Stačil im jediný hit a valcovali popredné priečky hitparád. Kam sa stratili JoJo či Stacie Orrico a čo je s nimi dnes?

Ak si sa narodila niekedy na prelome 80. a 90. rokov, určite si budeš pamätať veľmi populárne televízne stanice Music Box a nemeckú Vivu. Vďaka nim sme sa dostali k hudbe, na ktorú by sme v našich slovenských rádiách čakali asi len márne. Rok 2000 bol výdatný na rýchlokvasené boybandy a girlbandy po vzore Backstreet Boys, či Spice Girls. Mnoho takýchto hviezdičiek zažilo raketový štart, no na špici sa dlho neohriali. Pripomeňme si niekoľko speváčok a jednu skupinu, na ktorých sme dokázali na Music Boxe minúť celý kredit, alebo v tom horšom prípade čakať aj pol dňa. Netrvalo dlho a zrazu sa pod nimi zľahla zem. A ako sa im darí dnes?

Jojo

V roku 2004 sa ako 13-ročná stala najmladšou Američankou, ktorej singel dosiahol prvú priečku v rebríčku Billboard Pop songs. To je naozaj úctyhodný výkon, ktorý mladučkej a krásnej Jojo predpovedal úspešnú spevácku kariéru. V roku 2006, po získaní niekoľkých prestížnych ocenení a vydaní ďalšieho mega úspešného singlu Too Little Too Late, sa ale pomaly a nepochopiteľne začala vytrácať zo scény a až donedávna nikto netušil, prečo takto zahodila svoje perfektne rozbehnuté šance.

Dôvodom jej odchodu z výslnia bola nešťastná a hlavne nevýhodná zmluva, ktorú podpísala s vydavateľstvom Blackground Records na dlhých 7 rokov. Toto obdobie je už chvalabohu za ňou a Jojo sa po uplynutí kontraktu pomaly ale isto vracia na scénu. V roku 2016 vydala singel Fuck Apologies s raperom Wiz Khalifom, ktorý má v súčasnosti na Youtube takmer 4 milióny pozretí a začiatkom tohto roka sa vydala na americké turné so svojim novým albumom Mad Love.

Príspevok, ktorý zdieľa JoJo. (@iamjojo), Apr 5, 2017 o 11:42 PDT

Stacie Orrico

Ktorá z nás by nepoznala klip, kde si Stacie spievajúc opiera hlavu o okno školského autobusu a premýšľa nad vygélovaným spolužiakom? Práve singel Stuck jej zabezpečil v roku 2003 obrovský úspech a raketový štart kariéry nie len v USA, ale po celom svete.

Po vydaní dvoch singlov, ktoré ešte stoja za zmienku - More To Life a I'm Not Missing You to začalo ísť v prekliatom roku 2006 dolu vodou aj s ňou. Odvtedy každý druhý rok až doteraz, ohlasuje comeback, ale my už akosi tušíme, že z toho nič nebude.

Príspevok, ktorý zdieľa Stacie Orrico (@stacieorrico), Mar 27, 2014 o 9:03 PDT

Kaci

Presuňme sa zo strednej školy na kolotoče, do roku 2001, kedy Music Box valcoval singel Paradise vtedy len 14-ročnej Kaci Battaglia, umeleckým menom jednoducho Kaci. Scenár jej speváckej kariéry bol ale bohužiaľ rovnaký ako u kolegýň vyššie.

Kaci sa však po takmer 10 rokoch od jej jediného úspechu vrátila s novým sexi imidžom, singlom Crazy Possessive prispôsobeným tomu, čo vtedy šlapalo najviac a dokonca si začala hovoriť celým menom.

Žiadny výraznejší úspech jej to však neprinieslo a najnovšie správy o Kaci Battaglia sa už netýkajú jej speváckej kariéry, ktorú zrejme zavesila na klinec. Opäť zmenila image (tentokrát je z nej brunetka) a tiež priezvisko, keďže sa v roku 2016 vydala a ty si môžeš vychutnať jej svadobné video, kde je z nej znova milé a nevinné dievča z kolotočov.

A-Teens

Švédska vokálna skupina zložená z dvoch chlapcov a dvoch dievčat bola založená v roku 1998 na počesť skupiny ABBA. Po prvom a veľmi úspešnom albume prespievaných ABBA hitov vydali ešte album s ich vlastnými popovými pesničkami, ale vzápätí sa ich cesty (ne)čakane rozišli. Teda, dali si prestávku, ktorá však nikdy neskončila a hudbe sa už dnes nevenuje ani jeden z nich.

Príspevok, ktorý zdieľa Sara Lumholdt (@saralumholdt), Mar 27, 2015 o 3:44 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Гера Скрипка (@heraskripka), Nov 29, 2014 o 3:18 PST

Vanessa Amorosi

Austrálska speváčka Vanessa Amorosi mala v čase jej prelomového hitu Absolutely Everybody už "vyslúžilých" 19 rokov. Azda aj preto sa jej obrovský tlak úspechu v rebríčkoch po celom svete, podarilo ustáť a spieva dodnes. Síce už nie v svetovom merítku, dokonca aj na Austráliu je to poslabšie, ale koniec koncov ako jediná z nášho zoznamu sa môže pochváliť neprerušenou speváckou kariérou trvajúcou dodnes.

A na ktorých interpretov z detstva si spomínaš ty?