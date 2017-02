V zahraničí majú v téme ženy a parkovanie jasno. Prispôsobili sa nežnému pohlaviu špeciálnymi parkovacími miestami

Existuje nespočetne veľa vtipov o tom, že ženy nevedia parkovať. Akokoľvek sa snažíme proti tomu bojovať, úprimne si priznajme, že existujú aktivity, ktoré nám idú o niečo lepšie. Povedzme že pri takom varení nám určite nehrozí oškrenie laku či zrážka so stĺpom. Vo svete sa nám ženám snažia výjsť v ústrety, a preto už vymysleli aj špeciálne parkovacie boxy pre dámy. S tými bežnými sa nedajú porovnať! Sú najmenej o meter širšie, omnoho ľahšie prístupné, lepšie osvetlené a neraz dokonca i farebne odlíšené, aby maximálne vyhovovali potrebám žien.

Niektoré krajiny v tom zjavne nevidia žiaden problém. Napríklad také Nemecko, kde sa rozhodli uľahčiť nám život tvorbou parkovacích miest vyhradených výlučne pre nás. Nájdeme ich v Mníchove, časti Neuperlach. Touto cestou mienili dať stopku početným vtipom o parkovaní nežného pohlavia. Berú to až tak vážne, že každý chlap je z takéhoto státia odtiahnutý na vlastné náklady.

Podobné pohnútky mali aj v Číne. Nákupné centrum v Pekingu postavilo rovno celé parkovisko určené pre dámy. Ešte aj o jeho stráženie sa starajú výsostne ženy. Sú špeciálne zaškolené v prípade potreby vášho tátoša zaparkovať za vás (to by sa nám občas hodilo a najmä v centre, keď hľadáme miesto 20 minút).

Úplne odlišne to však vnímajú v chorvátskom Záhrebe. Výkonný riaditeľ nákupného centra Emmezeta sa dokonca musel ospravedlniť zákazníkom. Jeho dobrý zámer urazil všetkých. Páni závideli, dámy sa durdili. Prečo by mal byť niekto zvýhodnený, pokiaľ nie je invalid?

Je od prírody dané, že muži sú viac technické typy, čo sa prejavuje aj za volantom, už od čias autoškoly. Šoférovanie je vlastne obsluha stroja a parkovanie samé uhly a fyzika. To však neznamená, že my ženy sme na tom horšie. Všetko sa treba naučiť a stačí len prax, ktorá neraz ukazuje, že sme dokonca šikovnejšie vodičky než nejeden chlap. Štatistiky hovoria jasne. Ak sa pozrieme na havárie, ktoré spôsobjú vodiči na cestách, tak muži obecne vykazujú 2x vyššiu mieru nehodovosti ako ženy. Čo sa týka parkovania, to už s nami také ružové asi nie je.

