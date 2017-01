Ešte nemáš medzi mužmi svojho najlepšieho kamaráta? Tu je pár dôvodov, prečo by si si ho mala rýchlo nájsť

To, že každá z nás potrebuje minimálne jednu dobrú kamarátku, ktorá s nami bude "kávičkovať" a zvládať všetky životné krízy už vieš. Niekedy však nie je na škodu nájsť si svojho najlepšieho kamaráta aj medzi mužmi, pretože tí vnímajú väčšinu vecí inak ako ženy. Kým my často podľahneme emóciám, práve chlapii sú tí, ktorí vedia uvažovať racionálne aj v kritických situáciách a riešia veci s chladnou hlavou. Aspoň väčšinou. (Niekedy síce neuvažujú vôbec, ale to k nim už predsa patrí.) Ak sa náhodou obávaš len toho, že jeden z kamarátov sa do teba bezhlavo zamiluje, rýchlo na to zabudni. Tento scenár poznáme skôr z romantických filmov ako z bežného života. Radšej si prečítaj zopár dôvodov, prečo je výhodou mať, ak nie najlepšieho, tak aspoň dobrého kamaráta medzi mužmi.



Úprimnosť nadovšetko

Nie žeby kamarátky neboli úprimné. Ale keď stojíš v skúšobnej kabínke a snažíš sa vopchať do gatí o číslo menších ako bežne nosíš, kamarátka súhlasne prikyvuje. Chce ti spraviť radosť. Muž ti však dá jasne najavo, čo si o tých kilách vyskakujúcich von z nohavíc myslí. Nikdy ťa nebude šetriť a pravdu ti povie priamo, aj keď možno nebude príjemná.



Mužský pohľad na vec

Kamošky sú skvelé ak potrebuješ vypočuť, ponadávať si na svojho bývalého, alebo ísť na kozmetiku. Nezdá sa ti však, že muži majú niekedy triezvejší pohľad na problémy? Zmýšľajú totiž diametrálne odlišne ako ženy, čoho výsledkom sú možno aj mnohé nezmyselné a zbytočné hádky a nedorozumenia. Ak si z času na čas vypočuješ práve mužský pohľad na vec (rozumej názor tvojho kamaráta), možno sa ti konečne podarí aspoň trochu pochopiť zmýšľanie mužov.



Strážca tajomstiev

Hups, prekecla si sa pred Jankou z tretieho? Buď si istá, že o hodinu posunie všetky informácie Aničke z vedľajšieho vchodu. Ak sa však (či už chtiac alebo nechtiac) prekecneš pred mužom, nemusíš sa toho vôbec obávať. Nie len že páni nešíria klebety, koniec koncov si s najvyššou pravdepodobnosťou už o dve hodiny nebude pamätať, čo si povedala. Ak to nie je dôležitá informácia, samozrejme. Takže pred ním môžeš ohovárať kohokoľvek.



Kamarátsky sex

Iste. Ak si zadaná, tak je tento bod pre teba irelevantný. Na druhej strane, ak ti dlhšie chýba v živote partner, neznamená to, že ti musí dlhšie chýbať aj sex. Rozdať si to s náhodným okoloidúcim, prípadne podivným týpkom z baru nie je najšťastnejšie riešenie. Ak však máš blízkeho kamaráta, ktorý je tiež nezadaný, prečo to neskúsiť? Ver mi, kamarátsky sex má niečo do seba. Pozor však, občas sa stáva, že naruší priateľských vzťah muža a ženy. Ak však máš svoj kamarátsky vzťah pod kontrolou, nič také sa nestane.



Bezplatný sťahovák

Ak bývaš sama, pomoc muža sa ti občas určite zíde. Pribiť klinec, vyčistiť upchatý odtok, vymeniť žiarovku – to všetko sú situácie, pri ktorých sa ti mužská ruka určite hodí. A predstav si, že sa rozhodneš presťahovať do nového bytu/domu/izby. Nie je super, ak ti všetky tvoje veci má kto zadarmo naložiť, vyložiť, zložiť nábytok a všetko ostatné, čo so sťahovaním súvisí? Lebo podľa mňa rozhodne!

Žiadne zbytočné otázky

Ak sa kamoške zveríš s nejakým problémom alebo situáciou, v ktorej si nereagovala práve najšťastnejšie, očakávaj spŕšku slov o tom, ako si to mala spraviť a nespravila si. Skús to povedať mužovi. Vieš čo ti odpovie? Nič! Nič sa neopýta a nebude ťa poúčať o tom, ako si sa mala zachovať. Bude sa len tváriť, že ťa počúva a pozerať pri tom futbal.