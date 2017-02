Príbeh sestier Fontanových, ktoré preslávili pojem "Made in Italy“ po celom svete

Keď započujeme mená ako Liz Taylor, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, alebo Ava Gardner, v mysli nám vzniknú obrazy nádherných, dokonale upravených žien s krásnym makeupom, uhladeným účesom, oblečené v elegantných šatách. Časy ich najväčšej slávy boli ikonické 50. roky. Práve toto obdobie sa považuje za obdobie prieniku talianskej "high fashion“ na medzinárodný módny trh.

Všetko to začalo dňa 12. februára 1951, kedy taliansky podnikateľ Giovanni Battista Giorgini, pozval do svojej vily vo Florencii niekoľko talianskych dizajnérov, aby predstavili svoje modely prominentným americkým obchodníkom a tiež zahraničným novinárom z populárnych magazínov ako napr. Harper's Bazaar. Medzi pozvaných dizajnérov patrili Emilio Pucci, Jole Veneziani, pracovníci z ateliéru Fabiani a sestry Fontanové. Talianski dizajnéri na tejto prehliadke predviedli svoje modely, v ktorých sa odrážala tvrdá práca, zmysel pre detaily, svojský štýl a kvalita materiálov. Do tohto dňa malo v módnom priemysle vedúcu úlohu Francúzsko, no po tejto prehliadke sa všetko zmenilo a talianska móda sa dostala do povedomia ľudí po celom svete.

Spomínané sestry Fontanové však svoje modely uviedli na svetlo sveta už o niekoľko rokov skôr. V roku 1949 ušili v ich ateliéri Sorelle Fontana svadobné šaty pre hollywoodsku herečku Lindu Christian (známu ako prvé dievča Jamesa Bonda) na svadbu s hercom Tyronom Powerom. Keďže táto prominentná svadba zapĺňala titulky časopisov po celom svete, môžeme sestry Fontanové považovať za priekopníčky uvedenia talianskej módy do sveta.

Zoe, Micol a Giovanna sa narodili v dedinke Traversetolo a odmalička pracovali v krajčírskej dielni ich matky. Ženy v ich rodine sa krajčírskemu remeslu venovali už dve storočia. Keď dievčatá dospeli, presťahovali sa do Ríma, aby si splnili svoj sen, založili vlastný ateliér a preslávili svoje modely v celom Taliansku. Po mnohých vzostupoch a pádoch sa im to podarilo a v roku 1943 si spoločne otvorili svoj prvý ateliér, ktorý sa stal v krátkom čase populárnym medzi talianskou smotánkou. Pri tvorbe modelov sa sestry často inšpirovali pamiatkami a fontánami v Ríme, umeleckými dielami rôznych maliarov, čo prepájali s moderným štýlom obyčajných žien. Základom ich modelov bola zručnosť, intuícia a precízna deľba práce. Svojou húževnatosťou a šikovnosťou sa vyrovnali známym svetovým značkám.

Sestry Fontanové spolupracovali so značkou Dior v Paríži, ušili kostým pre herečku Anitu Ekberg do filmu La Dolce Vita (Sladký život) a medzi ich zákazníčky patrili aj vyššie spomínané herečky Ava Gardner, Elizabeth Taylor, či Rita Hayworth. V ateliéri Sorelle Fontana sa počas nakrúcania filmu v Ríme zastavila aj Audrey Hepburn a objednala si svadobné šaty. Jej svadba sa však nikdy nekonala a šaty boli venované mladej zamestnankyni, ktorá si ich obliekla na svoju vlastnú svadbu. Sestry navrhli filmový kostým aj pre Marilyn Monroe, no výroba filmu sa nakoniec zrušila.

Anita Ekberg

Ava Gardner

Liz Taylor

Rita Hayworth

Audrey Hepburn

návrh šiat pre Marilyn Monroe

Modely z ateliéru Sorelle Fontana boli vystavené v niekoľkých múzeách na svete napríklad v New Yorku, San Franciscu, Paríži, Ríme či v Benátkach. Micol Fontana v roku 1994 založila nadáciu Foundation Micol Fontana. Nadácia organizuje rôzne semináre a výstavy, súčasťou ktorých sú originálne modely, náčrty, fotografie, výstrižky z novín a časopisov, vzorky výšiviek a doplnkov. Micol túto nadáciu založila ako poctu pre svoje sestry, s myšlienkou odovzdávania znalostí z oblasti módy pre budúce generácie.