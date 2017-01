Ktorým ženským aktivitám by sa venovali muži, ak by neexistovali rodové stereotypy?

Odmalička nevedeli naše mamy ani babičky prežiť, keď sme si kupovali roztrhané džínsy, Martensy a chodili vo veľkých vyťahaných svetroch. A zatiaľ čo my sme počúvali: „Obliekaš sa ako chlapec," alebo „Musíš nosiť sukne, vysoké topánky a pekné šaty, to majú muži radi." V inej domácnosti riešili chalani so svojim otcami, že majú dlhé vlasy a musia sa dať ostrihať pekne na ježka, aby nevyzerali ako ženy. Rodové stereotypy tu boli odjakživa, aké by však boli naše životy, keby neexistovali?

Mužom na webovom fóre Reddit bola položená nasledujúca otázka: „Čo by si robil, ak by to nebolo považované za príliš ženské alebo spoločensky neakceptovateľné?” Stovky mužov na ňu reagovalo prostredníctvom komentárov a niektoré odpovede boli naozaj nečakané. Kto by si pomyslel, že sú muži takí zaťažení na šitie? Alebo že by si niektorí želali voňať ako ruže? Medzi najprekvapivejšie odpovede patrilo: nosenie ľahkých šiat v lete, objednanie si ovocných drinkov bez pocitu hanby alebo zakrytie čiernych kruhov pod očami korektorom.

Členovia stránky rozvíjali konverzácie od toho, ako sa robí "patchwork" prikrývka až po témy typu: ako pomocou laseru odstrániť nadbytočné ochlpenie zadku. Väčšina mužov však bola nadšená myšlienkou, že by mohli nosiť obtiahnuté nohavice na jógu alebo legíny. Ďalšie ženské namotávky boli nalakované nechty, kupovanie kvetín pre seba, nahladko oholené nohy, nosenie kvetinového parfému alebo píling a následná hydratácia celého tela krémom. A plač! Muži sa vyjadrili, že majú nárok byť emocionálni a preraziť hranice medzi tým, čo je považované spoločnosťou za mužské a ženské.

„Už roky som neplakal, niekedy mám však pocit, že sa každú chvíľu zrútim,” prezradil jeden člen.

„Držať všetko v sebe zakonzervované, aby som nevyzeral ako slaboch, je dosť ťažké,” vyjadril sa iný muž.

„Muži vedia byť rovnako emocionálni ako ženy, ale kedykoľvek ukážeme nejaký prejav zraniteľnosti alebo slabosti, povedia nám, aby sme sa vzmužili,“ povedal iný člen.

Jeden muž sa vyjadril: „Chcel by som ostať doma a starať sa o deti. Každý však od muža očakáva, že bude mať vysoké ciele a ambície v oblasti kariéry. Ja však taký nie som.”

Nejeden muž bojuje s tým, čo od neho očakáva spoločnosť a to dokazuje, že stereotypy rodov neslúžia nikomu. Za uplynulé roky však možno vidieť, že hranice medzi pohlaviami sa stávajú trošku rozmazanejšie. Feminizmus tvrdo pracoval, aby vyvrátil ženské stereotypy a počas toho vyplávali napovrh aj otázky týkajúce sa toho, akí by mali byť muži. Cesta vpred je však stále ešte poriadne dlhá. Ženskosť je zatracovaná a označenie nejakého muža ako „zoženšteného” je vítané otrepanými homofóbnymi poznámkami.

Existuje mnoho dokumentov, ktoré dokazujú, že tlak, ktorý sa vyvíja na mužov, aby dosiahli ideálnu mužnosť často spôsobuje, že sa u nich vyvíjajú mentálne poruchy. Cítia sa osamelí, odseknutí, neschopní komunikácie. Samovražda je najčastejšou príčinou smrti u mužov pod 45 rokov vo Veľkej Británii. Často sú neschopní robiť to, čo by chceli, lebo sa boja výsmechu a prenasledovania. Jeden z členov Redditu, elektrikár, sa vyjadril, že by sa chcel stať kvetinárom. Obavy z výsmechu okolia mu však bránia v tom, aby nasledoval svoje sny. Nikto by sa nemal cítiť smutný, nenaplnený či izolovaný len preto, že existuje nejaká zastaralá charakteristika na to, čo je považované za ženské a čo za mužské. To, že ružová farba patrí ženám, modrá mužom, ženy sú citlivé, muži necitliví, ženy varia a muži opravujú autá, už dávno neplatí, preto rob čo ťa baví. Veď žijeme len raz.



Čo by si robil ty, ak by si sa nebál predsudkov, že je niečo príliš ženské? Podeľ sa s nami v komentároch.