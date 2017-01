Spice Girls, Las Ketchup aj t.A.T.u. Zaspomínaj si s nami na dievčenské skupiny, ktorých hity si pamätáme dodnes

Nemusí byť ani štvrtok (#throwbackthursday) a my si aj tak radi nostalgicky zaspomíname na naše hudobné idoly. Všetky sme mali polepené steny detských izieb plagátmi z Brava a na kazeťáku (neskôr walkmane a discmane) sme dookola počúvali Backstreet Boys či Lunetic. A tak, ako sme milovali "boybandy", tak sme milovali aj dievčenské hudobné zoskupenia. Dodnes ti určite rezonuje v pamäti text pesničky "Wannabe": „If you wanna be my lover" a bez problémov by si odtancovala aj choreografiu skupiny Las Ketchup. Tieto "pecky" zneli na každej narodeninovej oslave, táborovej penovej diskotéke a nezaobišla sa bez nich žiadna kvalitná karaoke show, keď si prespávala u kamošky. Zaspomínaj si s nami na 10 dievčenských skupín, z ktorých už väčšina nepôsobí na hudobnej scéne, no ich hity nám dodnes vedia vyčariť úsmev na perách a pripomenúť staré dobré časy.

1. Spice Girls - Wannabe

Tento debutový singel, ktorým sa skupina dostala na výslnie a popredné priečky všetkých hudobných rebríčkov, bola napísaná za neuveriteľných 20 minút.

2. TLC - No Scrubs

Názov skupiny je vlastne akronymom a tvoria ho začiatočné písmená prezývok - T-Boz, Left Eye, Chilli. Ich album CrazySexyCool sa stal historicky druhým najpredávanejším albumom dievčenskej skupiny, s počtom 10 miliónov predaných nosičov.

3. Atomic Kitten - The Tide Is High (Get The Feeling)

Predtým ako začali vystupovať pod názvom Atomic Kitten, si táto dievčenská formácia hovorila "Honeyheads". Svoje meno si zmenili v roku 1998 na Automatic Kitten, avšak vrátili sa ku kratšej verzii, pretože táto bola údajne príliš dlhá.

4. All Saints - Pure Shores

Nielen nám, ale aj všetkým "gamerom" a fanúšikom GTA V je tento hit určite dôverne známy.

5. Destiny's Child - Say My Name

Táto pôvodne rapová formácia, začínala pod názvom Girls Tyme. Kedže sa im nepodarilo preraziť a podpísať nahrávací kontrakt, svoje šťastie na hudobnej scéne skúšali už len ako R&B skupina.

6. Mary Mary - Shackles (Praise You)

Rovnako ako ich rodičia, boli obe sestry gospelovými speváčkami a začínali v kostolnom zbore. Počas svojej kariéry vyhrali viacero významných ocenení, medzi ktorými boli 4 ceny Grammy a 2 ceny American Music Awards.

8. Las Ketchup - The Ketchup Song (Asereje)

Svojich 5 minút slávy si táto skupina užila v roku 2002, keď búrala všetky hitparády a stala sa absolútnym hitom. Čoho dôkazom je fakt, že sa po celom svete predalo vyše 7 miliónov singlov. Pamätáš si ešte choreografiu?



9. Pussycat Dolls - Don't Cha ft. Busta Rhymes

Tieto "bábiky" sú jednou z najpredávanejších dievčenských skupín vôbec. Vedeli ste, že súčasťou bola pôvodne aj Carmen Electra?

10. t.A.T.u. - Nas Ne Dogonyat

Čerešnička na koniec, toto ruské dievčenské duo spôsobilo svojím bozkávaním v daždi, v mokrých bielych košeliach, naozaj rozruch.

Ktorá dievčenská skupina nechýbala v tvojom playliste? Podeľ sa s nami v komentároch.