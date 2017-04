Prečo ženy podvádzajú svojich mužov? Odvážne slečny sa na internete popriznávali s dôvodmi, ktoré ich doviedli až ku nevere

Vzťahy niekedy vedia byť poriadne komplikované a ak si človek nezachová chladnú hlavu, potom skončia katastrofou. Jedným z najhorších scenárov je ten, ak si partneri nevydiskutujú svoje problémy, ale začnú sa radšej podvádzať a zraňovať ešte viac, ako by bolo zdravé. Odvážne ženy z internetu sa preto rozhodli podeliť s ostatnými so svojimi príbehmi o tom, čo ich viedlo ku nevere a je celkom zaujímavé, že koniec koncov k tomu viedlo stále sa opakujúcich niekoľko dôvodov.

Podviedol ma prvý

Podviedol ma prvý a ja som sa cez to nedokázala dostať a chcela som, aby sa cítil rovnako, tak som ho podviedla aj ja. Nemôžem povedať, že to ľutujem, ale nie som na to ani hrdá. Je to niečo, čo som nemala urobiť a nakoniec mi to ani nijak nepomohlo.

Miloval ma viac ako ja jeho

Bola som vo vzťahu, v ktorom ma on miloval viac ako ja jeho. Náš vzťah bol o zvyku a pohodlí a ja som vedela, že vždy, keď ho budem potrebovať, jednoducho bude po mojom boku. Nebolo to voči nemu fér, ale bola som príliš lenivá na to, aby som sa s ním rozišla. A potom som ho stretla. Niekoho nového, kto ma rozosmial a s kým som po dlhom čase cítila iskru. Dlhé hodiny sme sa nenútene rozprávali a pracovali sme spolu, čo sa skončilo, keď som sa rozhodla odísť. V posledný deň sme spolu šli osláviť moju novú prácu a po pár hodinách ma na rozlúčku pobozkal. Nevedel, že mám priateľa a ja som s ním hneď na druhý deň rozišla, pretože som si uvedomila, že nemôžem ubližovať skvelému mužovi, ktorý ma ľúbi a ja jeho nie. Moja nevera bola skôr emočná a vďaka nej som sa v živote pohla ďalej.

Vzťah na diaľku

Začali sme spolu chodiť na strednej, odišli sme na vysokú a mali sme vzťah na diaľku. Chodila som za ním každý víkend a on sa sťažoval, keď musel prísť raz za mesiac. Nebavilo ho písať si a nerád so mnou volal, takže keď sa objavil chlapec, ktorý sa so mnou rád bavil a rád so mnou trávil čas, všetko sa zmenilo. Aj keď aj on mal priateľku, začali sme spolu spávať a ja som v tom čase bola osamelá a slabá, pričom on bol skvelý manipulátor. Asi po mesiaci sme sa s priateľom rozišli a ja som mu o svojej nevere povedala až v čase, keď sme sa opäť dali dokopy a randili ďalšie dva roky, čo mu dosť ublížilo.

Stálo to za to

Podviedla som ho, pretože som sa zaujímala o človeka, s ktorým som sa vyspala, oveľa dlhšiu dobu, než som chodila s mojím súčasným partnerom. Nevera celkom stála za to. Aj keď ma to nakoniec stálo vtedajší vzťah, dodnes to neľutujem.

Podviedla som ich niekoľkokrát

Svojich priateľov som podviedla niekoľkokrát. Raz kvôli tomu, že som sa vo vzťahu začala nudiť a ten nový muž bol vzrušujúci. V ďalšom vzťahu som sa zaľúbila do ženatého kolegu a náš sex bol neskutočný.

Mala som ešte len 18 rokov

Priateľ ma fyzicky a psychicky týral, keď som mala ešte len 18 rokov, a ja som stretla veľmi milého chlapíka, ktorý sa o mňa zdanlivo zaujímal a ešte aj počúval, čo hovorím.

Neveril na sex pred svadbou

Mala som trojročný vzťah bez akéhokoľvek sexu, pretože môj priateľ neveril na sex pred svadbou. Celý čas som sa cítila nechcená a moje sebavedomie padlo ku bodu mrazu, ale chystali sme sa krátko po škole zosobášiť, a tak som ho jednoducho nemohla len tak opustiť. Jednu noc som však v bare zachytila pohľad sympatického chlapíka a po pár pohárikoch som sa s ním vyspala, dokonca to bol ešte aj panic. Chvíľu som sa cítila previnilo, ale hneď nato vyšlo najavo, že môj priateľ ma celý čas podvádzal so spolužiačkou, takže na predsvadobný sex zrejme nakoniec veril.

Bola som trochu obézna

Keď som bola ešte mladá a mala okolo 20 rokov, po celý ten čas som bola trochu obézna. Nikto ma nikdy veľmi nepokladal za atraktívnu, a tak ma jedného dňa chytil trend zdravého životného štýlu a v priebehu roka sa zo mňa stala štíhla a krásna slečna. Muži mi začali dávať komplimenty a ja som ich čoraz častejšie začala oplácať, aj keď som mala dvojročný vzťah. Môj priateľ so mnou bol aj v časoch, keď som bola tučná a ja som nechcela byť tá, ktorá sa s ním rozíde, keď konečne schudne, ale potom som sa stretla s jedným umelcom a oheň bol na streche. Flirtovali sme spolu, boli na rande a aj keď som sa s ním bozkávala, môj priateľ ma hneď zobral späť. Potom nasledovalo druhé rande a môj vzťah bol v koncoch.

Priateľ ma vždy kontroloval

Môj priateľ bol rád, keď ma mohol kontrolovať a po jednom festivale, kde som sa od neho ani len nemohla pohnúť, pretože mi zaplatil lístky a vyhrážal sa mi, že ak zmiznem, tak nebudem mať kde spať, som zavítala do jedného baru. Stretla som tam svojho obľúbeného Španiela a netrvalo dlho, kým sme sa po sebe nezačali vešať priamo na parkete. Zanechal na mojom krku hromadu cucflekov, ale presvedčila som priateľa, že mi ich urobila zmätená najlepšia kamarátka, čomu on hneď uveril a dodnes sme spolu. Na Španiela som však nezabudla a občas sa mu na Instagrame pripomeniem.

On ma podviedol niekoľkokrát

Môj priateľ ma podviedol niekoľkokrát, a tak som si jedného dňa povedala, že toho bolo dosť a išla som s kolegami do baru. Stretla som tam ďalšieho kolegu, ktorý sa ku mne vždy správal ako ku princeznej a aj keď som to neplánovala, tak sme sa spolu vyspali. Hneď na druhý deň som sa s priateľom rozišla a bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobila.

Čakala som na nový byt

Už som sa s priateľom rozišla v mojej mysli, pretože bol hrubý, ale bývali sme spolu a môj nový byt bol k dispozícii až o mesiac. Medzitým som sa začala aktívnejšie baviť s kolegom a onedlho sme už spolu skončili v posteli. Nebol až taký atraktívny, ale bol ku mne milý, pozorný a to bolo presne to, čo som od svojho priateľa nedostávala.