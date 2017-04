Zapoj sa do výzvy #HereToCreate od adidasu. Odfoť sa počas tréningu a získaj vstup na exkluzívny event

Koncom marca spustila značka adidas kampaň #HereToCreate, ktorá má za cieľ motivovať ženy. Jednou z jej súčastí je aj veľká športová výzva s cieľom spraviť z každodenného cvičenia kreatívnejšiu a netradičnejšiu aktivitu. Zapojiť sa do nej môžu všetky dámy, pričom jednoduchý návod ako nájdeš nižšie. Výzvu už na svojich Instagramoch prijali ambasádorky značky adidas - milovníčka boxu Silvia Križanová, tanečníčka Monika Sakmanová, modelka Soňa Skoncová a bežkyňa Petra Fašungová, ktoré tak idú ako vzor ostatným ženám. Ak ti nerobí problém zacvičiť si na zastávke cestou do práce a chceš sa pridať k spomenutým dámam, ukáž nám to!

Ako sa do výzvy zapojiť?

Stačí, keď sa počas tréningu odfotíš v nejakej kreatívnej póze a pridáš túto fotku na Instagram s hashtagom #HereToCreate. Ak sa zapojíš do 2. 5., môžeš získať vstup na exkluzívny #HereToCreate event. Nezabúdaj však, čím kreatívnejšia fotka, tým lepšie!

O #HereToCreate evente

Event #HereToCreate prinesie tri interaktívne workshopy z oblasti boxu, tanca a behu, ktorými ťa prevedú ambasádorky značky adidas. Skutočné profesionálky, outfity z najnovšej adidas kolekcie a kreativita v každom pohybe, to všetko ťa počká na jednom mieste. Kde a kedy? 20. mája v bratislavskej Design Factory na Bottovej ulici č.2, o 9.00.

Viac informácií o #HereToCreate výzve a evente nájdeš tu.