Naše životy sa odohrávajú online. Je to len neškodná zábavka alebo mení internet našu generáciu na online narcistov?

„Čerstvo osprchovaná a šup do postieľky“ (selfie s nude mejkapom v posteli). „Praženicu alebo chlieb s jahodovým džemom?“ (selfíčko s nerozhodným výrazom, ktoré si vyžadovalo 34 záberov). „Práve som zjedla tyčinku Mars! #dnesjem“ (fotka prázdneho obalu z tyčinky položená na bruchu, jemne odhaľujúca nohavičky a pokožku). O čo tu ide? O naše túžby, držať svet v obraze o svojom živote a každom našom pohybe. Aktualizácie ako tieto dokazujú, že sociálne internetové siete slúžia čoraz menej na to, aby boli ľudia spolu v kontakte s inými a čoraz viac na to, aby boli v kontakte sami so sebou. Networking je ideálny prostriedok pre narcistov, aby mohli o sebe hovoriť a vytvárať si pred ostatnými čo najpozitívnejší obraz. Fotky sú najlepším spôsobom, ako ukázať druhým svoju čo najdokonalejšiu bytosť. 102 profilových obrázkov, všetky nafotené len z ľavej (lepšej) strany a perami vykreslenými pol centimetra nad ich skutočnými kontúrami. 42 albumov fotiek z exotických dovoleniek. Výber len tých najlepších záberov, samozrejme. Zamilovaný párik, ktorý sa nevie nasýtiť jeden druhého, taktiež zvečnený na stovke záberov. Príležitostí na rozkvitanie online narcizmu je mnoho.

„Toto sa mi snáď sníva!“

Častým typom statusov na Facebooku sú tie, ktoré sa majú javiť ako spontánne, chytré a zároveň vtipné, na ktoré ako reakcia pribudnú komentáre so smajlíkmi a pisateľ pritom strávil 15 minút, kým tú „spontánnosť“ s piatimi slovami vytvoril. Namiesto večerného thrilleru slúžia niektoré napínavé statusy ako: „Nemôžem uveriť tomu, čo sa práve stalo!“ alebo „Neviem sa dočkať dnešného večera.“ Nejde tu len o pritiahnutie pozornosti a následné prosenie ostatných o vysvetlenie detailov? Zábavné sú aj statusy, kde pisateľ jednu chvíľu zdieľa s ostatnými motto o tom, že "Včerajšok je minulosť, zajtrajšok je budúcnosť, ale dnešok je dar. Preto sa volá súčasnosť.“ A o dva riadky vyššie nostalgicky lamentuje nad starými dobrými časmi pri fotke zo strednej školy. Niektorí ľudia zdieľajú s okolitým svetom viac, než treba. Detaily z pôrodu, sexu, ohavné vlastnosti bývalého partnera či podrobnosti svojho čerstvého rozchodu.

Od kamarátenia k self-promotion

To, čo v 1999 začalo pod názvom Friends Reunited vyvrcholilo v 21.storočí. Blogovanie, účty na sociálnych sieťach, online networking je dnes samozrejmosť. Robí to každý. Od tvojej netere po starú mamu, aj politici sa snažia pomôcť si takto v predvolebnej kampani. Vytváranie nových priateľstiev alebo kontaktovanie svojich bývalých spolužiakov, kolegov či kamarátov, ktorí zmizli do sveta má svoje čaro. Dokazuje to aj fakt, že Facebook má vyše 400 miliónov aktívnych užívateľov na svete. Takže rozhodne mu nemožno odopierať vplyv a silu. Je ale internet zodpovedný za kultúru "JA"? Možno za to môže internet, ktorý mení našu generáciu na online narcistov. Stále viac ľudí berie na akcie profesionálne fotoaparáty alebo fotí mobilmi s jediným cieľom: aby sa mohli pochváliť na internete. Existuje teória, že ľudia boli narcistickí odjakživa. Predtým si dávali napríklad maľovať portréty, teraz akurát našli nové médium. Facebook nám dáva na výber, akú profilovú fotku si vyberieme, aby nás prezentovala do sveta. Orezávame, editujeme, meníme farby alebo sa utiekame k milosrdnej čiernobielej. Alebo vymazávame fotky, ktoré sú podľa nás k našej kráse nelichotivé. Je pochopiteľné, že online sa snažíme prezentovať len to najlepšie zo seba. Problém ale nastáva, keď jedinec neakceptuje, že má i negatívne stránky. Online sa totiž dá predstierať, že žiadne negatíva nemáme. Ľudia s diagnózou narcizmu si vždy svoje publikum nájdu a ak by to nerobili na internete, robili by to inde.

Neobmedzené hranice

Ak by tvoj kamarát nevidel známky nudy alebo úškrnku na tvojej tvári, tak by kľudne pokračoval ešte ďalšiu polhodinu v opise svojej geniálnej dovolenky alebo povýšenia v práci. Hlavná výhoda internetu je, že narcista nedostáva spätnú reakciu rečou tela, a preto ho nemá čo zastaviť. Obrazovka počítača nesklame, takže môže ísť naplno a písať aj veci, o ktorých akurát tak sníva. Je nepopierateľné, že sociálny networking odstránil prekážky a hranice pre mnohých v pozitívnom zmysle, taktiež začlenil mnohých osamelých a nezaradených. Nevýhodou je, že znižuje našu schopnosť čítať reč tela a tým pádom i všeobecnú komunikáciu. Ak preferuješ mať dialóg s niekým cez internet ako napriamo, začínaš mať problém. Aký je zmysel povedať svojim 500 online kamarátom nejakú super novinku, keď neuvidíš úsmev na žiadnej tvári?

Ako si na tom ty? Máš to pod kontrolou, alebo máš pocit, že potrebuješ zdieľať väčšinu vecí online?