6 vecí, ktoré ženy o mužoch netušia. Nevieme vo vás čítať a nikto nám nikdy nepovedal, čo vlastne chcete

Mnohé ženy veria, že muži majú v otázke randenia všetko v rukách a je to pre nás jednoduché. Istým spôsobom to možno pravda je, z inej perspektívy zase ani tak nie. Sú jednoducho situácie, v ktorých strácame kontrolu nad dianím a všetku moc máte v rukách vy. Cieľom tohoto článku nie je sťažovať sa. Veríme, že každý muž berie tieto body ako problémy, ktoré dodávajú životu iskru a chceme len poukázať, že celá táto veľká hra menom "dating" pre nás nie je tak úplná hračka.

1. Muži riskujú odmietnutie oveľa častejšie

Ak majú podľa nás ženy oproti mužom jednu výhodu, tak je to toto. Ženy zažívajú oveľa menej odmietnutí ako my. Máte tie svoje podprahové signály, ktoré používate bez toho, aby ste riskovali skutočné odmietnutie. Ak to nezaberie, skúsite to na niekoho iného. Naopak my, muži, sa v určitom momente potrebujeme "vzmužiť" a urobiť to. Je jedno, či je to v bare, klube, v škole alebo na ulici. Jednoducho to občas musíme risknúť. A to si vyžaduje obrovské sebavedomie, ktoré mnoho mužov nemá. Následne sa tento fakt mení na neprekonateľnú prekážku. Možno je to taká prirodzená selekcia, predsa len, ženy majú rady sebavedomých mužov a kto nemá odvahu, nezaslúži si vašu pozornosť. No verte nám, žiadnemu mužovi nie je jedno, keď je zaseknutý v tej druhej kategórii.

2. Všetci od nás chcú, aby nám to s vami išlo ako po masle

Každý chalan, ktorý vie flirtovať a dokáže zbaliť babu je v mladom veku pre kamarátov hrdinom. Kto tieto schopnosti nemá, nie je pravý muž. Preto nás dokáže surové odmietnutie dosť trápiť. Všetci chápeme, že sa vám nemôže páčiť každý a je samozrejme tvojím právom z akéhokoľvek dôvodu muža odmietnuť. No ak ťa nabudúce osloví triezvy a slušný chalan a ty sa mu budeš chcieť otočiť chrbtom, prípadne sa tváriť, že neexistuje, skús si spomenúť na to, aký tlak je na mužov vyvíjaný a koľko odvahy musel vynaložiť, aby za tebou prišiel. Slušné a priateľské odmietnutie je istým spôsobom win-win.

3. Učíme sa baliť vás

Existujú komunity mužov, ktoré sa učia, ako zbaliť ženu. Aj keď mnohí "učitelia", obzvlášť na Slovensku, sú úplne príšerní a ako podotkol anonymný zdroj z nášho okolia: „Niektorým človek neverí ani sex s vlastnou ženou.“ Všeobecne sa len snažíme povedať to, že nám nie je jedno, ako na vás pôsobíme. Závidíme tým, ktorým to s vami ide a tak sa uchyľujeme k takýmto riešeniam. Náš postoj k týmto "pick-up" komunitám je síce z rôznych príčin pohŕdavý, no snaha byť lepším mužom v akejkoľvek oblasti života, nám je naopak sympatická a mala by byť aj tebe. Aj keď by si asi určite viac ocenila, keby sa muži snažili niečo so svojim životom urobiť a nie aby sa učili, čo ti majú v ktorom momente povedať.

4. Nevieme vo vás čítať

Pokiaľ treba vyniesť gauč hore schodmi, máme oproti vám výhodu. No pokiaľ ide o intuíciu, sme ďaleko za vami. Keďže sme od pradávna nútení spoliehať sa na fyzickú silu, kým ženy si cibrili svoje komunikačné schopnosti, priemerná žena je podstatne lepšia v komunikácií a čítaní v ľudoch než priemerný muž. Ak teda stretneš muža, ktorý nie je až tak zdatný rečník, skús byť trochu empatická a pochopiť, že pravdepodobne tým tvojim skrytým signálom nerozumie.

5. Myslíme si, že vám stačí len vzhľad

Asi to nie je tak úplne pravda, alebo je to pravda len z časti, no drvivá väčšina mužov si myslí, že je to jediné, čo ženy k úspešnému životu potrebujú. Povedzme si narovinu, ak si dáš pekné šaty a poriadne sa upravíš, v žiadnom bare nebudeš mať núdzu o pozornosť. Muž potom vidí, ako polovica baru pozerá tvojím smerom a snaží sa ťa zbaliť. Čo nevidí je fakt, že si prišla len na jedno víno a pritom ťa obťažujú opilci. Nevidí ani to, že 90% mužov ti klame o svojich skutočných úmysloch a ani to, že jediný chlap, ktorý sa ti naozaj páči a chceš s ním tráviť čas, je práve niekde úplne inde a v jeho rebríčku záujmov si až na poslednom mieste. Bežný chlap toto všetko nevidí, vidí len zúfalcov, ktorí sa ti snažia kúpiť drink, a tak si neustále hovoríme, aké jednoduché to máte.

6. Každý nám o vás tvrdí niečo iné

Odmalička nám vštepujú, aby sme na vás boli dobrí, aby ste boli na prvom mieste, aby sme boli džentlmenmi. Tak veľmi sa snažíme, až sa ocitáme v dobre známej friend-zone. Pýtame sa sami seba, čo sme urobili zle tentokrát? Potom zbadáme, že letíte na "badboyov", lebo dobrí chlapi vás nudia. Začneme sa chovať arogantne a povýšenecky, veď to sa vám páči. Nakoniec sme za idiotov a zisťujeme, že to tak úplne nie je. A tak zostávame zmätení. To, že mnohým mužom to so ženami nejde, nie je vždy ich chyba, občas je to len o tom, že im nikdy nikto nepovedal, čo vlastne majú robiť.