Čo nerozoberať na prvom rande? Týchto 7 vecí, dokáže zaručene pokaziť aj romantickú večeru pri sviečkach

Prvé rande je vždy zážitok. Niekedy fajn, niekedy tak hrozný, že by si najradšej čím skôr zabudla a inokedy je to naopak nezabudnuteľná spomienka na celý život. V konečnom dôsledku nám však 4 pokazené rande nevadia, ak to piate stojí za to. Keď príde osoba, pri ktorej akosi všetko zapadá do seba. Aspoň na prvý pohľad. Ak chceš urobiť dobrý dojem, toto sú témy, ktorým by si sa na prvom rande rozhodne mala vyhnúť.

Osobné veci o tvojich blízkych

Na prvom (alebo prvých) rande nie je boj tvojej matky s alkoholom, depresia tvojej sestry a neplánované tehotenstvo tvojej kamarátky témou, ktorou by si muža zaujala. Práve naopak. Takýmito rečami ukažuješ, že nepoznáš príliš hranice a nemáš rešpekt k súkromiu iných ľudí. A kde sú teda hranice? Hovor o druhých len veci, ktoré by si sa nehanbila povedať aj o sebe. Jednak je táto tema naozaj osobná a mohol by sa cítiť nepríjemne, zároveň by ho polovica týchto faktov zo života tvojej rodiny a blízkých priateľov, ktorých nepozná ani nezaujímala.

Tvoj bývalý

Presne tak ako nenávidia túto tému ženy, rovnako prekáža aj mužom. Ak rozprávaš celý večer o tom, aký skvelý tvoj bývalý bol a ako ti chýba, pochopiteľne nezaboduješ. Úplne cez čiaru je hádam už len "vyťahovanie sa" jeho úspechmi, akoby si chcela naznačiť, že si sa pohybovala vo vysokej lige. To isté zároveň platí aj o ohováraní bývalých. Možno sa cítiš byť úprimná, no ak ohováraš svojho ex, každý muž si predstaví, že ak veci nepôjdu podľa plánu, budeš takto raz hovoriť o ňom. Je tu nový muž, potencionálne nový začiatok, načo otvárať staré veci?

Že sa nudíš

Niektoré stretnutia nejdú úplne podľa predstáv. Ak sa nebavíš, nepotrebuješ mu hneď oznámiť, že je nudný a nie je tvoj typ. Možno sa snaží, no nevie z teba dostať rozumnú vetu. Buď sa trochu posnaž a využi spoločný strávený čas aspoň nejak produktívne, alebo sa slušne ospravedlň a odíď. Nie je nutné "zbúrať" mu sebavedomie len preto, že ste si nenašli spoločnú reč.

Že hľadáš niečo vážne

Možno si unavená zo všetkých tých, ktorí ti celé týždne klamú, len aby skórovali. No povedať niekomu na prvom rande, že hľadáš niečo vážne, to odradí aj tých, ktorí s tebou majú úprimné úmysly. Prečo? Pretože príťažlivosť funguje inak. Muži sa do vzťahu nechcú vrhnúť po hlave, aj keď v tebe vidia potenciál. Chcú ťa spoznať, chcú ťa zažiť v rôznych situáciach a chcú si ťa poriadne otestovať, než do teba investujú nejakú tú emóciu. Ak teda na prvom rande povieš, že chceš len niečo vážne, ako keby si muža zatlačila do rohu, z ktorého sa bude chcieť dostať. Predsa len, ešte ho nepoznáš a takéto správanie teda naznačuje, že ťa viac zaujíma status "vo vzťahu" ako to, či je naozaj ten správny.

Tvoje neistoty a nedostatky

Všetci máme nedostatky. Tie drobnosti, ktoré na sebe nemáme radi. No prvé rande nie je čas, kedy by sme ich mali rozoberať. Ak s tebou išiel von, znamená to, že sa mu páčiš. Bez ohľadu na tvoj väčší nos, škaredé znamienko či kilo navyše. Muži nestrácajú čas tým, že by chodili na rande s niekým, kto ich nepriťahuje. Takže aj keď si možno o sebe nemyslíš, že si atraktívna, on si myslí opak. Netreba to kaziť tým, že upútaš jeho pozornosť na to, čo na tebe (aspoň podľa teba) pekné nie je.

Že je lepší ako ty

Nikdy nehovor mužovi, že nedokážeš uveriť, prečo niekto ako on chce ísť s dievčaťom ako ty na rande. A je jedno, aký je skvelý, ako dobre vyzerá a koľko toho dokázal. Ide s tebou na rande preto, že si ťa váži rovnako, ako si váži seba. Takýto muž môže chcieť spať s mnohými ženami, no pokiaľ ťa pravidelne berie von, myslí si, že za to skutočne stojíš. Bez ohľadu na tvoje úspechy, vzhľad a inteligenciu. Ak by si myslel, že má na viac, pravdepodobne by tam nebol.

Že si stalkovala jeho Facebook

"Mám dvoch bratov." "Ja viem."

"Pracujem tam a tam." "Ja viem."

"Bol som v Nórsku." "Ja viem."

Vieš aj to, ako sa volá jeho pes, kto boli jeho bývalé, kam chodil do školy a s kým chodí hrávať cez víkendy futbal. Jedna dilema je, či je správne robiť si názor takto, alebo je lepšie nechať sa prekvapiť a nechať ho rozprávať. Či už si sa rozhodla tak či onak, na prvom rande určite nespomínaj, že si ho stalkovala. Predsa len, prvé rande má byť o spoznávaní a tým, že o ňom všetko vieš, by si celé kúzlo pokazila. Najmä pre neho.