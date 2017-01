Občas sa jednoducho stane, že aj keď si vo vzťahu, padne ti niekto iný do oka. Je to skutočne problém?

Naše vnímanie lásky je aj skrz romantické filmy a rozprávky od Disneyho trošku skreslené. Akákoľvek myšlienka na inú osobu, akákoľvek príťažlivosť k niekomu, kto nie je súčasťou nášho vzťahu, je akoby zločinom proti ľudskosti. Za každý jeden pohľad na cudzieho človeka prichádza niekoľko minút výčitiek.

Pravdou však je, že kým sa mentálne bičujeme vždy, ako naše oči uzrú iného atraktívneho človeka, biológia tvrdí niečo iné. Zamilovanosť a sladká prvá fáza pominie. Bohužiaľ, sexuálna príťažlivosť je s prvotným pobláznením tak trochu previazaná. Znamená to že po čase, hoci je náš vzťah akokoľvek šťastný, nás jednoducho začne sexuálne priťahovať niekto iný. Cítime sa hrozne, máme pocit, že si nezaslúžime lásku. Pravdou však je, že nielen že sme schopní považovať za sexuálne príťažlivých viacero ľudí naraz, je to vlastne aj biologicky neodvrátiteľné.

Tieto prirodzené reakcie často spôsobujú vo vzťahoch problémy. Priťahuje ťa niekto iný, tvoj partner má podozrenie a vzniká žiarlivosť. Romantické filmy nám totiž povedali, že pokiaľ sme zaľúbení, tak to tak proste je a koniec debaty. Ak sa nám páči niekto iný, resp. ak s niekým nebodaj flirtujeme, s našim vzťahom musí byť niečo v neporiadku. Pravdou však je, že precítiť tieto pocity a nechať ich ísť je tá najlepšia vec, ktorú môže človek vo vzťahu spraviť.

Príťažlivosť je neodvrátiteľná a nevyhneme sa jej. Čo môžme ovplyvniť? Naše činy, keď sa takáto príťažlivosť deje. To že nás niekto priťahuje neznamená, že máme byť neverní. Myšlienka je v poriadku, nad tou kontrolu nemáme, no nad svojim správaním áno. Ak sa rozhodneme nekonať, tieto pocity odídu tak, ako prišli. Po čase prídu znova, no už budeš vedieť, čo máš robiť.

Pozrieť sa na krásnu ženu či muža je príjemné. Rozprávať sa s nimi je príjemné. Premýšľať nad tým, aké by to bolo, aj to je príjemné. A nech máme akokoľvek pevný vzťah, týmto pocitom a myšlienkam sa nevyhneme. Môžeš si tieto zvláštne stavy vychutnať. No dovoľ im pripomenúť ti, že zo všetkých tých svalnatých mužov okolo teba si si vybrala práve svojho priateľa. Užívaj si záujem a nevinný flirt, no upevňuj si týmito skúsenosťami svoj vzťah. Pretože príťažlivosť zažiješ kdekoľvek, no skutočnú blízkosť nie.

Ak sa niekomu zaväzujeme, nezaväzujeme mu naše myšlienky a pocity. To sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, tak prečo by mali byť súčasťou záväzku? Jediné, čo dokážeme kontrolovať, sú naše činy. Všetko ostatné nech príde a odíde, inak to ani nejde.