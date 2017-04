Obočie pripomínajúce vtáčie pierko zachvátilo internet. Zvláštny nový trend valcuje sociálne siete

Čo sa týka úpravy obočia, nemáme k dispozícii až tak veľa možností, kde môžeme naplno prejaviť svoju kreativitu. Popredná vizážistka a smerodatná influencerka Stella Sironen si však svoju cestu našla a začala premienať obočie niektorých zákazníkov na vtáčie pierka. Nejde pritom o nič ťažké a s troškou zručnosti to zvládneš aj sama doma (nerob to). Chĺpky obočia si totiž navlhčila tekutým lepidlom a následne ich malou kefkou porozdeľovala, aby vrchná polovica smerovala hore a druhá nadol. Hneď prvá fotka tohto výstrelku si na Instagrame vyslúžila takmer 50 000 lajkov a tisíce komentárov, poväčšine veľmi pochvalných. Žien s obočím v tvare jemného vtáčieho pierka začalo pribúdať a vyzerá to tak, že internet si získal nový, aj keď možno krátkodobý trend.

Príspevok, ktorý zdieľa Stella Sironen (@stella.s.makeup), Apr 10, 2017 o 10:44 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Stella Sironen (@stella.s.makeup), Apr 8, 2017 o 10:46 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa S U S I E C R O S S (@suzhomemkr), Apr 14, 2017 o 2:23 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Maighan (@mai_chameleon), Apr 10, 2017 o 10:30 PDT