Ľudia z celého sveta sa pýtajú, kto vyrobil ich oblečenie. Do Fashion Revolution sa môžeš zapojiť aj na Slovensku 

Už si určite zachytila, že módny priemysel je druhým najšpinavším na svete. Naše oblečenie, ktoré je vyrábané rýchlo a lacno, je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Či už sa to týka zneužívania lacnej pracovnej sily v krajinách tretieho sveta, prečerpávania prírodných zdrojov alebo narastajúceho množstva textilného odpadu. Touto problematikou za zaoberá medzinárodné hnutie FASHION REVOLUTION, do ktorého je zapojených viac ako 90 krajín sveta, vrátane Slovenska.

Fashion Revolution vzniklo v Londýne, ako priama reakcia na pád bangladéšskej odevnej továrne Rhana Plaza, kde 24. apríla 2013 zahynulo 1130 ľudí a viac než 2500 bolo zranených. Štvorposchodová budova, ktorá pôvodne vznikla ako komplex kancelárií, bola neoficiálne prestavaná na šesťposchodovú továreň na oblečenie. Váha strojov na dvoch nelegálnych poschodiach spôsobila praskliny v nosných stenách budovy, a tá bola deň pred katastrofou evakuovaná. Vedelo sa o tom, že budove hrozí zrútenie a tejto katastrofe sa mohlo predísť. Napriek tomu boli nasledujúci deň robotníci pod hrozbou straty mesačnej výplaty nútení, vrátiť sa do práce. Táto tragédia zmobilizovala všetkých ľudí, ktorým záleží na móde a najmä na tých, ktorí ju pre nás vyrábajú. Zakladateľkami hnutia sú Carry Sommers, ktorá je priekopníčkou v oblasti Fair Trade a etickej módy vo Veľkej Británii a Orsola de Castro, medzinárodne uznávaná líderka v oblasti udržateľnej módy.

pád odevnej továrne Rhana Plaza

Hlavným cieľom kampane je robiť módny priemysel etický a udržateľný. Preto je misiou Fashion Revolution spojiť ľudí v boji za transparentnosť, ktorá je vlastne prvým krokom k tejto zmene. Jednoduchou otázkou „Who made my clothes?“ (Kto ušil moje oblečenie?) sa dokážeme zapojiť do globálnej debaty a môžeme ľudí motivovať k inému pohľadu na to, čo si obliekajú. Ako civilní občania môžeme všetci spoločne zmeniť módny priemysel, a to iba pomocou otázok a našich nákupných zvykov.

Kampaň Fashion Revolution na Slovensku už podporili aj známe slovenské osobnosti, medzi inými Adela Banášová, Maroš Kramár, Bruno Ciberej či Lýdia Eckhardt.

Počas Fashion Revolution Weeku 24. - 30.4.2017 sa budú organizovať zaujímavé podujatia na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave, Košiciach a Považskej Bystrici budú prebiehať rôzne prednášky, diskusie, workshopy recyklovania/upcyklovania a premietanie dokumentov. Najväčšia koncentrácia eventov sa bude konať v našom hlavnom meste v priestoroch Satori Stage. Viac info nájdete na TU. Počas celého týždňa budete môcť nájsť Fashion Revolution iniciatívu aj vo všetkých predajniach Textilhouse na Slovensku a vo voňavom sekáči Nosene.

Program bude moderovať sympatická Babsy Jagušák (Heribanová)

Ako sa môžeš zapojiť aj ty?

Odfoť sa s oblečením naruby so štítkom dopredu a zdieľaj fotku na sociálnych sieťach so slovami: @značka #whomademyclothes, napríklad @Zara #whomademyclothes Ak si odevný výrobca zdieľaj svoju fotku z pracovného prostredia na sociálnej sieti s nápisom @tvojaznačka #Imadeyourclothes #FashionRevolution Odfoť sa so svojím obľúbeným kúskom oblečenia a napíš k fotke svoju "lovestory". Ako a kde ste sa našli, čo ste spolu prežili alebo prečo ho máš najradšej. Svoju lovestory zdieľaj na sociálnej sieti so slovami #lovestory #FashionRevolution Napíš list/email módnej značke alebo lokálnemu výrobcovi a požiadaj ich, aby boli transparentnejší. Napríklad ukázali kto vyrába oblečenie a odkiaľ majú materiál, ktorý používajú. Vyskúšaj si svoje oblečenie opraviť, prešiť, darovať alebo vymeniť s priateľmi či rodinou. Nakúp si v secondhande alebo u lokálneho výrobcu oblečenia. Zorganizuj alebo navštív podujatie Fashion Revolution.

Fashion Revolution 2016