Cítiš sa unavene a máš neustále chuť na sladké? Poradíme ti ako zvládnuť depresívne pocity, za ktoré môže počasie

Aj keď sa často sťažujeme na počasie, máme to šťastie, že žijeme na Slovensku, kde je situácia absolútne bezpečná. Žiadne zemetrasenia, vojny, hurikány ani ďalšie život ohrozujúce katastrofy. Nie nadarmo sa tomu hovorí mierne podnebné pásmo. V Karibiku je síce tepla a svetla dosť po celý rok, avšak túto oblasť pre zmenu ohrozujú hurikány. Leto s tropickými horúčavami zvládame pri vode, avšak od októbra je vonku hnusne a zima, takže v piatok sa z práce neponáhľaš na párty do mesta, ale domov pod paplón. Vstávame, tma. Ideme domov z práce, tma. S kratšími dňami na nás všetko viac dolieha. Nechce sa nám ráno z postele, všetci nás hnevajú, aj tá ranná cesta autobusom akoby trvala dlhšie. Máme pocit, že pred sebou tlačíte vagón vecí, ktoré jednoducho nemôžeme zvládnuť. Máme málo energie a neustálu chuť na sladké. Ako sa v zime meníme a prečo vlastne máme všetky tieto depresívne pocity?

Svetlo

Ak sa cítiš bez energie, nie je to nič vážne. Už od antiky je známe, že svetlo je pre nás rovnako dôležité ako nabíjačka pre mobil. Zmena ročných období, znamená zmenu aj pre ľudské telo. Prispôsobenie sa tomu, že budeme mať k dispozícií menej slnečných lúčov, a tým aj menšiu dávku hormónov šťastia. V našom organizme sa vplyvom nedostatku slnka vytvára menej vitamínu D, ktorý sa následne odráža na nás v zvýšenej citlivosti a nervozite. Ak to je aspoň trochu možné, využi každý slnečný deň. Miesto víkendu pri seriáloch choď na výlet či prechádzku, aj keď sa ti veľmi nechce.

Farby

Obloha je šedá, ulice sú šedé a tvoj život ti tiež nepripadá práve ružový. S prichádzajúcou zimou by sme mali odložiť čiernu a obliecť sa do niečoho pestrého, pretože všetko navôkol je už dostatočne deprimujúce samo o sebe. Nos akékoľvek farby, v ktorých sa cítiš dobre. Možno sa ti to bude zdať ako povrchný a konzumný nápad, avšak je dokázané, že nákupy oblečenia v rozumnej miere a pocit, že si krásna, dokáže perfektne povzbudiť. Zaobstaraj si pár kúskov, v ktorých si budeš pripadať pekná a urobia ti radosť.

Čo jesť a piť?

Veľmi často sa odporúča jesť surovú stravu, teda "raw food", prípadne skladať svoj jedálníček z ovocných a zeleninových štiav. Áno, sú síce skvelé a plné vitamínov, avšak musíme mať na pamäti, že táto strava príliš nezahreje. Tvojimi antidepresívami na tanieri by mali byť ryby, pečené zemiaky, talianska kuchyňa a oriešky všetkých druhov.

Keď bojuješ s vyčerpaním, zabudni nachvíľu na kávu či energetické nápoje, ide to aj bez nich. Pri pití veľkého množstva kávy sa totiž efekt obracia a ty budeš nielen nervózna, no znížia sa aj tvoje schopnosti sústrediť sa. Priprav si radšej kvalitný čaj matcha, ktorý je plný antioxidantov a posilňuje imunitu.

Pohybom proti zime

So zimou prichádza aj útlm. A aj keď si na silvestra sľúbime, že od januára už naozaj začneme cvičiť, nemáme náladu na nové začiatky. To ale neznamená, že by si sa mala zabaliť do deky a celý deň preležať pred televíziou. Skús pre začiatok miernejšie typy pohybu, či už je to jóga, pilates alebo sa len prechádzku so psom.

Čo ešte pomôže?

Hudba. Je jedno aká. Vyberte si takú, ktorá ti urobí radosť a budeš mať pri nej chuť, skákať po byte. Kŕm dušu aj inak, keď je vonku škaredo, choď do galérie, na koncert, do divadla. Zima je práve na toto ideálna, pretože nemáš pocit, že zmeškáš krásne počasie. Vytiahni priateľov na kávu, či na drink a užívaj si dlhé večery.

A to najdôležitejšie nakoniec! Pamätajte si, nič netrvá večne. Rovnako ako skončilo leto, skončí aj pochmúrna zima a čoskoro sa môžeme tešiť na novú farebnú jar!