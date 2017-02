Keby mala každá nemocnica takéhoto zdravotného brata, ľudia by na prehliadky chodili ochotnejšie. Fran nielenže dobre vyzerá, ale ešte aj pomáha ľuďom

Preventívne prehliadky v tvojej miestnej nemocnici by mohli byť oveľa príjemnejšie, keby si sa pri vstupe do ambulancie stretla so zdravotným bratom ako Fran Suarez. Príťažlivý Španiel pracuje v jednej z madridských nemocníc a svojím výzorom vždy poteší pacientky a aj niektorých pacientov, keďže sa o svoje telo zodpovedne stará. Fran teda pracuje na pozícii stredného zdravotného pracovníka a nebojí sa so svojou profesiou pochváliť ani na Instagrame, kde nazbieral už viac než 50-tisíc fanúšikov a po tom, čo ho objavili médiá, toto číslo ešte určite porastie.

Aby si však ľudia nemysleli, že Fran všetok svoj výzorový potenciál míňa len v nemocnici, z času na čas si privyrába ako model a svoj výzor a postavu prepožičal už niekoľkým značkám. Ak teda nepracuje a nepózuje fotografom, potom najradšej svoje dni trávi v posilňovni, kde mu to očividne ide celkom slušne, pretože jeho telo by mohlo pokojne slúžiť ako ideál mužskej príťažlivosti. Slečny komentujúce jeho fotografia sa dokonca nevedia zhodnúť ani na tom, či mu to viac pristane v bielom plášti so stetoskopom okolo krku, alebo či sa naňho lepšie pozerá bez trička a v boxerkách. Keby si chcel nazrieť do života tohto zdravotného brata ešte o čosi detailnejšie, potom klikaj na jeho Instagram.

