 Opýtali sme sa žien, bez čoho by neprežili. Týchto 7 vecí potrebujú pre svoju každodennú beauty rutinu

Ruku na srdce dámy, čo je podľa vás horšie? Zabudnúť si doma slúchatká alebo balzám na pery? Keď sa ti minie kondicionér, alebo suchý šampón? Alebo to, keď si na párty a zistíš, že gumičku, ktorú nonstop nosíš na ruke zrazu na ruke vlastne nemáš? V beauty rutine každej z nás existuje produkt, bez ktorého sme stratené. Podľa nášho malého prieskumu sme sa ako ženy zhodli na týchto piatich "holy grail" produktoch, teda výrobkoch, na ktoré sme tak namotané, že sa kvôli ich absencii dokážeme doslova dostať do paniky.

1. Kávový píling

Poznáš ten pocit zúfalstva, keď sa večer odlíčiš a cítiš, že sa ti do rána spraví nepekná vyrážka? V boji proti akné neexistuje lepšia prvá pomoc ako Tea tree alebo aj čajovníkový olej. Je známy svojimi antibakteriálnymi účinkami, a preto dokáže do rána naozaj zázraky. V spojení s kávou, tak vznikol super pomocník, ktorý ti doma rozhodne nesmie chýbať - prírodný kávový píling MARK face scrub Tea Tree & Jojoba. Okrem tradičných zložiek ako káva Robusta, kokosový olej či vitamín E, obsahuje aj výživný avokádový, jojobový olej a esenciálne oleje z grepu a čajovníka. Grepový esenciálny olej pleť čistí a zbavuje ju mastnoty. Jojobový olej zasa obsahuje veľa výživných látok a minerálov a taktiež ju dôkladne ošetrí a zregeneruje. Sviežosť pokožke dodá avokádový olej, ktorý ju vďaka vitamínom E a D omladzuje, obnovuje jej elasticitu a má výrazné hydratačné účinky. Kofeín je ako prvá ranná káva pre pleť, nabudí ju a preberie k životu tým, že zlepši cirkuláciu krvi. Vitamín E si samostatne zaslúži pár slov už len kvôli tomu, že sa bez neho nezaobíde snáď žiadna pleťová kozmetika. Pomáha ju chrániť pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, zvyšuje jej obranyschopnosť a pôsobí proti starnutiu pokožky. Už vieš, prečo sa ti na Instagrame tak často zobrazujú baby s kávovým pílingom na tvári? Pretože funguje ako zázrak. Máme to otestované. Okrem toho si ho môžeš jednoducho objednať na internete a ušetriť si výlet do drogérie.

2. Balzam na pery

Pri otázke, bez ktorého beauty produktu si nevieš predstaviť svoj život, sme od drvivej väčšiny z vás dostali jasnú odpoveď: bez balzamu na pery. Asi najčastejšia a najpreferovanejšia je značka Labello a ich stará dobrá tmavomodrá verzia Labello original. Pery si vyžadujú starostlivosť a extra pozornosť najmä v týchto mrazivých dňoch. Hydratácia pier je rovnako dôležitá ako hydratácia pleti a na trhu nájdeš balzamy od výmyslu sveta. Svoju starostlivosť o pery môžeš tiež obohatiť o lip scrub. Náš tip je lip scrub značky LUSH, ktorý okrem toho, že neskutočne vonia, je aj konzumovateľný, čiže si ho z pier môžeš pokojne zjesť.

3. Suchý šampón

Poznáme to každá, nie vždy ostane čas na vlasy, najmä, ak ráno zaspíš, alebo máš jednoducho iba "bad hair day". Vtedy nastupuje na scénu neuveriteľný pomocník, ktorého vyskúšala hádam každá z nás. Za čaro suchého šampónu ďakujeme dodnes, no treba mať na pamäti, že tento produkt nie je náhrada za normálny šampón. Mala by si ho používať len občas a v malých množstvách, pretože môže na vlasoch zanechať ľahký práškový nádych sivej a v pri častom používaní, môže podráždiť vlasovú pokožku. V sieti drogérií DM nájdeš už aj suchý šampón značky Batiste, ktorý je vďaka svojmu krásnemu dizajnu, príjemnej vôni, prijateľnej cene a vysokej účinnosti obľúbený aj v zahraničí.

4. Hydratačný krém

K tomuto produktu podľa nás nie je potrebné veľa dodávať, pretože dúfame a pevne veríme, že sa nachádza u každej jednej z vás doma na poličke. Hydratačný krém je úplný "must have" bez ohľadu to, aký máš typ pleti. Je to návyk, za ktorý ti bude tvoja pleť v zrelšom veku vrúcne ďakovať. Náš tip na kvalitný hydratačný krém je Himalaya, výživný pleťový denný krém vhodný pre všetky typy pleti, dostupný v sieti drogérií DM.

5. Gumička do vlasov

Po zapaľovači a pere je to tretia najčastejšia vec, ktorá sa po zapožičaní už nikdy nevráti k majiteľke. Nie je to síce vôbec produkt, no mnohým z nás skutočne chýba, ak ju zabudneme doma, stratíme ju počas dňa alebo sa nedajbože roztrhne. Je to s ňou podobne ako so sponkami a ponožkami. Raz ich máš a o chvíľu už vlastne nie. Pritom by si prisahala, že si ich ešte pred chvíľou mala. A zrazu, akoby nejakým kúzlom zmizli. Navždy.

6. Tangle Teezer

Pri vlasoch ešte chvíľku zostaneme. Krásne a zdravo vyzerajúce vlasy si vyžadujú naozaj veľa pozornosti. Okrem šampónov, kondicionérov a masiek, však netreba zabúdať ani na mechanickú starostlivosť. Preto je pre nás favoritom celosvetovo obľúbená kefa Tangle Teezer. Ľahko sa s ňou rozčesávajú ako suché, tak aj mokré vlasy, bez nepríjemného ťahania či bolestivého vytrhávania. Okrem toho má naozaj podarený dizajn, rôzne farebné prevedenia a miesto si nájde naozaj v každej kabelke. Zakúpiť sa dá v každom lepšom kaderníctve, tiepohodlnejšie z nás si ju môžu objednať cez internet.

7. Kokosový olej

Existuje vec, ktorú kokosový olej nedokáže? Dá sa použiť ako skvelý prírodný odličovač, ktorý nedráždi pleť. Je skvelý na výrobu rôznych masiek a zábalov, ktoré si vieme pripraviť svojpomocne doma. Okrem toho sa dá použiť aj miesto peny na holenie a pri dlhodobom používaní sa preukázalo, že bieli zuby. Dokonca ho môžeme využiť aj na dovolenke namiesto opaľovacieho krému. Takže fantastická pomoc na pleť, vlasy, zuby, hydratáciu tela a nie len to. Svoje miesto si rozhodne nájde aj v kuchyni na prípravu zdravých pokrmov a aj na pečenie. Niet teda divu, že patrí medzi najobľúbenejšie produkty. Bežne dostupné alternatívy nájdeš v drogériách, ale aj v supermarketoch a bio obchodoch so zdravou výživou.