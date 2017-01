Janka chce svojím blogom Travelhacker ľuďom ukázať, že cestovať sa dá aj bez miliónov na účte (Rozhovor)

Koľko z nás by sa chcelo namiesto sedenia v škole či kancelárii radšej vyvaľovať na slnkom zaliatych plážach v rôznych kútoch sveta? Mladej študentke Janke Schweighoferovej sa podarilo to, o čom mnohí z nás len snívajú, avšak nikdy nenaberú odvahu svoje cestovateľské sny aj uskutočniť. Na svojom blogu Travelhacker píše o tom, ako sa dá šikovne a lacno cestovať po celom svete. Okrem šikovných tipov, ako sa zbaliť do príručnej batožiny alebo ako kúpiť lacné letenky či nájsť lacné ubytovanie, stíha prednášky, na ktorých rozpráva o svojich zážitkoch z ciest a podarilo sa jej napísať aj knihu: Precestuj svet bez miliónov na účte. Ak rozmýšľaš o cestovaní a chýba ti návod, ako začať, rozhodne sleduj Jankin blog Travelhacker, prípadne Facebook či Instagram. My sme sa s Jankou porozprávali a teraz ti prinášame rozhovor v ktorom sa o tejto mladej cestovateľke dozvieš všetko podstatné.

Ahoj Janka, predstav prosím v krátkosti našim čitateľom projekt Travelhacker.

Travelhacker je blog pre všetkých ľudí, ktorí chcú cestovať po svete šikovne a lacno, no nevedia, kde začať. Nájdu na ňom veľa tipov ako ušetriť peniažky, ale aj čas a energiu. Píšem jednak o konkrétnych destináciách, v ktorých som bola, ale aj o letenkách, ubytovaní a cestovateľských tipoch.

Čo ťa inšpirovalo k jeho založeniu a ako dlho sa ti darí ho úspešne budovať?

Založila som ho po tom, ako sme s priateľom zaplatili za mesiac na Seychelách 1300€ vrátane leteniek, stravy a vreckového. Chcela som medzi ľudí šíriť tipy ako cestovať šikovne a lacno aj ďalej. U nás totiž panuje taká dogma, že cestovanie je drahé, najmä to exotické. Je pravda, že pred desiatimi rokmi chodili na Seychely, Maldivy, či na Zanzibar iba tí bohatí, no svet sa mení a teraz už môže dovolenkovať v takýchto "milionárskych" destináciách takmer každý. Zaručene každý, kto si vie zaplatiť letnú dovolenku napríklad v Turecku alebo Taliansku. Ceny dovoleniek sú totiž podobné či ide o Taliansko alebo Zanzibar.

Spomenieš si na svoj prvý cestovateľský zážitok, o ktorom si písala?

Boli to práve Seychely, konkrétne článok Seychely bez miliónov na účte, ktorý som uverejnila na svojom blogu Denníka N. Vtedy som ešte nemala stránku, plán bol napísať blog a poslať ho kamošom, nech sa inšpirujú. A vykľul sa z toho najčítanejší blog, ktorý si cez noc prečítalo vyše 50 tisíc ľudí. Predtým som napísala dva blogy na právnické témy, keďže som vyštudovaný právnik a chcela som získať benefit pri hľadaní študentskej praxe v advokátskej kancelárii.

Ľudia sa často vyhovárajú, že na cestovanie nemajú čas (ani peniaze) a za všetkým je ich práca. Ako sa tebe podarilo skombinovať dve na prvý pohľad nezladiteľné veci, akými sú práca a cestovanie?

Na toto mám jednu krátku a jednu dlhú odpoveď. Tá kratšia je staré známe, no veľmi pravdivé klišé: kto hľadá riešenia a spôsoby, nájde ich. Pravdou je, že keď som začínala cestovať, bola som ešte študent. Na Maldivy som si "odskočila" počas skúškového, pár mesiacov pred štátnicami. Seychely som navštívila taktiež počas skúškového. Po Iráne sme cestovali medzi obhajobami diplomovky a štátnicami a zasa z Balkánu som priletela v deň promócií. Vždy som si školu prispôsobila tak, aby mi nebránila cestovať. Keďže som mala kúpené letenky, vedela som, že musím skúšky dať na prvý pokus a dala som ich, inak by som sa s tým "borila" do konca januára. Študenti v drvivej väčšine nadávajú na univerzity, na ich nepraktickosť a zbytočnosť a nevidia prínos predmetov. Tak prečo si neodpinkať skúšky čo najskôr a nevyužiť všetky možné absenčky na niečo, v čom zmysel vidia? Čo sa týka ľudí, ktorí už majú prácu, tí majú na cestovanie minimálne 4 týždne dovolenky. Platenej. Veď to je super, niekto im platí počas ich cestovania. A okrem toho si môžu stále vybaviť neplatené voľno, pracovať online namiesto z officu alebo sa osamostatniť a zarábať na vlastnej nohe. Prípadne môžu zmeniť prácu, ak im terajšia nedáva flexibilitu, akú chcú. Jednoducho, kto cíti, že chce cestovať viac, nájde si spôsob, ako na to. Alebo nenájde. Je to o prioritách. Ak by niekto chcel vedieť, odkiaľ beriem peniaze na cestovanie ja, všetky informácie nájde TU.





