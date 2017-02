Marlene Dietrich nebola len herečkou, ale aj hrdou bisexuálkou, módnou ikonou a otvorenou kritičkou Adolfa Hitlera

Nebolo žiadnym tajomstvom, že Marlene bola bisexuálka a okrem množstva mužov jej posteľou prešiel ešte väčší počet žien. „Sex so ženou je oveľa lepší než s mužom, no so žiadnou by som nedokázala žiť.“ Medzi jej milencov a milenky patrili Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway, John Fitzgerald Kennedy, Joseph Kennedy mladší, Jean Gabin, Gary Cooper, Frank Sinatra, Josef von Sternberg, John Wayne, Marlon Brando, Orson Welles, Greta Garbo a jej milenka Merecedes de Acosta, Édith Piaf, Dolores del Rio, Lili Damita, Fay Wray, Myrna Loy a iné dámy, predovšetkým herečky. Marlene udržiavala aj niekoľko pomerov súčasne a mnohí ju označovali za nymfomanku. O to prekvapujúcejšie sú jej tvrdenia o tom, ako sex v skutočnosti neznáša.

S Ernestom Hemingwayom, ktorý ich nazval „obeťami nesynchronizovanej vášne“

Keď jej Remarque na hotelových dverách oznámil, že je impotent, jej reakcia mala byť: „Oh, to je úžasné!“ Spisovateľ jej následne navrhol, že môže byť jej malou lesbičkou a Marlene si ich nežné puto nedokázala vynachváliť. S Ernestom Hemingwayom si zas vybudovala vrúcny vzťah trvajúci tridsať rokov, počas ktorých si neustále písali. „Vyšla by ste na pódium opitá a nahá, pristúpil by som k vám zozadu, rýchlo by som si vyzliekol svoj oblek, aby som vás prikryl odhaliac svoju atletickú postavu Burta Lancastera...“ aj takto znel úryvok v jednom z listov, ktorý mala na jeho požiadanie zničiť, no keďže sa dostal do aukcie, zrejme k tomu nedošlo. S Johnom F. Kennedym si začala ešte v štyridsiatych rokoch a po prestávke sa stretli opäť. To už bol štyridsaťpäťročný Kennedy prezident a Marlene mala šesťdesiatjeden rokov. „Bolo to veľmi sladké a rýchle. Potom hneď zaspal. Pozrela som sa na hodinky a bolo 6:50," vyjadrila sa Marlene, ktorú o siedmej čakalo dvetisíc Židov, aby jej mohli odovzdať vyznamenania. Prezident sa jej mal ešte opýtať, či to niekedy robila s jeho otcom a po zápornej odpovedi dodať: „Dobre. Aspoň jedno miesto, kde som bol prvý." Na tomto mieste uvedieme, že herečka sa neraz pochválila trojicou Kennedyovcov, kam patril aj Johnov otec, takže ťažko povedať, či prezident v ten večer počul pravdu alebo lož.

Dolores del Rio, Cedric Gibbons, Marlene a Erich Maria Remarque okolo roku 1955 a na druhej fotografii s maželom Rudolfom a Ericom v reštaurácii na Azúrovom pobreží