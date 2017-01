Je pozeranie porna prijateľnou formou sexuálneho uspokojenia alebo dôvodom na rozchod?

Sledovanie porna dnes patrí k takmer každodennej rutine mnohých z nás. Aj žien, aj mužov, slobodných aj šťastne zadaných, a toto číslo štatisticky každým rokom rastie. Napriek tomu je táto téma stále pomerne tabuizovaná a občas dokonca môže medzi partnermi vyvolať konflikt. Názorov na to, či je sledovanie porna “normálne”, prípadne či môže nejak ovplyvniť sex v partnerskom vzťahu, existuje nespočetne veľa. To rozdeľuje ľudí na tri skupiny: prvou sú tí, ktorým príde úplne normálne, spríjemniť si takouto formou deň/večer a ani sa tým netaja. Do druhej patria tí, ktorí si taktiež pozrú nejaké to video, ale cítili by sa trápne, keby sa k tomu mali verejne priznať. A do tretej skupiny by sme mohli zaradiť zarytých odporcov, ktorým sledovanie filmov pre dospelých, príde nechutné a zvrátené. Ako to teda vnímame my ženy? Je pre nás akceptovteľné, aby si náš partner z času na čas "uletel" na videu s Miou Khalifou, alebo by to bol pre nás "podraz", ktorý by vyústil až do prípadného rozchodu?



Odpoveď znie, ako pre koho. Keď sa nachvíľu vrátime v čase, v minulosti bolo ženské telo považované za umelecké dielo, niečo veľmi čisté a nežné. Nikdy predtým nebolo predurčené na verejné vystavovanie či považované za akúsi pomyslenú ženskú zbraň. Práve dokonalé ženské tvary, či intímne partie a samotnú estetickú krásu ženy, si v minulosti vychutnávali ich muži. Tu sa však dostávame k prvému "ale". Žijeme v dobe, čím viac lajkov, tým viac Adidas. A za pseudoslávu na sociálnych sieťach sú niektoré slečny ochotné obetovať aj svoju reputáciu a hrdosť. Odmenou je počet lajkov a komentárov, ktoré vedia príjemne pomasírovať ego. Čo by ti ale na takúto fotku povedal tato? V dobe kedy sa stal sexting bežnou súčasťou komunikácie a pojem "send nudes", nie je cudzí ani 14-ročným užívateľom, je teda naozaj diskutabilné, vnímanie ženského tela v spoločnosti.





Niektoré ženy majú na pornografiu vyhranený názor a negatívne svetlo na ňu hádžu najmä často prítomné prvky agresie, rôzne zvrátené scény či prvky incestu. Vďaka dokonale vyzerajúcim pornoherečkám s bujným poprsím a perfektným makeupom sa môžu cítiť pre svojho partnera menejcenné a neatraktívne. Netreba však zabúdať na fakt, že čarovný photoshop a "odborné oko" kameramana zohrávajú v tomto prípade veľkú rolu. Výsledkom teda býva, že niektoré ženy akceptujú sledovanie porno videí ako “prijateľnú“ formu nevery, no napriek tomu to vnímajú, ako prejav neúcty voči partnerke.

Na druhej strane máme skupinu žien, ktoré sa od tohto celého vedia odosobniť. Až 76% z nás si myslí, že sledovanie porna nemá žiadny negatívny vplyv na naše randenie či sexuálny život a dokonca až 51% žien sa vyjadrilo, že ich sledovanie porna niečomu priučilo. Treba si uvedomiť, že výzor herečiek je tak isto, ako výzor topmodeliek z tituliek časopisov modifikovaný a väčšinou nemá nič spoločné s realitou. Taktiež samotný akt nie je odrazom reality, ale hereckým výkonom. Ak si toto uvedomuje aj náš partner, naše sebavedomie, ani vzťah by nemali utrpieť. Naopak, zo správne zvoleného obsahu môžu obaja partneri benefitovať a otvorene objavovať svoje sexuálne preferencie. Za určitých okolností by teda mohlo byť porno niečo, čo môžete použiť kreatívne.

Vraciame sa teda k úvodu tejto problematiky a keďže sa v redakcii nedokážeme jednoznačne zhodnúť, odpovedať si musíš ty sama. Nie nadarmo sa predsa hovorí: “Proti gustu žiaden dišputát“. Na záver ešte prikladáme 3 rôzne odpovede dievčat, ktoré sa s nami podelili o svoj názor.

„Chlapi, ruku na srdce, neurážalo by to vaše vlastné ego? Mnohí z vás neznesú ani len filmový komentár, kedy sa partnerka rozplýva nad obnaženým telom Ryana Goslinga.“ Katka, 21

„Podľa mňa, keď zadaný chlap pozerá porno, pravdepodobne má nudný sex s frajerkou a buď sa chce inšpirovať alebo chce vidieť to, čo nemá. Ak by som frajera prichytila, asi by som sa najskôr začala strašne smiať.“ Peťa, 23

„Nevadí mi, keď chlap pozeráva porno, ale mal by vedieť rozlíšiť video od reality. Hlavne mladí chalani majú často pocit, že predohra nie je podstatná a sú následne prekvapení, keď žena po minúte nevzdychá. Najviac ma vie dostať, keď si chalan myslí, že štýl "zbíjačka" zaručí žene orgazmus." Naďa, 24

Aký máš názor na sledovanie porna ty? Ak si odvážna, podeľ sa s nami v komentároch.