Super. Teraz z iného súdka. Spomenieš si na najhoršiu príhodu, ktorá sa ti prihodila počas potuliek po svete?

Neviem, či si negatívne veci jednoducho nepamätám, snažím sa obrátiť negatíva na pozitíva alebo sa mi nič také nestalo. Mám len jednu radostno-smutnú príhodu zo Zanzibaru. Jedno ráno bol na pláži neskutočný odliv, ktorý na hladinu vyplavil aj hviezdice. Nie obyčajné, ale také, aké som dovtedy nikdy nevidela. Červené, velikánske. Spravili sme si krásne fotky a bol to zážitok na celý deň (život). Neskôr som však zistila od mojich fanúšikov, že tie hviezdice behom pár sekúnd na brehu zomrú a nemali by sa preto vyťahovať z vody. Nuž, jednu som z vody vytiahla aj ja a fotky mi už zrazu neprídu tak super. Preto poučením do budúcna zostáva nielen pre mňa, ale aj pre ostatných, že fotka s hviezdicou sa rovná jej smrť.

A photo posted by Janka Schweighoferová (@janka_travelhacker) on Jan 15, 2017 at 12:11pm PST

Koľko najmenej si zaplatila za dovolenku, vrátane ubytovania a leteniek. Kam to bolo?

Asi to bol posledný výlet na Zanzibar. Letenky stáli 261€ z Bruselu na Zanzibar. Ubytovanie stálo necelých 10€ na osobu. Prepravovanie z letísk nás vyšlo ďalších cca 80€, to je dokopy 641€ na osobu na mesiac. S komplet nákladmi ako strava, výlety, suveníry a podobne nás mesiac na Zanzibare vyšiel na necelých 1200€ na osobu. A to sme nešetrili.

V tvojej knihe “Precestuj svet bez miliónov na účte" nájdeme tipy ako cestovať lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Aké sú podľa teba 3 najdôležitejšie tipy pre dobrodružných cestovateľov?

Poďme na to:

1. Treba vedieť, kde hľadať. Akciové letenky hľadám cez www.flightor.com, tam sú všetky akcie všetkých lovcov leteniek. Tam si nastavujem aj price alerty a striehnem, kedy príde zaujímavá akcia.

2. Vyhľadávač www.azair.eu vie perfektne vyhľadať lowcost spojenia v rámci Ázie, Austrálie, či Filipín (samozrejme aj tie naše európske). Okrem toho s ním zložíte perfektný eurotrip za 50€ - 70€.

3. Brať si veľkú batožinu odporúčam len v krajnom prípade. Aj keď je v cene letenky. Stráca sa, je ťažká, treba ju nosiť. Okrem toho je vždy potrebný jej check-in, čo zaberie hodiny času. A navyše, pri lowcost cestovaní sa za ňu zvyčajne platí extra. „Prežiť“ dva – tri týždne alebo aj mesiac v teple je bez veľkej batožiny úplne v pohode. Ako sa aj hovorí, zbieraj zážitky namiesto skrine plnej oblečenia. Veď na pláži toho aj tak veľa nepotrebuješ.

Očarila ťa niektorá krajina natoľko, že by si si v nej vedela predstaviť život?

Nie, zatiaľ nie. Viem si predstaviť, že sa vrátim na Seychely, Zanzibar, do Brazílie, očarilo ma Nórsko, či Balkán. Nikde by som ale nechcela zostať natrvalo. Život mimo Slovenska som si už vyskúšala, bola som rok v Nemecku. A stačilo. Uvedomila som si, že doma je doma. A aj môj blog píšem tak, aby ľudia využili moje tipy k cestovaniu do zahraničia, no som za to, aby prišli domov a šírili tu novú inšpiráciu a poznatky, ktoré vo svete získali. Myslím, že veľkým problémom Slovenska je práve to, že veľa ľudí ešte nikde nebolo, a to chcem zmeniť.

Čo ti nikdy nechýba na cestách?

Mobil, cestovný uteráčik, maska na spanie, nafukovací vankúšik do lietadla, melatonín na potláčanie jetlagu, kokosový olej na opaľovanie aj ako krém na kožu, kniha či kindle. Veľmi rada so sebou beriem aj oriešky, klobásu či parmezán, hlavne keď ideme na dlhší čas do Ázie alebo Afriky, kde takéto vymoženosti nie sú.



Ďakujeme ti pekne za rozhovor, čo by si na záver chcela odkázať našim čitateľom?

Ďakujem aj ja. Chcela by som všetkým odkázať, že nepoznám jediného človeka, ktorý sa rozhodol viac cestovať, kúpil si letenky a potom ľutoval, že videl svet. Niečo na tom bude!

