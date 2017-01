Ak si momentálne bez partnera, nezúfaj. Týchto 6 dôvodov ťa presvedčí, že byť single vôbec nie je taká tragédia

Existuje asi milión dôvodov, prečo je skvelé mať partnera. A nejde len o lásku, ale aj o delenie si povinností, kedy nemusíš každý víkend ťahať domov nákupy a vysávať byt sama, ale aj zdieľanie radostí (jedla) či starostí. Máš si s kým naplánovať letnú dovolenku či výlet a veľkým bonusom je aj pravidelný sex. Single život má však taktiež svoje početné výhody, ktoré si mnoho žien neuvedomí, kým si to nevyskúša na vlastnej koži. Ak si momentálne bez partnera a nevieš si takýto život vychutnať alebo sa jednoducho utápaš v žiali a píšeš po 3 pohároch vína, zúfalé správy svojmu bývalému, skús sa pozrieť na to, aké pozitíva v ňom predsalen môžeš nájsť.

Môžeš nosiť rúž. Kedykoľvek.

Iste, zdanlivo nepodstatné. Ak však ideš na rande s novým chlapom, určite vieš, o čom hovorím. Oblečieš si skvelé šaty, vykúzliš dokonalý make up a príde na rad rúž. V hlave ti hneď naskočí milión možných scenárov. "Budeme sa bozkávať? Chcem, aby sme sa bozkávali? Dám si rúž a keď ma bude odprevádzať domov, tak si ho zotriem? Nedám si rúž, vezmem si ho len do kabelky." Ak si práve nezadaná, môžeš nosiť rúž aj do postele a nikto sa nebude sťažovať a atakovať ťa otázkami: „Čo to máš na ústach?“

Máš posteľ len pre seba

Poznáš to večné naťahovanie sa o kúsok miesta na posteli, o ten pohodlnejší vankúši či kúsok paplónu, aby ti nezmrzli palce na nohách? Ak si single, toto sa ti nemôže stať. Jedine, že by ti okupoval posteľ tvoj štvornohý miláčik alebo by si si na jednu noc priviedla domov náhodného návštevníka. Ale jedna noc sa zvládnuť dá.

Môžeš si vyraziť s kamoškami a nemusíš nič vysvetľovať

Aj ty si určite občas rada zájdeš s kamoškami na drink či zabaviť sa do klubu. Nie je skvelé, keď sa nemusíš nikomu spovedať a môžeš si len tak vyraziť? Bez zbytočných otázok typu: „Kedy sa vrátiš? Kam pôjdete? Budú s vami aj nejakí muži?“ Ak si single, nikomu nemusíš dopredu oznámiť kam ideš, ani kedy sa vrátiš. A už vôbec si nemusíš pripravovať vysvetlenia, ak náhodou meškáš s príchodom z baru o pár hodín. Žiadne žiarlivostné scény.

Nemusíš si holiť nohy

Pozrime sa pravde do očí! Nie je leto, nenosíme každodenne šaty, suknu ani kraťase. Doma ťa nikto nesúdi a do práce či školy si dáš predsa dlhé nohavice. Bez výčitiek svedomia si môžeš užiť týždeň bez žiletky a najlepšie na tom je, že o tom nikto nebude vedieť. Avšak nezabúdaj, že "pripravený nie je zaskočený."

Telku môžeš pozerať aj v teplákoch a vyťahanom tričku

Poznáš to. Zobudíš sa v nedeľu ráno, s opicou po prežúrovanej noci. Vyzeráš, ako keby ťa práve požula krava. Vieš si predstaviť niečo lepšie, ako "vyvaliť sa" v starých teplákoch a vyťahanom XXL tričku s dierou pod pazuchou, ktoré ani náhodou nešli okolo slova sexy? Presne v takomto exkluzívnom outfite môžeš tráviť celý víkend a vôbec sa nemusíš cítiť previnilo, že zanedbávaš svoj výzor.

Môžeš míňať viac na seba

Miluješ míňať dve tretiny výplaty na nové oblečenie, kozmetiku, prípadne dobré jedlo? Ak si single, pokojne! Nemusíš totiž minúť ani cent na svojho priateľa, ktorý každý týždeň prederaví minimálne tri páry ponožiek a od teba očakáva, že mu prinesieš z nákupov stále nové.