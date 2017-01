Len neistý muž súdi ženy za to, že milujú sex. Keby sa mal rád, v živote by ti to nevyčítal

Muž ktorý sa má rád, ti nebude vyčítať fotku, na ktorej vyzeráš k pomilovaniu. Nenúti ťa prezliecť sa, pokiaľ sa do baru ponesieš v príliš krátkej sukni a príliš vysokých opätkoch. Pokiaľ sa má rád, nedúfa, že bude tvojím jediným sexuálnym partnerom za celý život. Chápe tvoju minulosť, sám ju má. Nechce detaily. Áno, možno trochu žiarli, no žiarlia aj zvieratá. Je to prirodzené. Napriek tomu však nebude ohŕňať nosom, keď si uvedomí, že tvoj život nebol doposiaľ o prísnom celibáte a zmyslom tvojho bytia nebolo čakať na jeho vznešený penis.

Ak je v tvojom živote muž, ktorý ťa súdi za tvoju sexualitu, či už sa to týka vyzývavého oblečenia alebo porozchodového obdobia, kedy si skúšala niečo nové, ignoruj jeho náreky a ješitnosť. Nemeň na svojej sexualite a na spôsobe sebavyjadrovania absolútne nič. Žiadny muž na svete nestojí za to, aby si sa kvôli nemu cítila zle.

Neistota spôsobuje veľa zlého. Je dôvodom šikany na školách, spôsobuje žiarlivosť, násilie a x ďalších vecí, ktoré v živote nemajú čo hľadať. Pritom stačí tak málo - začať vnímať ženy ako obyčajné ľudské stvorenia. Neočakávať, že preto, že nosia sukne, musia to byť automaticky jemné princezné. Ženy, rovnako ako muži, majú svoje silné a slabé stránky, svoje triky aj neistoty. To, že muži od nich očakávajú, že budú poletovať lesom v snehobielych šatách, trhať kvetinky a v šatičkách sa premávať na mestskom bicykli neznamená, že sa tak ženy musia správať.

Muž, ktorý si uvedomí, že sme všetci len ľudia a každý z nás robí chyby, lepšie a horšie rozhodnutia, nikdy nenazve ženu štetkou, ľahkou alebo niečím vulgárnejším. Takýto muž ťa nepotrebuje ponižovať za to, že si pred polrokom nad sebou nachvíľu stratila kontrolu a raz urobila niečo, čo si potom oľutovala. Alebo za to, že jednoducho máš rada sex a užívaš si slobodu. Takýto muž sa nepotrebuje cítiť nadradený, pretože je úplne vyrovnaný s tým, kto je a kto si ty.

A ak sa ti takého muža podarí objaviť, drž si ho v živote. Nie je ich veľa, ale existujú.