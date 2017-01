Zozbierali sme najhoršie správy, ktorými chceli slovenskí muži zaujať. Týmto na ženy rozhodne nezapôsobili

V dnešnom digitálnom svete emotikonov, konverzácií na Facebooku a ďalších neosobných spôsobov nadväzovania kontaktu, sú chlapi schopní vymyslieť naozaj rôzne kreácie a dokážu byť neuveriteľne vytrvalí. Určite si sa aj ty stretla so správou od úplne cudzieho muža, či už to bolo nevinné "ahoj" alebo niečo vtipnejšie, prípadne odvážnejšie. Istotne to chce nazbierať poriadnu dávku odvahy osloviť ženu, aj napriek obavám z odmietnutia. No niektorí si nedávajú servítku pred ústa a miestami máme pocit, že prišli o všetku súdnosť. Facebookoví inžinieri zháňajúci si či už rýchly pich, priateľku alebo dokonca nevestu sa neraz predbiehajú v originalite. Podľa ich spôsobu, akým nadväzujú kontakt ich teda môžme celkom vtipne kategorizovať. Pre pokoj v slovenských domácnostiach sme radšej identitu odosielateľov vycenzurovali.

1. Smajlikári

„Pošlem jej žmurkajúceho smajlíka, infantilné zvieratko, obrázok nevkusnej kytice prípadne strašne vtipné "gifko", to učite zaberie.“ Chlapci, ruku na srdce, aká konverzácia sa čisto hypoteticky dá rozvinúť, ak debatu začnete smajlíkom? Žiadna.

2. Vytrvalí

Myslím, že nám dá nejedna Freshfem za pravdu ak povieme, že do tejto kategórie dnes spadá celkom početné množstvo opačného pohlavia. Jedno nevinné "ahoj" dokážeme brať ako pokus o nadviazanie kontaktu, čo vás však motivuje poslať ďalších šesť? Nájdu sa dokonca aj naozajstní bojovníci, ktorí sa nevzdávajú ani po rokoch. V tomto prípade trpezlivosť odpoveď neprináša, verte nám.

Ale ahoj.

Keď má pocit, že máš naozaj peknú fotku.

pls odp

Keď stratí pojem o čase ...

... alebo len nestráca nádej.

Keď si po troch rokoch spomenie, že nedostal odpoveď na svoju otázku.

Niekedy máme pocit, že facebook neukazuje predošlé správy. Alebo?

Keď sa ti ospravedlní, že sa dlho neozval, aj keď si mu nikdy neodpísala.

Sa to nedá a nedá...

Keď sa porozpráva aj sám so sebou.

3. Priamočiari

Inak povedané chlapi, ktorí idú priamo na vec. Neostýchajú sa ani s oslovením, ani s tým, čo ponúkajú a naopak hľadajú. Bohužiaľ toto taktiež nie je cesta k nášmu srdcu. Čo sa dá odpísať na podobné správy? Skúsili ste, nevyšlo. Niekedy netreba, byť za každú cenu vtipný a príliš úprímný.

La... čo?

"It goes down in the DM."

Keď si pomýli Tinder s Facebookom.

Keď je smutný, lebo je sám už 7 týždňov.

Novoročná ponuka aká sa neodmieta.

Na Facebooku môžeš kedykoľvek dostať ponuku na sobáš a stačí k tomu len pekná profilovka.

4. Odmietnutí

Ako by sme ich slušnejšie nazvali? Tí, čo neberú "NIE" ako odpoveď. Zle znášajú odmietnutie a napriek tvojej snahe vykorčuľovať zo situácie dôstojne, dokážu konverzáciu otočiť na slovnú prestrelku plnú nadávok. Do tejto kategórie spadajú chlapi, ktorých odporúčame instantne zablokovať. Nikdy sa od žiadneho nenechaj urážať či ponižovať.

Nie každý vie odmietnutie zvládnuť športovo. Takýchto blokuj tiež. Okamžite.

Niektorí však neberú život až tak tragicky.

A na záver: Čerešnička na torte

Dúfame, že po týchto ukážkach opačné pohlavie nabudúce zváži spôsob nadväzovania kontaktu. Menej je niekedy viac a predsa len, osobnému kontaktu sa nevyrovná nič. Dostala si aj ty do svojho inboxu zaujímavú správu? Podeľ sa s nami v komentároch!