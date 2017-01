Fenomén stelesnenia vysvetľuje, prečo sa muži počas tehotenstva správajú ako ich tehotné partnerky

Tehotenstvo a s ním spojené materstvo sú výsostne ženskou záležitosťou. Priviesť na svet potomka a zachovať tak rod. Nečudo, že sprvu vládlo svetu rozdelenie spoločnosti, ktoré vyzdvihovalo ich dôležitosť a žena mala vedúce postavenie, to znamená, že hlavou rodiny bola ona, nie muž. Poznáme z minulosti dokonca aj príklady, kedy boli ženy pre ich jedinečnú schopnosť, priviesť na svet potomka, ospevované a uctievané ako bohyne. Najznámejšia je podobizeň Moravianskej venuše - bohyne plodnosti. A len tak medzi nami, aj v dnešnej dobe si muži inštinktívne hľadajú ženy so širokými bokmi, a teda perfektnou predispozíciou pre šírenie rodu v podobe potomstva. (Kanye by nám o tom vedel rozprávať.)



Aj keď to možno nie je jasné na prvý pohľad, ale rola matky má veľkú prestíž. V niektorých kultúrach má žena ešte aj v dnešnej dobe vyššie postavenie ako muž, práve kvôli materstvu. Z hodín biológie však vieme, že na splodenie potomka sú ale potrební dvaja, žena aj muž. Na neho sa však v tomto prípade tak trošku zabúda, čo ho stavia do nelichotivej pozície. Aj to môže byť dôvodom, prečo sa začne správať prinajmenšom podivne. Muži sa cítia byť odstrčení. Snažia sa zžiť s novou situáciou, že sa stanú otcom. Pôrod aj celé bremeno tehotenstva je na ženách samotných, a tak sa budúci oteckovia snažia nájsť si svoju cestu k prijatiu potomka. Snažia sa tak povediac vcítiť do celej situácie a tu dochádza k zaujímavému fenoménu stelesnenia. Celé sa to deje veľmi neuvedomelo a viac-menej automaticky a tento jav, samozrejme, nemá v mužskej populácii 100%-ný výskyt.



Nejde o to, že by muž nejakým zázrakom nadobudol schopnosť rodiť, ale skôr sa jedná o pocity, ktoré žena v tejto životnej fáze zažíva. Jej partner tak môže rovnako pociťovať rannú nevoľnosť, bolesť krížov či štípanie bradaviek. Taktiež môže zažívať naoko neopodstatnenú únavu, prípadne i výkyvy nálad, akoby bol on sám tehotný. Prečo k tomu dochádza? Nastáva čiastočná identifikácia muža so svojou tehotnou partnerkou, tým pádom časom môže dôjsť k situácii, kedy muž akoby napodobňoval partnerkino tehotenské správanie. Celé toto imitovanie ženských rolí sa koná neúmyselne. Muž pritom nemusí pociťovať všetky príznaky tehotenstva, ktoré prežíva jeho partnerka, ale iba niektoré z nich. Je potrebné si uvedomiť, že ide predovšetkým o jeho pocity stotožnenia sa s nadchádzajúcim materstvom v rodine. Tieto pocity môžu i nemusia prerásť do fyzických zmien, je to maximálne individuálne, no v tomto prípade by sme asi nechceli, aby mal muž väčšie prsia ako my.



Zahnané do extrému, existujú aj prípady mužov, ktorí dokonca začali svoje deti kojiť. U niektorých takáto predstava vzbudila záujem a chceli to skúsiť sami na sebe len zo zvedavosti, či je to vôbec možné, iní sa vydali na túto cestu z pocitu povinnosti - či už kvôli úmrtiu partnerky, jej ťažkej chorobe, alebo len nemožnosti svojej drahej polovičky vytvoriť si vlastné mlieko a nakojiť ich dieťa. Prípady takýchto mužov pritom vôbec nie sú ojedinelé a vo svete sa vyskytli už viackrát. Je známy aj Američan spred niekoľkých rokov, ktorého telo, len vďaka sile jeho vlastného presvedčenia začalo tvoriť mlieko v prsiach. To mu umožnilo bezproblémovo kojiť svojho potomka "z vlastných zásob". Zatiaľ čo široká verejnosť na takéto "zázraky" hľadí s nemým úžasom, odborníci nie sú až takí šokovaní.

A tak, milé dámy, ak sa váš miláčik počas vášho tehotenstva rovnako sťažuje na opuch nôh či bolesť chrbta, myslite na to, že to nemusí byť jeho ironický pokus vysmiať vás, ale možno sa s vami stotožnil viac, než by ste si dokázali predstaviť.