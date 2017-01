Má 61 rokov, no postavu jej závidia aj tínedžerky. Yazemeenah je dôkazom toho, že vek je len číslo

Na Fitculte sa v poslednom čase pozreli na mnohé zaujímavé premeny, či už kilogramami smerom nadol alebo v jednom prípade kvôli nebezpečnej anorexii aj nahor, no určite je nemenej zaujímavé poukazovať aj na ľudí, ktorí si držali zdravú figúru po celý život a sú inšpiráciou a dôkazom toho, že celé to závisí len od našej vôle a v dnešnom prípade aj dôkazom toho, že vek je naozaj len číslo.

V hlavnej úlohe tu totiž máme 61-ročnú Yazemeenah Rossi, ktorá zreje ako vínko a postavu jej závidí nejedna tínedžerka. Yazemeenah je dokonca už aj šťastnou babičkou, má dve vnúčatá, s ktorými sa rada hrá, no stále ju baví aj udržiavať sa fit a byť inšpiráciou pre mnohé ženy z celého sveta. Modeling je vysnívanou prácou mnohých mladých dievčat. No nájdu sa aj výnimky, ktoré nielenže búrajú zaužívané konvencie, ale vedia najmä veľmi pozitívne prekvapiť. Takým príkladom je aj Yazemeenah, ktorú práca modelky napĺňa aj v takomto veku a hoci si starnutie vyžiadalo daň napríklad na jej pokožke, objavila však v sebe novú prednosť, ktorá prichádza s vekom - vnútornú silu.

Vo svete modelingu sa jej dlho nedarilo preraziť, začala sa mu venovať vo veku 28 rokov, no zlom prišiel až v čase, keď mala rokov 45 a v tejto oblasti sa pohybuje doteraz. Dostala sa na obálky mnohých magazínov z celého sveta, stala sa aj tvárou niekoľkých módnych značiek a spolupracovala napríklad so značkami ako Marks & Spencer, Hermes či Macy’s. Vek, ktorý jej nikto neverí a typické biele vlasy sa stali dôvodmi, prečo je aj teraz nesmierne žiadaná. Za jej postavou však nie je žiadny zázračný elixír mladnutia, ale jednoducho zdravý životný štýl, ktorý poctivo dodržiava celý život a zdravie jej to s veľkou radosťou odplacia.

,,To nie je žiadne veľké tajomstvo. Celý svoj život som jedla organické potraviny, a to dlho predtým, než sa to stalo trendom. Raz týždenne si potriem svoju pokožku aj vlasy s olivovým olejom. Každý deň zjem jedno avokádo, organické mäso a ryby."

Netrápi sa žiadnymi drastickými diétami, ako majú vo zvyku mnohé ženy, jednoducho považuje za kľúč úspechu ten správny balans v stravovaní a, samozrejme, disciplínu. Pred 30 rokmi dokonca uvažovala nad tým, že sa stane vegánkou, no od tohto spôsobu stravovania rýchlo upustila. Zdravý životný štýl ju sprevádza celý život, nepočúvala/nečítala rady "odborníkov", ktorí vám predpíšu diéty s extrémne nízkym množstvom kalórií, ktoré vám akurát tak zhoršia zdravotný stav, ale jednoducho rok čo rok skúšala sama na sebe, ako jej telo funguje a reaguje a zlepšovala svoje poznatky. Nešlo však len o stravu. Už keď mala napríklad 12 rokov, začali jej vlasy šedivieť, no nerobila si z toho ťažkú hlavu, lebo ako sama hovorí, nie je to len o strave či cvičení, je to o tom, ako byť šťastná.

Pravidelne vykonáva aj fyzickú aktivitu, viac ako 30 rokov sa venuje jóge, ktorú cvičí deň čo deň 30 až 60 minút a každý deň si dopraje aj prechádzku. No keď aj náhodou si nezacvičí pár dní, ťažkú hlavu si z toho nerobí a jednoducho ide ďalej. Keď bola mladšia, snažila sa dať svojmu telu stále zabrať viac a viac, no postupne ako starla, mala energie stále menej a menej a po nejakom čase si aj ona túto skutočnosť uvedomovala. Nesnažila sa tak neustále posúvať hranice náročnosti svojich tréningov, ale jednoducho sa prispôbila situácii a robí tak to, čo jej vek dovolí. A ide jej to naozaj výborne.

