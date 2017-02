Čo sa stane s tvojou pleťou, ak sa na týždeň prestaneš maľovať? Dať si s mejkapom pauzu má svoje výhody

Ak tvoja predstava ideálneho sobotňajšieho popoludnia spočíva v slintaní nad novou kolekciou leskov či kontúrovacích paliet v obľúbených obchodoch s kozmetikou, možno je najvyšší čas zmierniť tempo a dať svojej pleti od mejkapu oddych. Áno, pre mnohé z nás makeup predstavuje určitú formu relaxu, je to záľuba a častokrát nám pekný makeup look dvihne kúsok sebavedomia, ale rozmýšľala si nad tým, že by od tých všetkých vrstiev potrebovala pleť občas aj oddýchnuť? Byť na pár dní prirodzená má pre tvoju pleť obrovské benefity. A tým prirodzená nemyslíme púder a líčka bez riasenky, myslíme tým nahú pleť oživenú len hydratačným krémom.

1. Menej akné

Samozrejme, akné je úzko spojené aj s tvojim životným štýlom a stravovaním, no vrstvy mejkapu sa bohužiaľ počas dňa ukladajú priamo do tvojich pórov. Tie sa časom môžu zväčšovať, zapaľovať a spôsobovať nepríjemné akné. Na vzniknutú pohromu si potom nanášame mejkap, aby sme ju čo najrafinovanejšie zakryli. Štetcami či špongiami, ktoré nečistíme tak často, ako by sme mali a vytvárame tým živnú pôdu pre baktérie... Je to pravdupovediac začarovaný kruh, no ak začneš v jeho počiatku a na týždeň si prestaneš dávať mejkap a tiež dodržíš svoju každodennú čistiacu rutinu, je možné, že spozoruješ na kondícii tvojej pleti zlepšenie.

2. Pleť bude hydratovaná

Bohužiaľ, mnoho produktov, ktoré si denne dávame na pleť obsahuje chemikálie, ktoré narúšajú bunkovú obnovu pleti a jej prirodzené oleje. Odumreté bunky sa tak hromadia spolu s mejkapom a usádzajú sa v póroch, čo spôsobuje akné, vysušenú či unavenú, na pohľad mdlú pokožku. Ak sa však o svoju pleť budeš pravidelne starať a odoláš pokušeniu namaľovať sa, tvoja pleť bude mať viac času na regeneráciu a časom bude vyzerať omnoho žiarivejšie.

Rosy cheeks and flyaways #iphone Fotka uverejnená používateľom Bridget Hollitt (@bhollitt), Aug 20, 2016 o 1:35 PDT

3. Tvoje oči si vydýchnu

Špirála je produkt, na ktorý siaha veľa z nás každý deň. Milujeme ju pre jej čarovné schopnosti priviesť naše ranné rozospaté oči k životu. Niektoré k nej pridávame linku, tiene, či dokonca umelé mihalnice. Všetky tieto faktory však zaťažujú nie len okolie tvojich očí, ale aj oči samotné. Zaobstaraj si výživný očný krém, dostatok spánku a dopraj im týždennú dovolenku.

4. Nemusíš sa večer odmaľovať

Žiadne zápasenie s odličovacím tampónikom a vodeodolnou špirálou, žiadne premáhanie sa z postele keď si unavená, no stále namaľovaná. Tvoja starostlivosť o pleť bude skrátená o pekných pár minút a ušetríš na odličovacích produktoch.

5. Získaš viac času

Tento bod úzko súvisí s predchádzajúcim, no tu poukazujeme hlavne na ráno. Ak sa rozhodneš ísť na týždeň make-up free, získaš o dosť minút navyše, čo znamená viac spánku, stihneš raňajky a budeš mať čas na dlhšiu sprchu. Čas, ktorý by si strávila kreslením dokonalej linky či obočia, tak využiješ omnoho lepšie.

6. Budeš sa cítiť lepšie

My ženy sa častokrát maľujeme preto, lebo sa vďaka menším kozmetickým úpravám cítime istejšie a krajšie. Mejkapom zakrývame rôzne nedostatky ako akné, pehy, jazvy a kontúrujeme si črty, s ktorými nie sme dvakrát spokojné. Ak sa ale odvážiš ukázať svojmu okoliu tvoju pleť so všetkými jej nedokonalosťami, ukážeš tým, že si spokojná vo svojej koži. Dúfam, že si si plne vedomá faktu, že vyrovnaná žena stotožnená so svojimi nedostatkami je tá najpríťažlivejšia. Čiže v podstate získaš self-confidence boost zadarmo.

Dopraj svojej pleti týždňový detox od všetkého mejkapu a skús si tieto "mejkapové dovolenky" zapísať do svojho kalendára na pravidelnej báze. Ak máš nejaké tipy pre žiarivú zdravú pleť, podeľ sa s nimi v komentároch!