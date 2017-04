Greta Garbo bola najkrajšou na svete, v posteli striedala mužov aj ženy a s kariérou sekla na jej vrchole

Greta Garbo, vlastným menom Greta Lovisa Gustafsson, sa narodila 18. septembra 1905 v Štokholme ako tretie a zároveň najmladšie dieťa robotníka Karla Alfreda Gustafssona a jeho manželky Anny Lovisy - ženy v domácnosti a neskôr robotníčky v továrni na výrobu marmelád. Greta mala dvoch súrodencov, a to staršieho brata Svena Alfreda a staršiu sestru Alvu Mariu. Vyrastala v skromných podmienkach v byte so studenou vodou, ktorý sa nachádzal v robotníckej štvrti Štokholmu považovanej za miestny slum. Ako dieťa bola tichá, samotárska a už od útleho veku túžila po herectve.

„Boli to nekonečné večery. Môj otec sedel v kúte a kreslil si do novín. Na druhej strane izby sedela moja mama a plátala naše staré roztrhané oblečenie. My deti sme sa rozprávali veľmi potichu alebo sme mlčali, akoby nám hrozilo nebezpečenstvo. Tam, kde sme žili, všetky domy a byty vyzerali rovnako. Ich škaredosť pohlcovala všetko vôkol nás,“ takto si herečka zaspomínala na časy, kedy mala byť bezstarostnou. Päťčlenná rodina nemala peniaze nazvyš a ich finančná situácia sa po smrti pána Gustafssona ešte zhoršila. Španielska chrípka a následné zlyhanie obličiek ich obrali o živiteľa a prehĺbili pocit menejcennosti, ktorým trpeli. V tom čase mala Greta štrnásť rokov, odchod milovaného otca ňou silne otriasol a bola nútená začať zarábať.

Mladá Greta medzi rokmi 1918 a 1920

Vystriedala niekoľko povolaní od pomocnej sily v holičstve až po predavačku klobúkov. Keď jedného dňa jej chlebodarcovia potrebovali nafotiť novú kolekciu, siahli po Grete. Klobúky jej sedeli, kolekcia s ňou v hlavnej úlohe zožala úspech a z predavačky sa stala modelka. Od katalógov a letákov sa dostala k reklamám a tam si ju všimol režisér Erik Arthur Petschler. Ten ju obsadil do komédie Luffar Petter a splnil jej tým detský sen. Greta sa chytila príležitosti, zbúrala svoj status dievčaťa z robotníckej triedy bez slušnej budúcnosti a rozhodla sa študovať. Na Royal Dramatic Theatre's Acting School v Štokholme stretla muža, ktorému vďačila za veľa. Jeho meno bolo Mauritz Stiller, bol režisérom a vyučoval techniku filmového herectva. V roku 1924 pripravoval filmovú adaptáciu románu Gösta Berling a hľadal predstaviteľku hlavnej ženskej úlohy. Jeho voľba padla na Gretu, ktorá sa na jeho popud premenovala na Garbo. Už z tohto bolo jasné, že medzi nimi by sme klasický vzťah učiteľa a študentky hľadali zbytočne.

S Mauritzom v roku 1925 počas cesty do Ameriky

Mauritz sa stal jej mentorom, ochrancom, manažérom a podľa jej slov aj druhým otcom a milencom. Doviedol ju do Hollywoodu, no napriek niekoľkým úspešným filmom prišiel o prácu. Po opakovaných hádkach s MGM a problémoch s Paramount Pictures sa vrátil do Švédska, kde onedlho ako 45-ročný zomrel. Gretu jeho nečakaný odchod zasiahol, no lukratívnu zmluvu a dopyt po jej hereckých kvalitách si nemohla nechať ujsť. Objavila sa v Mauritzovom filme Temptress a po ňom vytvorila herecký a napokon aj milenecký pár s kolegom Johnom Gilbertom. Ich vzťah bol verejným tajomstvom oficiálne potvrdeným až spoločným bývaním. Hviezdy filmov Flesh and the Devil, Woman of Affairs, Love a Queen Christina sa plánovali vziať, no napokon k tomu nedošlo (po troch žiadostiach o ruku ho nechala pred oltárom). „Milovala som ho, no bála som sa. Nechcela som, aby ma riadil, pretože šéfom som tu ja.“

Možno aj práve preto sa rozprúdili špekulácie o jej sexuálnej orientácii. Označovali ju za lesbičku aj bisexuálku. Okrem Mauritza a Johna patrili medzi jej milencov tiež dirigent Leopold Stokowski, fotograf Cecil Beaton, spisovateľ Erich Maria Remarque, milionár George Schlee či režisér Rouben Mamoulian. O ruku ju mal požiadať aj Aristoteles Onassis, ktorý sa stal manželom Jackie Kennedy. Vzťahy udržiavala aj so ženami a mali nimi byť herečky Lilyan Tashman a Louise Brooks. Jej osudovou však bola milenka Marlene Dietrich - poetka Mercedes de Acosta. Povrávalo sa aj o nej a o Marlene, no oficiálne potvrdené to nikdy nebolo. Vieme len, že tieto dve medzi sebou uzatvorili dohodu o vzájomnej ignorácii.

S kolegom a partnerom Johnom Gilbertom