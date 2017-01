Prečo muži nepočúvajú a ako docieliť opak? Nezaťažuj ho detailami a nehovor na neho keď je vzrušený

Chlapi nepočúvajú. Áno vieme, nepovedali sme ti žiadnu novinku, pretože niektorí to o sebe verejne a bez akýchkoľvek výčitiek aj sami priznávajú. Je jedno, či už sa im snažíme niečo povedať osobne, alebo im to napíšeme na Whatsappe. Samozrejme, nechceme krivdiť všetkým a nie je tomu tak neustále, avšak povedzme si, že sa to deje na dennej báze. Je to asi jednoducho súčasť ich genetického kódu. Otázka však znie prečo?

Sú proste iní. "Nevykecávajú" sa a používajú slová len na nevyhnutné veci, ako sú podľa nich objednanie pizze, rozhovor so šéfom, či pokec s kamošmi pri pive. Sú struční, jednajú na rovinu a bez zbytočnej "omáčky". Neradi dlho počúvajú, mohli by sa v tom totižto ľahko stratiť a najmä, ak sa k tomu pridá ešte aj čítanie medzi riadkami. Nečudujme sa im. Oni nepotrebujú presedieť 3 hodiny na káve rozoberaním, ktorá kamarátka čaká dieťa, kto sa zasnúbil a prečo sme nespokojné s novou farbou na vlasy.



Okrem toho máme my ženy jednu úžasnú schopnosť, dokázať sa vcítiť do pocitov ostatných ľudí. Sme priam rodené poslucháčky a takisto výborné rečníčky. Do slov vkladáme svoje city, nálady, emócie - jednoducho všetko. Zakladáme si na rečovom prejave. Zatiaľ čo muži - to je iná kategória. V nich treba vedieť veci čítať. Keď je mu s vami fajn, nebude vám to hovoriť 100-krát, proste si s vami bude mierumilovne nažívať a predpokladať, že to viete a cítite (keď už sme raz také vnímavé). Problém je v tom, že my jednoducho potrebujeme slová, zatiaľ čo muži sú v tomto ohľade skôr praktickí.



A ako to zvrátiť? Rozhodne nepíš správy pripomínajúce slohové práce - zvyšuje sa nimi riziko, že si ich neprečíta. Nerozprávaj dookola to isté - zvykne si na to, "zapne autopilota" a ani nespozoruje, keď prejdeš k novej téme. Netreba mu podrobne "líčiť" všetky detaily, veci sa dajú povedať aj jednoducho a na rovinu. Veď posledné čo potrebuješ je to, že sa chytí niektorej nepodstatnej časti tvojho preslovu. A radšej ho vždy počas rozhovoru upozorni na to, čo je pre teba dôležité, aby si pamätal.



A napokon zopár dobrých rád, čomu sa za každú cenu treba vyhnúť, ak chceš docieliť svoje. Nikdy naňho nechoď s dôležitými vecami, ak je zahltený prácou. Takisto je kontraproduktívne, ak chceš riešiť kúpu šteniatka vonku medzi partiou ľudí, kde naraz prebieha X-milión rozhovorov a „kto si to má potom pamätať,...“ Niektoré typy žien rady zneužívajú, keď je muž sexuálne vzrušený - síce ti na všetko povie "áno", ale žiadnu inú rozumnú odpoveď z neho nedostaneš. Raz darmo, muži majú dva "mozgy" a tie nikdy nepracujú zároveň. Dobrá rada na záver, určite ti nepomôže ani zvyšovanie hlasu a vydupávanie si pozornosti, a to pri akejkoľvek činnosti. Vyvolá to maximálne odpor a nechuť voči čomukoľvek, čo mu chceš povedať.