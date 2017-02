Čičmany a s nimi aj kúsok slovenskej kultúry sa vďaka fotografovi Michalovi Pudelkovi nachádzajú na stránkach prestížneho Vogue

Celosvetovo známy slovenský fotograf Michal Pudelka, ktorého jedinečný štýl fotografovania mu okrem iného priniesol aj možnosť nafotiť kampane pre módny dom Valentino, sa tentokrát postaral o niekoľko strán v marcovom vydaní magazínu Vogue Japan. Takýto úspech nás môže potešiť o to viac, že na vydarených záberoch sa nachádza naša krajina a dokonca aj naše modelky. V editoriáli s folklórnou tematikou budú Japonci obdivovať slovenskú klasiku, a teda malebnú obec Čičmany so svojimi jedinečnými drevenicami a modelky z našich končín odeté do šiat s prvkami tradičných krojov, aké sa kedysi na našom území nosili a dodnes sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry.

Na fotografiách módnej story s príznačným názvom It takes a Village môžeme nájsť Barboru Podzimkovú, Evu Klímkovú, Barboru Bruškovú, Líviu Szczygieľovú, Annu Piskořovú a Alicu Niedelskú, teda tri Slovenky a tri Češky z agentúry Elite. Dievčatá v efektných odevoch a s vlasmi zapletenými do klasických vrkočov si pred objektívom vyskúšali život na slovenskej dedine a kolektívne činnosti, ktoré k nemu bezpochyby patrili a poniektoré patria aj dnes. O ich styling sa postarala Talianka Aurora Sansone a slovenský stylista Alexander Lindov a zaujímavosťou je, že fotograf Michal si všetky zábery najskôr predkreslil a pri svojej práci nepoužíva retušovanie.

"Môj sen sa stal skutočnosťou! Je to úžasné. Nikdy som nebola taká hrdá a poctená tým, že budem fotografovaná pre Vogue Japan blízko miesta, kde som sa narodila a vyrástla. Ďakujem veľmi pekne," na svojom Instagrame sa vyjadrila Barbora Brušková a my veríme, že rovnaké nadšenie z tohto jedinečného počinu zdieľate aj vy.

