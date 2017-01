Takto muži vnímajú rozhovory so ženami. Umeniu jedla nerozumejú a karmínová či vínová sú obe aj tak červené

Rozhovory medzi ženami a mužmi často nevedú smerom, aký by si žena predstavovala. Mužská polovička si totiž často aj bežné veci prekrúti do svojho jazyka, kde to naberá úplne iný význam. Medzi karmínovou, terakotovou či vínovou farbou by rozdiel hľadali len veľmi ťažko a pod nepríjemným zaklínadlom: „Musíme sa porozprávať!“ si už vybavujú všetky možné scenáre, aj keď v skutočnosti ide len o úplnú banalitu. O príjemné ilustrácie sa postarali umelci z portálu brightside.me a komentujúci sa s nimi stotožňujú.

Okrem pinzety, vyzerajú naozaj nebezpečne aj kliešte na riasy.

Pre ženy - penne, ravioli, fusilli. Pre mužov - cestoviny.

Pre ženy - lososová, koralovočervená, vínová, burgundy... Pre mužov - červená.

Koľko rôznych typov svetrov by si vedela vymenovať?

"5 minút" u ženy = "idem len na jedno" u muža

Ženy potrebujú šampón, kondicionér, sprchový gél, penu na holenie, ... Mužom stačí čokoľvek, čo pení.

"Musíme sa porozprávať" = dnes večer spíš v obývačke

všetky produkty v kozmetickej taštičke = make up

zlomený necht = koniec sveta