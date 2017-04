Kvietkované šaty, kožená sukňa a džínsová bunda. Vybrali sme najlepšie kúsky, ktoré aktuálne kúpiš aj v obchodoch na Slovensku

Freshfem ti naservírovala už niekoľko inšpiratívnych pohľadov na dámsky šatník, avšak konkrétne kúsky sme bohužiaľ trochu opomenuli. Rozhodli sme sa preto z času na čas prelistovať internetové stránky najkvalitnejších fast fashion predajcov a priniesť ti niekoľko tých najzaujímavejších, ktoré ulahodili nášmu oku. Čakajú na teba jednoduché kúsky, farebné oblečenie, či zopár extravagantných výnimiek. Osobne si myslíme, že im naozaj nie je čo vytknúť, ale rozhodnutie necháme na tebe a tvojom vkuse.

Šaty

Suverénne najkrajšie šaty za rozumné ceny, ktoré nezruinujú tvoju peňaženku, ponúka sieť predajní Zara v ich najnovších kolekciách. Stačí sa preklikať ich oficiálnym e-shopom a vybrať si z množstva farebných a vzorovaných ako i tých jednoduchých. Do nášho dnešného výberu sme vybrali dvojo kvietkovaných šiat, jedny jemnejšie, druhé o čosi viac extravagantné, ale rovnako nás oslovili i spoločenské šaty ťavej farby s rozparkom.

Kvetované šaty

Zara | 39,95 €

Vzorované pareo šaty

Zara | 39,95 €

Šaty s odhaleným chrbtom

ASOS | 55 £

Blúzky

Odhalené ramená snáď nikdy nevyjdú z módy, z čoho sme my osobne šťastní. Do výberu sme preto zaradili rozkošné body so vzorom tropických kvetov v zaujímavej modrej farbe. Okrem toho sme neodolali dvojici pásikavých košieľ z H&M, o ktorých sme už napísali v rebríčku najvychytanejších kúskov prebiehajúcej sezóny. Obzvlášť dávame do pozornosti tú modrú s kontrastnými prúžkami na náprsných vreckách.

Body s tropickou potlačou

Zara | 29,95 €

Košeľa z ľanovej zmesi (24,99 €) | Viskózová košeľa (19,99 €)

Topy

Jednofarebné tričká či svetríky vám neprestaneme odporúčať nikdy. Neexistuje pravdepodobne nič iné, čím naozaj niet čo pokaziť. Avšak to neznamená, že nedokážu byť originálne a zaujať ihneď na prvý pohľad. Prebiehajúci rok rozhodne stav na žiarivé farby a netypické strihy. Skrátená mikina je úžasným doplnkom takmer v každom veku a vybrali sme takisto dva ružové topy s dlhými rukávmi.

Fuksiový pulóver

Zara | 25,95 €

Skrátená mikina s kapucňou - čierna alebo sivá

ASOS | 18 £

Hodvábne tričko

H&M | 39,99 €

Sukne

H&M ponúka najkrajšie jednoduché sukne, a to dokonca naozaj iba za pár eur, avšak keď sa chceš rozhliadnuť po výnimočných kúskoch, poprezeraj si tie na stránke ASOS. Sukne z pravej kože sa navrátili a staviť môžeš takisto na iné ako kvetované vzory. Sukňa totiž nemusí vyzerať iba dievčensky, dokáže byť i viac ako elegantná.

Kožená sukňa

ASOS | 85 £

Bodkovaná sukňa

ASOS | 18 £

Priliehavá sukňa

H&M | 9,99 €

Bundy

Určite si si všimla i sama, že letecká bombera je už pomaly na ústupe. Rozhodne to však nedávame za vinu mladším ročníkom, pre ktoré sa stal takpovediac súčasťou ich uniformy. Stále ich totiž nájdeš v ponuke prakticky každej značky, avšak nastal čas rozhliadnuť sa tiež po iných klasikách. V dobre padnúcej džínsovej bunde na jednofarebnom tričku nemôžeš vyzerať zle. Najviac nás ale upútala kožená motorkárska bunda so skutočne dizajnérskym nádychom.

Džínsová bunda

H&M | 34,99 €

Kožená maľovaná a ocvokovaná bunda

Zara | 149 €

Dúfame, že sme ti článkom neposkytli priestor na obzvlášť záporné názory, i keď rešpektujeme osobný vkus každého jednotlivca. Naozaj si však nemyslíme, že by sa v ňom nachádzalo oblečenie, ktoré by si si "neobliekla ani na okopávanie zemiakov", alebo "ani keby ti zaplatili". Snažili sme sa totiž vyberať z uhladených, ale zároveň štýlových kúskov.