktickejšia ako šperky a rozhodne nie je taká jednotvárna ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ponúka nevyčerpateľne veľa možností, ktoré môže limitovať jedine tvoja predstavivosť. A tej sa predsa medze nekladú. Poď si preto s nami prezrieť jej mnohonásobné využitie v akcii a prípadne sa trochu inšpirovať.

Okolo hlavy

Jednou z najobľúbenejších možností je uviazať ju okolo hlavy, najčastejšie hneď nad čelom. Jej majiteľka okamžite nadobúda orientálneho zjavu, priam až rozprávkového. Šatka okolo hlavy podčiarkuje ženskú nežnosť a podrží ťa i v hektickej chvíli, kedy nemáš zrovna príliš času na úpravu svojho dokonalého účesu.

Na hlavu

Pokiaľ šatka okolo hlavy budila orientálny výzor, táto možnosť z teba razom spraví arabskú princeznú. V púštnych krajinách nevyhnutná taktiež kvôli podnebiu i kvôli vierovyznaniu, avšak u nás iba na základe slobodnej vôle nenechá vyniknúť zvyšku, pretože ten môže byť už hocijaký. Každého bude zaujímať iba to čo máš na hlave.

Vlasový doplnok

Na hlave ešte chvíľu ostaneme. Šatku totižto môžeš využiť namiesto gumičky do vlasov. Poslúžia ti na to menšie, ale i väčšie kúsky, pretože i odstávajúce konce dokážu vyzerať vo vetre efektne. Poprípade ju zapletieš do vrkoču spolu s vlasmi a docieliš ešte zaujímavejší výsledok.

Okolo krku

Tým najobľúbenejším miestom pre šatku je bez pochýb ženský krk. Šatku na ňom môžeš nosiť prehodenú ako šálu, previazanú okolo neho ako obojok, alebo nechať odstávajúci cíp až do výstrihu. Možností je iba pri krku neúrekom a závisia iba od tvojich preferencií. Nám sa páčia všetky.

Na zápästie

Na začiatku sme si dovolili porovnať šatku so šperkom. Prečo ho priamo nenahradiť alebo doplniť? Šatka si na zápästí určite svoju úlohu zohrá poctivo a ty budeš po celý deň pôsobiť veselým dojmom. Predsa by si si smutná neobviazala ruku pestrými farbami.

Doplnok pre kabelku

A keďže dokáže spolupracovať i so šperkami na krku a na zápästí, problém jej neurobí takisto ani tvoj verný kožený spoločník. Obviazať ňou môžeš retiazku alebo pútka kabelky a tá v okamihu rozžiari všetkými možnými farbami. Teda takými, akými je vybavená tvoja šatka. Prečo s ňou neexperimentovať?

Ostatné využitie

Ako sama vidíš, obyčajná šatka ponúka niekoľko jedinečných možností svojho využitia. Pravdepodobne ani nedokážeme zhrnúť všetky do jediného zoznamu. Šatka však dokáže fungovať i ako náhrada väčšiny z tvojho šatníka. Môžeš ju využiť namiesto opasku a rozmerné kúsky dokážu šikovne nahradiť dokonca i vrchný diel alebo sukňu.

Ľahká hodvábna šatka dokáže byť naozaj príjemným spoločníkom do horúceho dňa a vďaka viacerým možnostiam sa s ňou rozhodne nebudeš nudiť. V jediný deň môžeš vyskúšať i všetky typy z nášho zoznamu a sledovať reakcie okolia. Prečo sa občas nestať takým menším módnym chameleónom? Leto je na to ako stvorené.