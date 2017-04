Na prilbe má vysielačku a na sebe oranžové tričko. Nataly je navádzačkou našej najúspešnejšej paralympioničky (Rozhovor)

Dá sa lyžovanie časovo skĺbiť s klasickými pracovnými povinnosťami a záľubami? Neželáš si niekedy, aby mal deň viac hodín?

Dá sa, keď sa chce. Lyžovanie nie je moja práca, ale „voľnočasová aktivita“. Aj keď tá samotná charakteristika znie možno trošku degradujúco, lebo čas, energiu, financie a všetko ostatné, čo tomu venujeme, nespadá to tejto kategórie. Avšak my nie sme platení športovci, nie je to naša profesia. Ja chodím štandardne do roboty a zväčša skoro ráno alebo poobede potom trénujem. Cez víkendy a sviatky máme väčšinou spoločné sústredenia a na jeseň si čerpám dovolenku a trénujem/lyžujem s Heňou na ľadovci. Je ťažké popritom stíhať aj iné veci a niekedy by som si možno priala mať trošku viac času na seba a svoj vlastný osobný život. Čiže určite by som brala, ak by mal deň viac hodín, no žiaľ je to nemožné. Napriek tomu som viac ako spokojná, nič mi nechýba a vždy je lepšie mať toho veľa a žiť naplno, ako sa nudiť a nič nerobiť.

Keď sme už začali tému voľného času, ako najradšej vypínaš?

Veľmi rada cestujem a spoznávam nové miesta, no mám rada skôr tie netradičné, exotické. Moja srdcovka je Latinská Amerika, ale veľmi rada by som sa išla pozrieť do Afriky. Okrem toho veľa športujem, učím sa cudzie jazyky, rada tancujem, čítam knihy a trávim čas s rodinou a kamošmi.

Príspevok, ktorý zdieľa Nataly Subrtova (@natalysubrtova), Okt 14, 2016 o 3:59 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Nataly Subrtova (@natalysubrtova), Aug 14, 2014 o 10:49 PDT

A čo tvoje plány do budúcna?

Nemá až taký veľký zmysel plánovať, pretože aj tak mi to život vždy pekne zmení. No čo sa týka tých krátkodobých plánov, určite tam patrí príprava na budúcoročnú paralympiádu v kórejskom PyeongChangu 2018 a s tým spojené ambície, ktoré s Heňou máme. Takže sa určite budeme veľmi intenzívne pripravovať, aby všetko vyšlo tak, ako má. No a samozrejme potom tu sú nejaké profesijné plány, nakoľko mám prácu, ktorá ma veľmi baví, a tak chcem na sebe pracovať a kariérne sa posúvať ďalej dopredu. No a v osobnom živote to nechávam otvorené. Uvidíme čo život prinesie.

Nataly, veľmi pekne ti ďakujeme za čas, ktorý si s nami strávila, a tebe a Henriete želáme veľa úspechov.