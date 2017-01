Túžiš po dovolenke v exotickej destinácii, no nemáš peniaze? Sociálna sieť Miss Travel ťa prepojí s majetnými pánmi

Vonku prituhuje a každá z nás aspoň raz denne zablúdi na Instagram, kde nás fotky z exotických destinácií utvrdia v tom, že náš život nie je až tak super. Všetky by sme najradšej bezstarostne ležali na slnkom zaliatej pláži, Piña colada v jednej ruke a dobrá kniha v tej druhej. Bežnej pracujúcej (študujúcej) žene však časové možnosti a pravdepodobne ani rozpočet neumožňujú odletieť si v strede januára na 3-týždňový pobyt do luxusného rezortu a mať ľudovo povedané v "p... na lehátku". Tejto skutočnosti sa chytili šikovní podnikaví ľudia, ktorí stoja za webstránkou Miss Travel a dnes už aj ty môžeš uprostred marca uploadovať fotky s hashtagom #dubai či #lovemylife. Rodičia nás však učili, že v dnešnom svete ti nikto nič zadarmo nedá, takže ako je to naozaj?

A photo posted by Demo Tivátor (@demotivacia) on Jan 5, 2017 at 10:03am PST

Keby si kamoškám načrtla ideu, že o mesiac vycestuješ s cudzím starším pánom na Maledivy, asi by si pomysleli, že to hraničí s prostitúciou. Je to asi prvá myšlienka, ktorou sme odsúdili stránku Miss Travel aj my. Tá by mala slúžiť ako online zoznamka pre ľudí, ktorí našli záľubu v cestovaní, ale chýba im niekto, kto ich bude na cestách po svete sprevádzať. Poskytuje teda možnosti zoznámenia pre obe strany. Pre tú, ktorá má peniaze, ale nemá s kým a aj pre tú opačnú, ktorá by aj mala s kým, ale nemá za čo. V princípe teda jedna strana platí (pravdepodobne muži) a druhá strana (primárne ženská) si užíva benefity dovolenky zadarmo.

Hneď v úvode stránky svieti obrovský nápis "Už nikdy nebudete cestovať sami", ktorý nás nabáda k registrácii, samozrejme zadarmo. Je potrebné zadať svoje osobné údaje od národnosti, cez typ postavy až po to, či piješ príležitostne alebo si latentný alkoholik. Stránka umožňuje registráciu len pre dospelých, teda užívateľov s vekom nad 18 rokov, ktorý je neskôr potvrdený dokladom totožnosti (údajne pre overenie). Tento fakt nám napovedá, aké bude pravdepodobne jej smerovanie a nadpisom "Eskort nie je povolený" to chtiac či nechtiac len potvrdzuje.

Cestovania chtivé slečny si svoje šancu na výlet snov môžu zvýšiť pridaním fotiek (to sme naozaj nečakali). Tie musia podliehať pravidlám a byť schválené. Zdá sa, že stránka teda dbá na to, aby bolo zoznamovanie/cestovanie s úplne cudzím človekom aspoň naoko bezpečné. Čo sa týka samotných výletov, okrem nekonečného množstva destinácii, kam sa vybrať, sú k dispozícii na výber aj tri varianty spôsobu. Prvým je cestovanie so svojím sponzorom (nazývame veci pravým menom), druhou alternatívou je možnosť docestovať na miesto jeho aktuálneho pobytu a poslednou, zahrať sa na sprievodcu a ukázať potenciálnemu partnerovi na cesty svoje mesto.

Tak ako ti pán s objemným pupkom kontom môže poslať návrh v podobe výletu s informáciou, že ti pokryje všetky cestovné náklady, môžeš naoplátku poslať návrh aj ty jemu, aby za teba zaplatil. Pre emancipované cestovateľky, ktoré majú budget, ale nemajú kamarátov, je tu aj férová cesta, kde si každý hradí svoj podiel.

Znie to podľa teba až príliš dobre na to, aby to bola pravda? Aj podľa nás. Po zhliadnutí desiatok fungujúcich profilov sme dospeli k rôznym záverom. Po prvé, prečo by si jeden pohľadný mladý muž chcel takýmto spôsobom platiť spoločnosť na dovolenky? Veď na to tu máme už špecializované pracovné odvetvie. Po druhé, čo za to očakáva? Túto otázku nie je potrebné pokladať, keďže odpoveď si vieme všetci domyslieť. Pravdepodobne nemá nikto také dobré srdiečko a čisté úmysly, aby si povedal: „Neviem čo s peniazmi, tak zaplatím tejto milej mladej slečne dovolenku, aby som mal s kým spoznávať krásy Mexika“ (ak taký existuje, nech sa nám prosím ozve do redakcie). Po tretie, väčšina registrovaných mužov neboli rozhodne ani mladí ani pohľadní. Boli skôr vo veku našich otcov dedkov, čo nám veľavravne napovedá, s akým úmyslom stránku navštevujú. Odpoveďou by mohol byť jednak sex, avšak možno len spoločenský status. Zostali nám teda v hlave dve otázky. Či existujú ženy, ktoré by do tohto naozaj išli, aj s vedomím, že im hrozí nebezpečenstvo v podobe vynucovania pohlavného styku či znásilnenia (keby sme zašli až do exrémov). Prípadne, či dokážu byť ženy natoľko naivné, že by sa od nich na oplátku nič nevyžadovalo.

Tento článok rozhodne nemá byť návodom. Preto dúfame, že namiesto vymýšľania rôznych scenárov, ako povedať rodičom, že si dostala letenky od cudzieho pána, s ktorým si chatuješ, si radšej začneš mesačne odkladať peniaze a dovolenku si zaplatíš sama.